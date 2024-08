Con La Activación ¿Qué Veo Cuando Veo?, El Museo De Arte De Ciudad Juárez Pondrá A Prueba La Curiosidad Del Público

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), invita a ¿Qué veo cuando veo ?, a cargo de Angélica Pérez, organizada dentro del programa Un Museo para ti. La cita es el 3 de agosto a partir de las 11:00 h en el recinto anfitrión.

Un Museo Para ti, que este año se realiza bajo la temática ¿Dónde vive la curiosidad en los museos?, desarrollará este taller como una oportunidad para revisitar las obras más famosas que hay en el recinto, reconectar con ellas y que los participantes puedan cuestionarse: “¿Qué nos hacen sentir? ¿Por qué son tan importantes?, ¿Nos gustan o no nos gustan? ¿Qué veo cuando veo?”.

Como parte de la actividad se hablará sobre quién realizó las piezas y se buscará reconocer la importancia del museo dentro de la localidad de Ciudad Juárez como zona de encuentro cultural binacional.

Actualmente, en el MACJ se exhiben de manera temporal las exposiciones Sentido paisaje, de César de la Riva (1980) y Terrenos, de José Villalobos (1988), que se podrán visitar hasta el 4 de agosto. Ambas propuestas expositivas exploran las prácticas artísticas en relación con el estado de Chihuahua.

La activación estará a cargo de Angélica Pérez Montes, quien actualmente se desempeña como coordinadora de Servicios Educativos en el recinto del Inbal. Diseñadora de contenidos educativos y material didáctico, organiza recorridos guiados y talleres de arte. Aparte de su labor en el museo, cuenta con una experiencia docente de 16 años, en los que ha impartido clases de storytelling y teatro en el CUDA de la UACJ, así como talleres de escritura creativa en el CBTIS 270.

También dirige su propia compañía, Bethlem Teatro, donde además se encarga del diseño escenográfico, la producción y la escritura teatral. Su trabajo de gestión artístico-cultural le ha valido diversos reconocimientos a nivel local, estatal y nacional.

Inscripciones: macj.servicioseducativos@inba.gob.mx; cupo limitado: 20 personas. El museo se ubica en Circuito José Reyes Estrada No. 3310, Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua. Horario de visita, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 h y domingo de 12:00 a 17:00.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More