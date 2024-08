Con La Medalla Bellas Artes En Teatro, El Estado Mexicano Reconoce El Camino Construido Por Mérito Y Esfuerzo Propio De David Olguín Y Perla De La Rosa

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) entregaron la Medalla Bellas Artes en la disciplina de Teatro 2023 al dramaturgo, narrador, ensayista y director David Olguín, y la correspondiente al año 2024 a la directora de escena, actriz, dramaturga, productora y gestora cultural radicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, Perla de la Rosa.

En la ceremonia celebrada el lunes al mediodía en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se dieron cita la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, y Luis Tareke Ortiz, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Cultural, con la representación de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; los galardonados David Olguín y Perla de la Rosa, así como el director de escena Martín Acosta y el actor Joaquín Cosío, quienes se refirieron a las trayectorias de cada uno de los artistas premiados.

Se trata de dos almas, dos trayectorias y dos grandes creadores, dijo la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, por lo que –consideró— éste es un día singular, porque las Medallas Bellas Artes constituyen el máximo reconocimiento que otorga el Estado mexicano, a través del Inbal, a quienes han entregado su vida a la disciplina en la cual reciben este reconocimiento.

“Es un honor hacer que estas medallas cobijen a quienes, desde sus propias iniciativas, desde sus propios territorios y desde sus propias convicciones, han generado experiencias capaces de transformar el escenario teatral de México”, dijo.

Y reconoció que tiene doble valor, “porque lo han hecho contra viento y marea. Lo han hecho desde verdaderos territorios de creación, de enriquecimiento de los discursos escénicos y, sobre todo, transformadores de la escena nacional del teatro”.

Luego de las palabras de la dramaturga Perla de la Rosa, quien se refirió a las luchas sociales en la frontera norte de México y en otros países hoy en conflicto, la directora general del Inbal comentó que es una obligación estar al tanto de lo que ocurre en nuestras fronteras, porque es ahí donde se mezclan los mundos y es ahí donde probablemente se puede deshilvanar también esa gran figura llamada México.

Pero –agregó-- a través del trabajo de Perla de la Rosa es imposible que ese entramado se desgarre, porque ella se ha encargado de tejerlo y fortalecerlo “de una manera en verdad amorosa, enérgica y creativa, haciendo, además, el teatro en el desierto y poniéndonos en escena frente al rostro, esa realidad de la cual ella nos ha hecho muy conscientes”.

Ante un público desbordado en el que estuvieron presentes figuras vitales de la comunidad teatral y jóvenes que representan una nueva generación de creadores en los escenarios se refirió a Perla de la Rosa como “un espíritu indómito” y a esa manera de hacer teatro que significa hacerlo desde el fondo del corazón, en el desierto, pero, al mismo tiempo, con una voz que se ensancha a todo el país.

“Gracias, Perla, por ser esa persona, esa creadora, esa voz que --en su manera y en su experiencia Joaquín Cosío ha presentado aquí--, en donde nos hace además convertir a Perla en la protagonista número uno de todas las escenas en donde las causas han de ser defendidas”.

Asimismo, al externar su reconocimiento a David Olguín, comentó que es quien transita por prácticamente todos los medios en donde la dramaturgia y el teatro se ha abierto camino. Su pluma está presente en todos y cada uno de aquellos espacios donde es posible hablar del teatro, hablar de la dramaturgia y hablar de los personajes: pensar el teatro, y eso es algo que en verdad se agradece en un momento en el que hacen falta más espacios para reflexionar sobre esta dimensión tan grande que tiene la escena mexicana.

“Así como Perla es capaz de generar estos vínculos en la frontera, el hecho de que esté comprometido David Olguín, en la formación de las nuevas generaciones de la dirección escénica, es una garantía de que hay un tránsito importante entre todas las creadoras y los creadores que en este momento están marcando el rumbo de la escena mexicana y de aquellos que están en un espíritu de nacimiento, aprendiendo de quienes les han precedido”.

Las Medallas Bellas Artes –enfatizó la directora general del Inbal-- son el reconocimiento de ese camino construido por mérito y esfuerzo propio, pero siempre en colectividad, siempre en trabajo solidario y pensando en cómo mejorar y hacer mucho más diverso, rico y profundo este territorio teatral que tiene México.

En su momento, el dramaturgo David Olguín, al compartir su reconocimiento con quienes han colaborado con él en distintos momentos dentro del teatro –un arte colectivo por naturaleza--, dijo no poder estar aquí ahora si no contara con el acompañamiento de mucha gente y recordó “una plegaria” que acostumbra con sus colaboradores: “Pongo mi mano sobre la tuya para hacer juntos aquello que no puedo hacer yo solo”.

Por ello, expresó que lleva dentro a mucha gente y la palabra gratitud no le basta. En ese sentido, agradeció a sus actores y actrices que han encarnado sus textos, en especial a su compañera Laura Almeda, a su familia, sus maestros y amigos, a sus alumnos y a sus compañeros del proyecto El Milagro, y también en especial al escenógrafo Gabriel Pascal.

Por su parte, con emociones encontradas, Perla de la Rosa también agradeció la compañía a lo largo de 22 años de los integrantes del grupo de teatro Telón de Arena, con quienes comparte el compromiso de ser “un referente de teatro de calidad en nuestro país y una propuesta permanente de teatro para los habitantes de Ciudad Juárez”, entre ellos sus amigos fundadores Marco Antonio García, Daniel Vidal y Joaquín Cosío.

También en su alocución, De la Rosa refirió que Ciudad Juárez cuenta con poca inversión en cultura, pero –subrayó— donde hacer teatro es un compromiso y también una tarea feliz, sin dejar de lado su reclamo por mejores condiciones para el desarrollo de niños y jóvenes, de las artes en general, la defensa del territorio de El Chamizal y el respeto al derecho de los pueblos, como el de Palestina, que sufre un genocidio por parte de Israel, además de expresar su solidaridad con la actriz y directora oaxaqueña Ángeles Cruz para que se haga justicia a su familia y a la comunidad de San Miguel El Grande.

Incluso la dramaturga, productora y gestora cultural refirió: “Estoy convencida de que las artes, la cultura y el deporte transforman y salvan vidas, crean futuro para los jóvenes”, por lo que consideró que la educación, el deporte y el teatro son actividades imprescindibles para lograr la paz ante la violencia en el país.

En su momento, tanto Martín Acosta y Joaquín Cosío se refirieron a las bondades de los artistas galardonados: Acosta en cuanto a David Olguín y Cosío en cuanto a Perla de la Rosa, y ambos coincidieron en destacar la generosidad mostrada por cada uno en el desarrollo de sus respectivas trayectorias.

Mañana 6 de agosto, a las 12:00 h, en la Sala Manuel M Ponce se llevará a cabo la entrega de las Medallas Bellas Artes en la disciplina de Artes visuales.

