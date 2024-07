Concluye El Concurso De Piano Del Conservatorio Nacional De Música

Enter Your Email to Unlock This Article



El Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), concluyó el Concurso de Piano 2024, realizado del 1 al 4 de julio en el Auditorio Silvestre Revueltas y la Sala 34 Alfredo Bablot, y en el que participaron más de 50 estudiantes de diferentes niveles de la Licenciatura en Piano, incluido el Sector infantil, que se imparte en la institución.

De acuerdo con el maestro Eduardo Soto Nava, coordinador de la Academia de piano del CNM, este tipo de certámenes representan la oportunidad de ofrecer a las y los estudiantes un espacio de alta exigencia y que los prepare profesionalmente para enfrentar al público y mostrar sus logros.

Señaló que al tratarse de un concurso que debe integrarse con el programa académico oficial de la institución, se planeó hacerlo al final del ciclo escolar, “ya que las y los estudiantes tienen listo su material para presentar evaluaciones y se buscó que dicho repertorio tuviera correspondencia con lo que se solicita en el programa oficial”.

El jurado, explicó, fue integrado por reconocidos pianistas, ajenos a la institución: Monique Rasseti, Héctor Ocampo, Claudio Herrera, Daniel Rodríguez, Paolo Mello, Esteban León, Raúl Herrera y Fernando García Torres. “Nuestro plan de estudios cuenta con nueve grados profesionales y el Sector Infantil”. De esta forma indicó que el concurso integró a toda la comunidad en diversas categorías.

Los ganadores del concurso fueron:

Categoría Sector Infantil

1.er: Sofía Blasquez Pitayo

2.do: Gabriel Max Jia Díaz

3.er: Sebastián Rosas Lira

Mención honorífica: Salomón Castro Linares

Categoría 1º., 2º. y 3er. Grado del Nivel Técnico Profesional

1.er: Cristóbal Peniche de Muga

2.do: Eliab Márquez Zárate

3.er: Alejandro Medina Rosales

Menciones honoríficas:

Rafaela Peniche de Muga, Fernando Arriaga Pérez, Valentina Romero Violante y Guillermo Heladio Monrroy.

Categoría: 4º. y 5º. Grado del Nivel Técnico Profesional y 1.er Grado del Nivel Profesional Asociado

1.er: Aranza Estela Ortega Jaimes

2.do: Alfonso Iktan Clara Román

3.er: Oscar Fernando González Valderrabano

Mención honorífica

Aylén Ortiz García

2° Grado del Nivel Profesional Asociado y 3º. y 4º. del Nivel Licenciatura

1.er: Juan Carlos Olivera Serna

2.do: Luis Ángel Soto Sánchez

3.er: Uriel Ricardo Tabares Hernández

