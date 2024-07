Conmemoran El 70 Aniversario Luctuoso De Frida Kahlo Con El Taller Árbol De La Esperanza

Get Access To Every Broadway Story



El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (Mcedryfk), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), conmemorará el 70 aniversario luctuoso de la pintora Frida Kahlo el sábado 13 de julio, con el taller Árbol de la esperanza, en el cual se donarán árboles, así como una maceta que el público podrá decorar. La actividad, realizada con apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en el contexto del Día del Árbol y de la Feria de las Flores de San Ángel, se realizará únicamente de 11:00 a 16:00 h, de forma gratuita con boleto de acceso al museo.

La encargada de Servicios Educativos, Lourdes Sánchez, explicó que el taller no solo es un acercamiento a la actual exposición que exhibe el museo, Kahlo sin fronteras, en la que se recuperan los últimos años de la artista, sino que es una reflexión en torno a dos frases que escribió en sus memorias e invitan a la resiliencia. “No dejes que le dé sed al árbol que tanto te ama” y “Árbol de la esperanza, mantente firme”. “Son dos frases bastante conocidas, escritas en distintos periodos, como parte de su Diario, posteriormente publicado como El diario de Frida Kahlo. Un íntimo autorretrato, en las que ella se describe como un árbol”. La primera, detalló, aparece en una carta que la artista dedicó a su entonces esposo, Diego Rivera, en 1938, y es parte del poema: Lo que es, son las raíces que se asoman transparentes, transformadas, en árbol frutal eterno. Tus frutos ya dan aromas, tus flores dan su color, creciendo con alegría de los vientos y la flor. Nombre de Diego: nombre de amor. No dejes que le dé sed al árbol que tanto te ama, que atesoró tu semilla, que cristalizó tu vida a las seis de la mañana.

“En sus escritos, ella habla, constantemente, sobre el amor hacia Diego Rivera, y en muchas ocasiones le dedica poemas. En esta frase le hace un llamado, como una forma de solicitar sus atenciones, porque ella es ese árbol”, abundó. Sobre la segunda frase, “Árbol de la esperanza, mantente firme”, la cual también titula una de sus pinturas, explicó que la escribió en el contexto de una de sus operaciones: “Es un momento complejo, de temor, en la cual se encuentra vulnerable”.

Añadió que la exposición revisa uno de esos momentos críticos, el de 1953, un año antes de su muerte, cuando, internada en el Centro Médico ABC le informan que tendrían que amputarle una pierna.

“En el diario encontramos un dibujo, donde ella hace alusión a esa pérdida, y registra otra de sus frases conocidas, ‘Pies para que los quiero, si tengo alas para volar', porque trata de mantenerse resiliente y de aceptar una situación inminente”.

La también mediadora agregó que esta actividad estará acompañada de una visita por la exposición, en la que se revisarán las cartas y postales en las que ella profundiza sobre su situación médica y que expresan cierta preocupación, temor, vulnerabilidad, al saber lo que está pasado.

“Durante el taller, vamos a hablar sobre la importancia de los árboles en sentido literal, pero también figurado, para descubrir estas alusiones a la esperanza, a la resiliencia. El público recibirá una maceta donde vendrá escrita alguna de las dos frases que podrá pintar libremente, a partir de sus reflexiones”. Kahlo sin fronteras, además de recordar y celebrar a la pintora en el 117 aniversario de su natalicio, es la oportunidad de descubrir a la persona de carne y hueso, más allá del mito, pues es una lectura sobre los expedientes médicos de la artista en el Centro Médico ABC, que reúne correspondencia, documentos, hojas clínicas y más de 80 fotografías que testimonian la vida familiar y personal de la pintora.

Curada por Cristina Kahlo, sobrina nieta de la también activista, y Javier Roque Vázquez, la exposición exhibe imágenes de los fotógrafos Guillermo Kahlo, padre de Frida, Nickolas Muray, Antonio Kahlo, Julien Levy, Gisèle Freund y Juan Guzmán, así como piezas de Graciela Iturbide, quien, en 2005, fotografió los objetos encontrados en uno de los baños de la Casa Azul, junto con obras de Cristina Kahlo inspiradas en este rico archivo documental.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se ubica en Altavista y Diego Rivera s/n, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

