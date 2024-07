Con Obras De Chopin, Beethoven Y Prokófiev, El Pianista Alexander Vivero Ofrece Concierto En La Sala Manuel M. Ponce

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El pianista Alexander Vivero ofrecerá un concierto el viernes 26 de julio a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, teniendo como marco el ciclo Jóvenes en la música, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Ese día interpretará tres obras: Sonata núm. 2, Op. 35, de Frédéric Chopin (1810– 1849), con su famoso tercer movimiento, la Marche funèbre, escrito en 1837; la Sonata núm 17, Op. 31 núm. 2, La tempestad, de Ludwig van Beethoven (1770–1827) y la Sonata núm. 3, Op. 28, de Sergéi Prokófiev (1891-1953), compuesta en 1917 y estrenada por el propio compositor ese mismo año. Es la obra más breve de sus sonatas para piano que lleva el subtítulo De los viejos cuadernos.

Alexander Vivero, quien nació en 2008 en Guadalajara, Jalisco, es un joven prodigio del piano que quiere convertirse en un director de orquesta profesional. Inició estudios de piano a los cuatro años; desde los 12 años forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, con un catálogo de más de 40 obras de su autoría.

A pesar de su corta edad, es presidente honorífico de la Asociación Inclu i Arte de Zaragoza, España. Ha sido ganador de los concursos Grand Prize Virtuoso en Bonn, Alemania, American Protégé Music Competition en Nueva York, Royal Sound Composition Competition en Montreal, Nacional Infantil de Piano Cedros UP y Nacional de Piano Manuel de Elías de la Universidad de Guanajuato, entre otros.

Se ha presentado en escenarios de Estados Unidos y México. Debutó como director de orquesta en 2022. Ha dirigido las orquestas de Cámara Higinio Ruvalcaba, Jóvenes Solistas de Jalisco, de Cámara de Zapopan, Solistas de América, ECOS Blas Galindo y Juvenil de Zapopan.

Ha tomado clases magistrales con Guadalupe Parrondo, Jorge Federico Osorio, Noelia Rodiles, Leticia Gómez Tagle, David Fung, Alexis Aranda y Oliver Díaz.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.