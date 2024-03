Celebra La Escuela De Danza Contemporánea Del Centro Cultural Ollin Yoliztli 25 Años De Existencia, En El CCB

En el marco del xx Encuentro Internacional-XXVI Iberoamericano de Mujeres en el Arte, dirigido por Margarita Tortajada y bajo la coordinación general de Leticia Armijo, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque se presentó la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yoliztli, dirigida por Consuelo Vázquez García.

En la primera de las cuatro funciones que ofrecerán este fin de semana presentaron uno de los dos programas preparados para la ocasión bajo el título Sueños de plata. La fiesta y algarabía conformada por la música y la danza caracterizaron este programa, en el que hicieron mancuerna la Escuela de Danza Contemporánea y la Escuela del Mariachi Ollin Yoliztli para celebrar 25 años de esta institución educativa.

Son de la culebra, bajo la dirección escénica de Bernardo Orellana; Mi ciudad, coreografía de Julio Hernández; Cascabel, de Marlene García; Bésame mucho, de Gregorio Trejo; La Bamba, de Karina Vargas; La bruja, de Marlene García; Huapango de Moncayo, de Francisco Magaña; y Son de la negra, bajo la dirección de Bernardo Orellana, son las obras que conforman este primer programa que se repetirá el sábado 2 de marzo a las 19:00 horas.

La Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a 25 años de haberse conformado, ha dado particular importancia a las prácticas escénicas como eje fundamental en el aprendizaje de la danza.

Sus estudiantes participan año con año en diferentes eventos artísticos, como encuentros, festivales y en diversos foros de divulgación para la danza. Este año ha preparado un programa especial para la celebración de su primer cuarto de siglo de existencia: Sueños de plata, 25 años de historia.

El próximo domingo 3 de marzo, a las 18:00 horas, ofrecerán el segundo de estos programas conmemorativos integrado por las obras: Afonía–segundo cuerpo, coreografía de Gregorio Trejo; Viento de lágrimas, de Martín Orozco; y Constelación interior, de Alberto González.

En la presentación también participó la Compañía Muhuvidanza, compañía de danza contemporánea que tiene como objetivo trascender en el arte del movimiento con diversas técnicas y corrientes del mundo actual de la danza.

De acuerdo con Rogelio Landa, bailarín, coreógrafo, maestro, fundador y director de la compañía, su misión es sensibilizar y fomentar el arte a través de la danza contemporánea.

El sábado 2 y domingo 3 de marzo, Muhuvidanza repetirá su programa integrado por las coreografías Raíces migrantes, que relata la migración de mujeres como parte de una familia y también de manera independiente, teniendo mayor poder de acción como trabajadoras migrantes; y Diálogos de seducción y locura (en memoria de Bernardo Benítez), que aborda diferentes maneras de vivir la seducción y se pregunta si no es una forma de obsesión e incluso de locura; el sábado la función será a las 19:00 horas y el domingo a las 18:00 horas.

