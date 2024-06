Dios Salve A La Patria, Disco Que Presentan En El Conservatorio Nacional De Música

Get Access To Every Broadway Story



La Sala 34 Alfredo Bablot del Conservatorio Nacional de Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), será sede de la presentación del disco Dios salve a la patria, a cargo del pianista Alejandro Barrañón.

De acuerdo con el maestro Barrañón -intérprete y compilador de la obra producida por la disquera Tempus Clásico-, la presentación es para contribuir a generar una nueva perspectiva del panorama del arte musical pianístico mexicano en el siglo XIX que demanda su reivindicación, tanto en las salas de concierto como en la historiografía.

Apuntó también que la antología permite contemplar resplandores del arte musical producido en México en la centuria antepasada y que la grabación de estas obras intenta incitar al público a desvelar y disfrutar una parte del patrimonio sonoro de este periodo. Al referirse al disco, agregó que reúne una colección de obras compuestas por autores nacionales: Melesio Morales, Guadalupe Olmedo, María Garfias, Benigno de la Torre y un extranjero (Henri Herz). Además, el disco compacto incluye unas “Variaciones fáciles” para piano de autor desconocido, encontrada en Guanajuato. “Con excepción de una obra, la selección está constituida casi en su totalidad por piezas inéditas”, comentó.

La pieza que da nombre a esta producción —que fuera creada por Melesio Morales para gran orquesta, banda militar, coro y órgano, y transcrita para piano por Julio Ituarte— rememora los enfrentamientos entre el ejército francés y el mexicano en la Batalla de Puebla de 1862.

En la presentación, que se realizará a las 17:00 h, participarán los investigadores Samuel Maynez, Gladys Zamora, Carlos Vidaurri Aréchiga, Michel Hernández Lugo, la pianista y directora del Conservatorio Nacional de Música, Silvia Navarrete (moderadora) y Alejandro Barrañón, pianista.

