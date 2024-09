Con Tres Chaconas De Händel, Lidia Guerberof Cierra El Ciclo Música Antigua En La Sala Manuel M. Ponce

Con la interpretación de tres chaconas de Georg Friedrich Händel, compositor alemán barroco, la clavecinista Lidia Guerberof Hahn cierra el ciclo de Música antigua en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el viernes 27 de septiembre a las 18:00 h.

Organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inba), el concierto comprende las obras Chacona con 21 variaciones en Sol mayor, HWV 436 (1705-1706); Chacona con 49 variaciones en Do mayor, HWV 484 (1705-1706) y Chacona con 62 variaciones en Sol mayor, HWV 435 (ca. 1733), de Georg Friedrich Händel (1685–1759).

La chacona es una danza popular que surgió en España a finales del siglo XVI y se difundió en Europa, aunque se supone que su origen es hispanoamericano. Cuando pasó a Francia se modificó su carácter y se transformó en una danza cortesana, refirió Lidia Guerberof.

Sobre la música de este concierto de Música Inbal en la Ponce, la intérprete opina que “Georg Friedrich Händel es uno de los más grandes compositores del barroco que ha dejado a la historia de la música un legado de 612 obras de todos los géneros. Nacido y formado en Alemania, falleció en Londres donde descansa en la Abadía de Westminster”.

Añadió que las variaciones son muy utilizadas por Händel en algunas de sus suites para clavecín, aunque en estas tres chaconas tienen un papel más importante.

Lidia Guerberof Hahn es originaria de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo una beca para cursar estudios superiores en la Academia Ciprian Porumbescu de Bucarest y tomó clases de perfeccionamiento de piano con Bruno Seidlhofer y análisis con Erwin Leuchter, además de realizar una maestría con Gheorghe Halmos.

Desde 1970 se dedica a la interpretación del clavecín. Se ha presentado en Estados Unidos, Argentina, España, Perú y México. En 1988 fue distinguida por el gobierno brasileño con la Medalla Heitor Villa-Lobos. Reside en México desde 1986. Ha sido académica de la UNAM y dirigió el Archivo Musical de la Basílica de Guadalupe. Es fundadora e integrante del Ensamble Paax-Kaay. En 1999 obtuvo la beca de investigación para hispanistas que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En 2020 se convirtió en miembro de número de la Sociedad Bascongada de Amigos del País en México.

