Concertistas De Bellas Artes Recorrerán Diversos Espacios De La Ciudad Con Música De Haydn Y Mendelssohn

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, realizará los conciertos en diversos espacios a cargo del trío de Concertistas de Bellas Artes con música de Joseph Haydn y Felix Mendelssohn, que incluye piezas dedicadas a la dotación que integran Manuel Ramos en el violín, Adolfo Ramos en el violonchelo y Naoya Seino en el piano.

En el marco de los programas Música Inbal en la Ponce y Música Inbal en el Munal, los concertistas se darán cita el viernes 21 de junio a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el domingo 23 de junio a las 11:30 en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal). La última presentación del ensamble se llevará a cabo el viernes 28 de junio a las 19:00 h en la Librería Rosario Castellanos del FCE (Av. Tamaulipas No. 202, colonia Hipódromo Condesa) dentro del programa Música Inbal por la ciudad. El Trío para piano, violín y violonchelo, Hob XV:24, del compositor austriaco Joseph Haydn (1732-1809), es la pieza elegida para iniciar la presentación.

Fue compuesta por Haydn en 1795 y es una de las tres obras de este tipo que el compositor escribió durante su segunda visita a Londres. El primer movimiento está en forma de sonata, el segundo tiene una forma ternaria y el tercero es un rondó. La segunda obra seleccionada para estas presentaciones es el Trío en Re menor para piano, violín y violonchelo, Op. 49 núm. 1, del compositor alemán Felix Mendelssohn (1809-1847).

Fue terminada el 23 de septiembre de 1839 y publicada al año siguiente. La obra está dedicada al barón Alexander von Mendelssohn-Bartholdy, un importante mecenas de la música. Es una de las más reconocidas de Mendelssohn y considerada una obra maestra del Romanticismo temprano, por la maestría del autor en el tratamiento de las formas clásicas. Esta obra de Mendelssohn es una de las preferidas de esta dotación de instrumentos por su carácter melodioso, sin tener que preocuparse de la complejidad armónica y los dispositivos contrapuntísticos.

Manuel Ramos ha sido solista de orquestas de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Se ha presentado en foros como el Carnegie Recital Hall de Nueva York y el Teatro de la Organización de Estados Americanos de Washington. Ganador en dos ocasiones del premio Manuel M. Ponce, fue triunfador en el Concurso Tibor Varga, en Sion, Suiza.

Ha participado en los festivales de música de cámara de Park City en Estados Unidos y de Puerto Vallarta (Jalisco), Zacatecas (Zacatecas) y San Miguel de Allende (Guanajuato) en México. Es concertino de la Ofunam y forma parte del grupo Concertistas de Bellas Artes. Por su parte, Adolfo Ramos se ha presentado en México, Estados Unidos, Francia, China, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Argelia. Ha sido solista de orquestas de México y del extranjero. Estudió violonchelo con Álvaro Bitrán, Savely Schuster, Helga Winold, Janos Starker y Philippe Muller; música de cámara con Pedro Cortinas, Leslie Parnas, Rostislav Dubinsky y Michael Tree. Ha sido integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional y de Ónix Ensamble. Es violonchelista principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México e integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes.

Naoya Seino ha ofrecido recitales en Japón, Alemania, Austria, Italia, Hungría, Francia, Países Bajos, Croacia, Rusia, Bélgica y España. Su repertorio abarca desde el Barroco hasta la música contemporánea. Fue docente en la cátedra de piano y música de cámara en la Escuela Superior de Música y forma parte del grupo Concertistas de Bellas Artes.

