Baja California Sur, Sede De La 44 Muestra Nacional De Teatro 2024

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante la Coordinación Nacional de Teatro, y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura presentan las actividades que conformarán la 44 Muestra Nacional de Teatro (MNT), la cual se llevará a cabo del 7 al 16 de noviembre de 2024 en Baja California Sur.

Las puestas en escena que se presentarán son Juana Ramírez, de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana; Lola, receta para cocinar una despedida, de Radio Gorila; Aprender y olvidar, de Marionetas de la Esquina; El circo de las pulgas, de Títeres y Marionetas del Tenderete; Ni tan chico, ni tan lejos, de Flores Teatrodanza; Algodón de azúcar, de Teatro UNAM / Conejillos de Indias; Diré con convicción todo tipo de mentiras, de Hijxs infames; Nuevo Zoologique Mexicano, de Landabur&Cía; Significado de caminar una mirada, de Laboratorio de Creación Jalisco; Fuga en octubre rojo, de Laboratorio Escénico del Desierto; Sorteo local, una obra para ganar la lotería, de Autocultura Jodidxs de Pornotráfico; Niñas araña, de Náufraga Cine; Mensajeros, de La Gorgona Teatro; 404 Not Found, de Alejandría Colectiva; Masa madre, de Nunca Merlot Teatro; Las sirenas no usan falda, de Grupo de Teatro Trianón.

Así como Diario de mi lengua roca, de Artescena MKM; Lengua Madre Diidxa’ni guxana laanu, de Teatro del Tolok; Sk’op yu’un Antsetik Bolom, palabras de las Mujeres Jaguar, de Teatro Comunitario de los Volcanes; ¿Ya viste el agua que está llorando ai?, del Colectivo Lo que viene del Sol; Territorio Cuerpa, de Laboratorio Reverberante; Ahí nos vemos, de Colectivo Punto y vuelta; POP Una experiencia sensorial, de Oveja Negra Teatro; Ahí nos vemos, de Colectivo Punto y Vuelta, y Familia coyote, de La Butaca Roja Colectivo Teatral.

Las puestas en escena se seleccionaron por convocatoria en sesiones de deliberación por parte de un cuerpo colegiado, integrado por personas destacadas de la comunidad teatral. Los montajes representarán a estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En representación de la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz, la subdirectora general de Bellas Artes, Haydeé Boetto, señaló que la MNT es un importante encuentro de diálogo, reflexión, contraste y reencuentros, además de ser un espacio que permite apreciar el pulso de lo que sucede actualmente en el teatro nacional.

"Es un espacio donde la gente se encuentra y se gestan históricamente proyectos maravillosos. Es un honor presentar este encuentro por la importancia que tiene, porque formo parte de esa comunidad y porque me toca representar al INBAL, casa y escuela de muchos creadoras y creadores, y como si fuera poco, nos va a tocar acompañar la entrega de la Medalla Xavier Villaurrutia a Luisa Huertas, una maestra reconocida y querida por todos nosotros", afirmó.

Por su parte, el coordinador nacional de Teatro del INBAL, Luis Mario Moncada, se refirió al trabajo previo que conllevó la organización de la 44 edición. "Establecer una MNT que se realiza durante 10 días en un lugar distinto empieza a trabajarse con un año de anticipación para determinar los perfiles adecuados de la programación. Encontrarnos con una sede como La Paz nos ha abierto la imaginación a todas las cosas que pueden ocurrir en un lugar como este, un paraíso en muchos sentidos, pero al mismo tiempo alejada de los circuitos tradicionales del teatro".

"Independientemente de la programación de las actividades que acompañan la muestra, se abrirán espacios de reflexión colectiva a partir de mesas con temáticas específicas sobre el estado que guarda el teatro en la República", agregó.

Por su parte, el director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Víctor Hugo Caballero, consideró que la MNT es una buena oportunidad para reencontrar las expresiones y actividades con los profesionales del teatro. "Para nosotros era un reto tener la sede en Baja California Sur y es algo que nos da mucho gusto y que se engalana con los festejos históricos de nuestra entidad. Queremos que la comunidad teatral de todo el país sepa que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo con la perspectiva de que cada año debe ser mejor".

En tanto, la representante de la dirección artística de la 44 MNT, Isabel Toledo, afirmó: "Nos interesaba hacer una muestra lo más representativa de la pluralidad y totalidad del país, y también crear un espacio que sea seguro para la comunidad escénica y se sintiera una representatividad desde las teatralidades, y desde las entidades que conforman e integran el mapa escénico nacional".

Además de la programación teatral, la MNT incluirá espacios de reflexión e intercambio (ERI), la Feria del Libro Teatral (FeLiT), el Encuentro de programadores y el Laboratorio de Creación que tendrá a la ciudad de La Paz como inspiración.

También sucederá el programa Jóvenes a la Muestra, el Acompañamiento crítico a cargo del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) y la Muestra crítica, así como el Programa de Vinculación Nacional e Internacional.

Las sedes donde se realizarán las actividades serán el Teatro de la Ciudad, Teatro al aire libre Rosaura Zapata, Centro de Convenciones y Expresión Cultural de Sudcalifornia, Malecón (zona central) P.º Malecón, Zona Central, Centro Cultural La Paz, Teatro Juárez, Museo de Arte de Baja California Sur, Jardín Velasco, Casa de la Cultura del Estado de Baja California Sur, Sala de Conciertos de la Escuela de Música del Estado, Centro Municipal de las Artes, Playa El Coromuel, Teatro al aire libre Ignacio García Téllez (IMSS), Escuela de Música del Estado de Baja California Sur, Centro Cultural Profr. Néstor Agúndez Martínez y Teatro Manuel Márquez de León.

Este año, la Medalla Xavier Villaurrutia se entregará a Luisa Huertas, actriz referente fundamental de las artes escénicas en nuestro país. A Huertas se le reconoce por sus creaciones como actriz, pero también por ser una gran maestra, Luisa suena fuerte, así como su nombre, llena los espacios con su poderosa presencia y con su trato cariñoso. Es una mujer de teatro, de las que abrieron camino para las generaciones que siguen sus pasos y que admiran su camino creativo.

La Dirección artística está conformada por Dolores Heredia, actriz, productora y activista originaria de BCS; Isabel Toledo, actriz, directora y gestora de la Ciudad de México; Susana Romo, directora escénica y gestora de Jalisco; Luis Mario Moncada, dramaturgo, actor, docente, investigador y gestor cultural de Sonora y de Ciudad de México, además de Ramón Verdugo, actor, director, docente y gestor de Baja California.

La edición 44 de la Muestra Nacional de Teatro tendrá al público como protagonista para pensar colectivamente cómo construir espacios significativos. Así, al mirar y convocar a las infancias, juventudes, familias y personas adultas se les invita a la gran fiesta del teatro mexicano que, entre máscaras, libros, mar y teatralidades, busca hacer de este encuentro un espacio de celebración teatral seguro, incluyente y representativo de nuestra diversidad.

