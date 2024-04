Boletín De Apoyo: La Orquesta Sinfónica De Xalapa Interpretará La Sinfonía 8°, De Mahler, Por El 80 Aniversario De La Universidad Veracruzana

Get Access To Every Broadway Story



La Orquesta Sinfónica de Xalapa, en conmemoración por el 80° aniversario de la Universidad Veracruzana, se presentará una de las producciones sinfónicas más impresionantes por su trascendental envergadura en el canon sinfónico: la 8ava. de Gustav Mahler

Por primera vez, desde su última y única presentación a principios del siglo XXI en la capital veracruzana, y una de las primeras en América Latina (2001), llega a Tlaqná, Centro Cultural, uno de los conciertos artísticos más importantes de 2024: la Sinfonía No. 8, también llamada “Sinfonía de los Mil”.

Con una vasta y notable colaboración, distintos contingentes corales de la Universidad Veracruzana y a nivel regional se presentarán para construir este hito musical: Coro de la Universidad Veracruzana (Dir. Jorge Cózatl), Camerata Coral de la Facultad de Música UV (Dir. Josafat García Melo), Coro ISMEV (Dir. Adriana Sanabria), Coro Wahine (Dir. Rodolfo Obregón), Coro Orfix (Dir. Deseret Báez) y Coro Sinfónico BUAP CCU (Dir. José Antonio de la Rosa Esparza).

Además, se contará con las notables voces de las y los solistas invitados con trayectoria internacional: Tania Solís, soprano; Graciela Morales, soprano; Gabriela Flores, mezzosoprano; Belem Rodríguez, mezzosoprano; Angélica Alejandre, soprano; Jafet Maldonado, bajo; Gilberto Amaro, tenor; y Genaro Sulvarán, barítono. Todos bajo la solemne batuta de Martin Lebel, director titular.

Este programa se llevará a cabo en dos históricas presentaciones: viernes 19 de abril a las 20:00 h y sábado 20 de abril a las 19:00 h. Desde el hogar de la Orquesta Sinfónica de Xalapa: Tlaqná, Centro Cultural.

La portentosa Sinfonía No. 8 en Mi bemol mayor, de Gustav Mahler, abarca un universo de emociones, canalizadas a través de todo tipo de pasajes de reflexión íntima, hasta arrebatos abrumadores de sonido coral y orquestal. El motivo de llamar a esta obra sinfonía se puede justificar por la interrelación entre sus movimientos y por la forma de sonata empleada en el primero. Mahler trata a las voces como otros instrumentos sinfónicos y somete a todo el grupo a amplios juegos contrapuntísticos.

La pieza está dividida en dos partes. La primera “Veni, creator spiritus” (Ven, espíritu creador), utiliza como texto el Himno de Pentecostés escrito en latín por el arzobispo de Mainz, Rabanus Maurus, en el siglo IX, unas palabras que Mahler cambió según sus necesidades. Y, la segunda, con la música compuesta se adaptó fielmente al texto faltante, no podía ser de otro que del venerado dramaturgo Johann Wolfgang von Goethe, con la escena final de la segunda parte de su reconocida obra “Fausto”.

