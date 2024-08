Con El Programa Bajo La Sombra De Alba, El Centro De Producción De Danza Contemporánea Dedica Homenaje A Rufino Tamayo

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), rendirán un Homenaje a Rufino Tamayo con el estreno del programa coreográfico Bajo la sombra del alba, el próximo viernes 9 de agosto a las 20:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Bajo la dirección de la titular del Ceprodac, Cecilia Lugo, y la participación de la séptima generación de bailarines becarios de dicha agrupación, el homenaje continúa las actividades conmemorativas del 90 Aniversario del Palacio de Bellas Artes y cerrará, además, la edición 2024 de la Temporada de Danza. Palacio en Movimiento, organizada por la Coordinación Nacional de Danza del Inbal.

Homenaje a Rufino Tamayo. Bajo la sombra del alba, es un texto coreográfico dedicado a honrar la vida y obra del pintor mexicano, partiendo de la idea esencial que permea buena parte de su pintura: la lucha de los opuestos. Su mirada artística, siempre inspirada en la esencia del pueblo mexicano, con sus profundas raíces prehispánicas y, a la vez tan universal, ofrece innumerables motivos de inspiración para reconocer su genio creativo, comentó la titular de la agrupación Cecilia Lugo.

Señaló que a partir de la obra del maestro Rufino Tamayo, un equipo de bailarines y coreógrafos del Ceprodac proponen aquí, a manera de homenaje, un trabajo coreográfico que toma algunos temas, colores y conceptos propuestos en su vastísimo universo pictórico, para ofrecer un breve pero profundo reconocimiento, partiendo de una mirada ritual y poética que bebe en la cosmogonía indígena mexicana.

El programa lo conforman seis coreografías de estreno creadas por jóvenes artistas que forman parte del elenco del Ceprodac: Origen, de Tomás Reyes (Veracruz); A la sombra de la luna, de Edy Esquivel (Nuevo León); Almas en fraternidad, de Lázaro Sierra (Cuba); Olga, de Aralia Dflon (Veracruz) y Porfirio Perera (Nuevo León); Cuerpos celestes, de Alex Hensa (Ciudad de México) y La noche no es más que sol carbonizado, de Ana Paula Oropeza (Ciudad de México), con intervenciones coreográficas de Natali González, Ana Paula Oropeza y Ricardo Villalobos.

Cecilia Lugo, directora artística de Ceprodac, aseveró que, a partir de una revisión de la obra pictórica del artista oaxaqueño, cada uno de los bailarines-coreógrafos llevó su mirada hacia donde sentían que su corazón palpitaba y plasmó en cada pieza su particular punto de vista para rendir homenaje al pintor Rufino Tamayo, con motivo del 125 aniversario de su nacimiento (25 de agosto de 1899) y el 33 aniversario de su fallecimiento (24 de junio de 1991).

La también coreógrafa destacó el trabajo colaborativo llevado a cabo por los bailarines y coreógrafos Aralia Dflon, Eduardo Esquivel, Alex Hensa, Ana Paula Oropeza, Porfirio Perera y Lázaro Sierra, quienes crearon las piezas en reconocimiento a la vida y obra del célebre pintor oaxaqueño, haciendo énfasis, además, en las raíces culturales de las que abreva la cosmogonía indígena mexicana en su obra.

Para ello, añadió, dimos total libertad creativa a los bailarines para explorar la vida y obra del pintor y quisimos darles oportunidad a los coreógrafos de expresar sus diferentes lenguajes, en un tema que es tan amplio y abierto, como lo es el pintor Rufino Tamayo.

Considerada una de las coreografías más esperadas del año, el Homenaje a Rufino Tamayo. Bajo la sombra del alba, a cargo de la compañía de danza del Ceprodac del Inbal, bajo la dirección de Cecilia Lugo, se presentará en la Sala Principal del Palacio de Bellas Arte el viernes 9 de agosto a las 20:00 horas.

