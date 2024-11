Celebran Al Surrealismo En El Museo Casa Estudio Diego Rivera Y Frida Kahlo Con Aube Breton. Una Estancia Surrealista

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (Mcedryfk), presentan la exposición Aube Breton. Una estancia surrealista, en el marco del centenario del primer Manifiesto surrealista.

Celebramos el cuidadoso trabajo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para rescatar y restaurar estos inmuebles -Mcedryfk-, además de los 100 años de un movimiento icónico que tuvo un gran impacto en México, así como a Aube Bretón, señaló la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz.

Acompañada de Constance Krebs -en representación de Aube Breton-, la titular del INBAL reconoció el gran trabajo que se logra en equipo para realizar esta exposición, y en particular a la curadora Marisol Argüelles -directora del Museo de Arte Carrillo Gil-, y agradeció el apoyo de los coleccionistas Carolina Escalante y de Carlos de Laborde, sin olvidar a otros coleccionistas y galeristas "sin quienes esta exposición no hubiese sido posible", mencionó la directora general.

En palabras de la directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Valentina García Burgos, “al vincular el pasado con el presente, el museo enriquece la vida cultural de la comunidad, invitando a reflexionar sobre los desafíos actuales a través de la lente de estos artistas. Este proyecto contribuye a que los diversos públicos aprecien el legado artístico de Aube Breton y sus aportaciones al movimiento surrealista, incentivando el intercambio de ideas y la reflexión”. Además, agradeció a Aube Bretón por su labor artística y su dedicación.

Marisol Argüelles, por su parte, reconoció el trabajo realizado por el equipo del museo y explicó que la exposición está constituida a manera de collage, por lo que se puede recorrer de manera libre. Agradeció también a la artista, quizá una de las últimas personas vivas que conoció a Frida Kahlo. Para la curadora, la correspondencia entre Aube Breton y Alan Glass, amistad que se refleja en esta exposición, es un antecedente del arte postal.

Aube Breton. Una estancia surrealista está integrada por tres secciones: la primera reúne un conjunto de obras de Leonora Carrington, Bridget Tichenor y Alice Rahon, artistas que formaron parte medular del movimiento surrealista y que en México contribuyeron con la diseminación de los principios de la vanguardia surrealista.

También se dedicará un espacio a la amistad que sostuvieron Aube Breton y Alan Glass mediante la correspondencia estos creadores. Más allá de lo anecdótico, configura un cuerpo de obra en sí misma: plagada de dibujos, recortes e intervenciones que hacen de este conjunto de documentos una crónica de la visión en torno al arte y la vida por parte de estos creadores, pero desde distintas latitudes.

La muestra culmina con una selección de collages realizados por Aube-Ellouet Breton, en una instalación que se aleja del formato de revisión retrospectiva, para configurar un espacio saturado por el imaginario de la artista francesa, cuyas imágenes aluden a lo fantástico, a la idea de la quimera como la vía para dar existencia a lo imposible y al collage como el principio básico del azar, puesto en juego durante la construcción del objeto artístico.

El archivo del recinto del INBAL estará presente a través de fotografías y documentos en los que permanece la huella de la visita de André Breton, Jacqueline Lamba y Aube Breton a México.

El público podrá visitar la exposición a partir del 23 de noviembre. El horario del museo es de martes a domingo de 10:00 a 17:30 h. El costo de entrada es de 45 pesos nacionales; menores de 13 años, estudiantes, profesores, personas con discapacidad y adultos mayores Inapam, con credencial nacional, ingresan de manera gratuita. Los domingos la entrada es libre.

Más información al teléfono 55 8647-5470, extensión 5358, o a al correo electrónico medr.difusion@inba.gob.mx. Las redes sociales del recinto son: CasaEstudioDRyFK en Facebook, @casaestudioDR, en X y @museoestudiodiegorivera en Instagram.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More