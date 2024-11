Brindan INBAL Y Gobierno De La Ciudad De México Atención Integral Al Foro Lindbergh

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Gobierno de la Ciudad de México informan que se llevarán a cabo obras de limpieza y mantenimiento integral en el Foro Lindbergh, conjunto arquitectónico catalogado por su valor artístico y arquitectónico, ubicado en el Parque México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, tras ser grafiteado la noche del sábado 2 de noviembre de 2024.

Para cubrir las necesidades del patrimonio histórico y artístico de la Ciudad de México, el INBAL cuenta con un Protocolo de Actuación y Coordinación Interinstitucional, elaborado a través del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, y la Alcaldía Cuauhtémoc.

En respuesta a las afectaciones en el Foro Lindbergh, construido en 1927 por el arquitecto Leonardo Noriega y el ingeniero Javier Francisco Stávoli Llamas, se ha asignado a personal técnico especializado del INBAL, de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y de la Alcaldía Cuauhtémoc, para llevar a cabo las siguientes tareas:

Con base en el diagnóstico de daños, el proyecto de intervención y la supervisión del INBAL, estas acciones de mantenimiento integral del Foro Lindbergh iniciaron el pasado lunes 4 de noviembre y se estima que concluyan este mismo mes, con recursos aportados por el Gobierno de la Ciudad de México.

De esta manera, se contribuirá a frenar el deterioro y salvaguardar el carácter patrimonial y el alto valor estético de este emblemático sitio de la colonia Hipódromo para el uso y disfrute de vecinas, vecinos y visitantes.

