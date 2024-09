Celebra El Cico Su 40 Aniversario Con La Apertura De La Licenciatura Creación-Investigación Dancística

Con el lanzamiento de la Licenciatura en Creación-Investigación Dancística, como parte de su oferta académica para el ciclo escolar 2024-2025, el Centro de Investigación Coreográfica (Cico), perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), conmemora su 40 aniversario.

El Cico ha acumulado un valioso acervo de conocimientos y prácticas pedagógicas que han respondido a las necesidades del campo de la danza contemporánea en México. La nueva licenciatura, que sustituye a la carrera técnica, se orienta a ofrecer una formación acorde con los requerimientos actuales del sector artístico y social. Su enfoque transdisciplinario integra conocimientos somáticos y diversas perspectivas de creación coreográfica, alejándose de modelos centrados en la competencia y el virtuosismo.

El plan de estudios de esta licenciatura se basa en la exploración de modos de creación individuales y en la articulación entre la percepción corporal y la investigación de nuevas formas de expresión escénica. Con esta propuesta, el Centro busca formar creadores capaces de insertarse en el contexto contemporáneo de la danza escénica, atendiendo las demandas del sector y las expectativas laborales de los estudiantes.

La enseñanza en el Cico se alinea con la misión del Inbal de difundir las artes y promover la educación artística, enfocándose en el desarrollo de profesionales con habilidades para interpretar, crear y reflexionar críticamente sobre su entorno. La nueva licenciatura aspira a facilitar la inserción de los estudiantes en el ámbito laboral y a fortalecer sus competencias para el ejercicio profesional de la danza.

Fue fundado en 1976 como el Centro Superior de Coreografía (Cesuco) por la maestra Lin Durán, con el objetivo de brindar formación a bailarinas y bailarines interesados en la creación coreográfica; en 1983 se transformó en el Cico, incorporándose como la vertiente práctica del CID—Danza (actualmente Cenidi—Danza). En 1984, el Cico se estableció como una entidad independiente dentro del conjunto de escuelas de danza del Inbal. Para más información sobre el Cico y sus programas, visita su página de Facebook: CICO Danza Difusión.

