Bailes Históricos Del Medievo Serán Recreados En El Centro Cultural Del Bosque

Como parte de la temporada Danza Barroca y Medieval, presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, la agrupación Dansaria da Lua ofrece las funciones del montaje Danzas de las cortes en la Baja Edad Media en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.



El recinto del Centro Cultural del Bosque alberga hasta el domingo 11 de agosto, cuatro presentaciones de esta pieza que explora la vida de las mujeres en la corte medieval, representando encuentros, añoranzas, despedidas y celebraciones. La dirección y coreografía están a cargo de Valeria Osuna.

El espectáculo consta de seis piezas de danza que representan un imaginario de la vida en la corte medieval. La coreografía de cada pieza está diseñada para reflejar el papel activo y la complejidad de las mujeres de la época, desafiando estereotipos y explorando su participación en actividades intelectuales y artísticas.

“Se busca también destacar el papel de las princesas y las damas de la corte, quienes tenían un papel destacado en la política, la cultura y la sociedad; buscando transformar la percepción estereotipada de estas mujeres de la época como alienadas”, señala la directora.

Sobre el origen del montaje, apunta que las coreografías se basan en investigaciones y escritos históricos de la Edad Media, como los de Hildegarda de Bingen, entre otros autores. La música y la iconografía de la época sirven de inspiración y dan estructura a las coreografías y a la representación escénica, a través de lo cual se persigue crear una experiencia inmersiva para la audiencia, invitándole incluso a participar en algunos momentos del espectáculo.

“La coreografía va más allá del entretenimiento y busca crear una experiencia personal y colectiva con el público femenino de todas las edades que puedan relacionarse con las historias representadas. En ciertas ocasiones el público es invitado a unirse a la danza, lo que permite que se conecten personalmente con las emociones que se muestran en el escenario”, detalla Valeria Osuna.

Dansaria da Lua es un ensamble mexicano de danza medieval y danza mexicana de sincronización grupal. Constituida en su totalidad por mujeres, explora a través de la investigación y la improvisación en escena, tanto las probabilidades coreográficas de las danzas cortesanas de la Baja Edad Media, como la narrativa dancística contemporánea de la danza grupal sincronizada en un contexto mexicano.

Las funciones de Danzas de las cortes en la Baja Edad Media se llevarán a cabo el viernes 9, a las 20:00; sábado 10, a las 19:00, y domingo 11 de agosto, a las 18:00 h.

Consulta cartelera y adquiere tus boletos en danza.inba.gob.mx; síguenos en redes sociales @danzainbal; programación sujeta a cambios.

