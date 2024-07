Con Charlas Y Un Ciclo De Lectura Se Recordará El Legado De Salvador Novo

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), ofrecen la charla Historia y leyenda: Salvador Novo. A 120 años de su nacimiento para recordar al poeta, dramaturgo, ensayista, crítico cultural, cronista, traductor, autobiógrafo, director teatral, publicista y funcionario del área cultural.

La actividad se realizará el jueves 25 de julio, a las 19:00 h, en la Capilla Alfonsina, donde se le recordará en el 120 aniversario de su nacimiento. Esta charla, en la que se hará un recorrido por los diferentes textos y facetas de Novo, contará con la participación de Analí Castrejón y Alberto Enríquez Perea. El presídium será presentado por Javier Garciadiego. Para el director de la Capilla Alfonsina, Javier Garciadiego, Salvador Novo es uno de los más importantes escritores e intelectuales mexicanos del siglo XX. Remarcó su importancia para la cultura de nuestro país y destacó su labor multifacética como poeta, ensayista, cronista, dramaturgo, pero, sobre todo, una personalidad que abogaba por dos factores que deberían estar presentes siempre en México: libertad y cultura.

El Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia retransmitirá la charla Salvador Novo y Xavier Villaurrutia, una amistad contemporánea, realizada por el escritor César Cañedo, en la que analiza los códigos que los poetas mexicanos Xavier Villaurrutia y Salvador Novo desarrollaron a través de su amistad juvenil y cómo se gestó una estética y una ética del cuidado mutuo, una poética filial y sexual heterodoxa en el contexto literario de las primeras décadas del siglo XX en México. La charla podrá seguirse a través de las redes sociales de la CNL el lunes 29 de julio a las 18:00 h.

Para concluir las actividades se llevará a cabo el ciclo Las y los jóvenes leen a Salvador Novo a 120 años de su natalicio. A través de cuatro lecturas en voz alta se darán a conocer las letras del relevante escritor, miembro del grupo Contemporáneos y de la Academia Mexicana de la Lengua. El ciclo se transmitirá del martes 30 de julio al 2 de agosto a las 18:00 h, a través del Facebook de la Coordinación Nacional de Literatura y del Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia.

Obras disponibles de Novo en el acervo de la CNL Dentro de las obras de Salvador Novo que se encuentran disponibles en los acervos de la CNL (República de Brasil 37, colonia Centro) se encuentran: La vida en México en el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, Nueva grandeza mexicana, La vida y la cultura en México, El triunfo de la República en 1867, La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, Los paseos de la ciudad de México, Seis siglos de la ciudad de México, El teatro inglés, entre otras. La importancia de Novo para las letras nacionales

Salvador Novo (1904-1974) fue poeta, dramaturgo, ensayista, traductor, periodista, cronista, crítico cultural y funcionario público en el ramo cultural. Estas facetas lo catalogan como un imprescindible intelectual mexicano y uno de los escritores más prolíficos de la primera mitad del siglo pasado.

Dentro de sus obras destacadas se encuentran: XX poemas, Nueva grandeza mexicana, Nuevo amor, La estatua de sal, En defensa de lo usado y Return Ticket, textos fundamentales para considerarlo uno de los intelectuales más influyentes, completos y complejos de cultura mexicana del siglo XX.

Su obra es amplia y diversa, difícil de encasillar en un género o estilo. Fue crítico literario y de teatro. Como dramaturgo escribió obras fundamentales como La señorita Remington (1924), una adaptación de Don Quijote de la Mancha (1947) y una versión de la tragedia de Sófocles, Edipo rey, bajo el título Yocasta o casi (1961); La culta dama (1951) y el texto Actuación y dirección teatral, publicado en 1959. Además, su versátil actividad lo llevó a escribir guiones para cine.

Trayectoria En 1947 fue nombrado por Carlos Chávez jefe del Departamento de Teatro del Inbal. Luego abrió el Teatro de la Capilla (1953) y dirigió más tarde la Escuela de Arte Dramático del Inbal; en 1965 se le nombró Cronista de la Ciudad de México y en 1967 recibió el Premio Nacional de Literatura, en reconocimiento a su creación literaria y a su contribución teórica a los más variados aspectos de las letras mexicanas.

