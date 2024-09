Con Charla Y Visita Guiada Se Despide La Muestra Rodrigo Garrido: Esculturas Sensibles, En El Laboratorio Arte Alameda

La exposición Rodrigo Garrido: Esculturas sensibles / Sentient Sculptures, formada por obras generadas a partir de procesos que incluyen la inteligencia artificial (IA) y que alberga el Laboratorio de Arte Alameda (LAA), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), concluirá su periodo de exhibición el miércoles 25 de septiembre.

La muestra ha llamado la atención de un público diverso, pero especialmente de las nuevas generaciones, jóvenes que navegan y conviven con los temas y tecnologías a las que se refiere esta inusitada y novedosa exposición.

Aún quedan una semana para disfrutar la muestra, así como las actividades paralelas que con motivo de la misma se llevan a cabo en el recinto. Se trata del conversatorio F*%k Love: repensar el amor y el despecho desde el arte en la era del IA y las máquinas, la cual se llevará a cabo el sábado 21 de septiembre, de 12:00 a 14:00 h, y la visita guiada + charla que se realizará el miércoles 25 a las 17:00 h, en el marco de Noche de Museos, justo el día de la clausura de la exposición, que se extenderá hasta las 21:00 h.

Rodrigo Garrido es un artista que ha cultivado una amplia perspectiva sobre las múltiples facetas de la invención humana, esas estructuras sociales y condiciones que moldean el mundo contemporáneo. Como ingeniero en cibernética ha formado parte de proyectos relacionados con la tecnología y como parte de su interés en el arte ha cofundado agencias relacionadas con ello, como es el espacio independiente futureSelf, que actualmente dirige.

El artista se ha enfocado en crear esculturas sensibles, fusionando inteligencia artificial, fabricación digital y simulaciones por computadora, para explorar y entender a la especie humana, la mente, sus constructos sociales y potenciales futuros.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Laboratorio Arte Alameda, la exposición Rodrigo Garrido: Esculturas sensibles / Sentient Sculptures, con la curaduría de Pao Gallardo, reúne tan solo cinco piezas creadas por el autor a partir de procesos que involucran la inteligencia artificial.

El título de la muestra alude a entidades físicas que no solo existen, sino que también poseen la capacidad de percibir y evolucionar, inclusive de adaptarse hasta sentir. Para estas esculturas su fabricación digital da forma a sus cuerpos físicos, mientras que la IA les da la capacidad y complejidad “emocional y perceptiva inédita” que explora continuamente el sentir en un intento propio de parecerse, de manera comprensible para la IA, a un ser humano.

La muestra podrá visitarse de martes a domingo, de las 10:00 a las 18:00 h, en el Laboratorio Arte Alameda, ubicado en calle Dr. Mora núm. 7, Centro, frente a la Alameda Central.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More