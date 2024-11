Con Piezas Que Generaron Nuevos Movimientos Artísticos En México, El MAM Presenta Todo Había Estado Muy Normal

En el Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) continúa la exposición Todo había estado muy normal…, como parte del programa Ficciones de la modernidad, la cual concentra una selección de arte contemporáneo realizado a partir de la década de los noventa, tomando como punto de partida la exposición colectiva de 1988 en el MAM, En tiempos de la posmodernidad.

Este sábado 16 de noviembre se realizará una visita no convencional por la exposición, a las 12:00 h, en el marco del ciclo Acciones en tránsito, en la cual se explorarán otras posibilidades de mediación desde el cuerpo.

Esta propuesta expositiva ha tenido buena recepción por parte de los diversos públicos que visitan cotidianamente el MAM. “Tuvimos una primera retroalimentación por parte de los artistas participantes, con una valoración muy positiva al considerar que la exposición ha podido capturar buena parte de los diálogos artísticos de la época y lo que ocurría en el ambiente en términos de producción, búsquedas y estéticas”, comentó Brenda Caro, jefa de Curaduría del MAM.

“Por otra parte, gran cantidad de público no ubicaba que la colección del MAM cuenta con estas obras, tenían más referencias de la producción de la Escuela Mexicana de Pintura y en general de la obra de los artistas de la primera mitad del siglo XX”, explicó.

Una de las piezas más provocadoras de la exposición es Invisible, de María Ezcurra, propuesta escultórica realizada a partir de medias de distintos matices, prenda que fue pensada en sus inicios para visibilizar los atributos femeninos, un elemento de seducción y deseo.

La obra se llama Invisible porque la artista hace alusión a las problemáticas de violencia de género y la invisibilidad que en general enfrentan las mujeres. Es una pieza que además desafía los cánones escultóricos de la época.

Se puede mencionar también El gancho, de Xawery Wolski, pieza objetual que el artista lleva a lo macro en cerámica para que cobre una presencia estética en la sala de exhibición.

Una de las instalaciones más llamativas de la exposición es La historia del universo, de Ulises Figueroa, integrada por gran cantidad de objetos con la cual el autor participó en la bienal de Femsa y que marca una impronta de lo que es la instalación y lo escultórico. Ulises Figueroa se dedicó durante largos periodos a recorrer bazares y mercados para obtener la mayor parte de los objetos que integran su instalación, piezas en desuso, de segunda mano, para con ellas simbolizar diferentes etapas de la historia del universo y los cruces entre las categorías de historia social, natural y cultural. Asimismo, hace referencia a una sociedad de consumo y de desecho para finalizar su historia del universo con muerte y caos.

La invitación es a conocer una serie de propuestas artísticas que en los años noventa y 2000 generaron nuevos movimientos artísticos en México, en un momento del arte y de la historia cultural y social de nuestro país en el que se introdujeron diversas formas de concebir lo artístico. La exposición permanecerá abierta al público hasta febrero de 2025. El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, abierto de martes a domingo de 10:15 a 17:45 h.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More