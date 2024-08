Analizan La Vida Y Obra Del Poeta, Dramaturgo Y Actor Francés Antonin Artaud En Coloquio Internacional

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), con la colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa y la Editorial Sexto Piso realizaron el Coloquio Internacional Antonin Artaud en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

La actividad realizada el martes por la tarde, en el marco de la publicación de Obra selecta, de Antonin Artaud (1896-1948), en dos tomos (UAM Cuajimalpa-Sexto Piso, 2024), la cual permite abrir la conversación alrededor de la obra del poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés, por fin traducido de manera más completa.

El presídium fue integrado por la editora y profesora de Literatura francesa, Evelyne Grossman; el exrector de la UAM Cuajimalpa, Rodolfo Suárez Molnar; Jesús Ramírez y por el escritor, editor, promotor y agente cultural Philippe Ollé-Laprune.

En su participación, Ollé-Laprune explicó que el proceso de esta obra tomó alrededor de cinco años para su publicación y fue resultado de una plática con Rodolfo Suárez, en la que coincidieron que la obra de Artaud es fundamental, pero lamentablemente estaba dispersa y gran parte de ella no tenía traducción. También señaló que el equipo trabaja arduamente para lograr la publicación del tomo dos en diciembre de este año.

“En este trabajo participamos cuatro traductores durante cinco años; fue un largo viaje para lograr este tomo y la construcción que quisimos hacer en él fue una mezcla entre lo cronológico y lo temático. En este primer tomo podrán descubrir la poética de Artaud, una novela, textos sobre el teatro y escritos sobre el cine. Estamos trabajando para que en diciembre tengamos en nuestras manos el tomo dos y ahí podrán descubrir los textos sobre México, cuadernos y dibujos elaborados por Artaud, una biografía y una cronología”, refirió.

Por su parte, Rodolfo Suárez rememoró una serie de conferencias que Artaud impartió en nuestro país, en las que destacaba la profunda "insurrección" contra todas las formas del arte del movimiento surrealista.

Posteriormente, Jesús Ramírez se refirió a la relación entre la creación artística y la psicopatología de Artaud. Identificó en él una forma de escribir previa a su psicosis y destacó la gran capacidad literaria de la que disponía.

"Me gustaría dar la cara por la historia clínica de Artaud y señalar que fue sometido a varias atrocidades. Hay mucho material para la discusión y la reflexión sobre cómo se consideraba y se trataba entonces la enfermedad mental. También hay mucho para discutir desde el punto de vista cultural, que es también uno de los principales intereses de Artaud, desde el surrealismo hasta su paso por nuestro país, donde también atraviesa varios escenarios: desde el México posrevolucionario hasta la sierra tarahumara", indicó.

Finalmente, Evelyne Grossman hizo hincapié en el dolor presente en la obra de Artaud, un concepto central en su trabajo e identificó dos tipos de éste en la forma de escribir del dramaturgo francés: el dolor humano (corporal) y en el existencial, ambos derivados de su sufrimiento físico y mental, producto de sus padecimientos y del tratamiento de estos. “Este dolor lo plasma en algunas de sus cartas entre 1920 y 1923 y fueron publicadas en revistas de poesía francesa”, explicó.

Posteriormente dio lectura a algunas frases célebres de Artaud y comentó la influencia que tuvo en André Breton y en el grupo de los surrealistas.

“De acuerdo con las descripciones de Artaud, su enfermedad le quitaba las palabras, desde el pensamiento hasta su materialización. Sentía que sus palabras no cobraban forma y que eran un aborto de sí mismas. Explicaba que su cuerpo no le pertenecía y esto lo hacía sufrir mucho. Él definía su enfermedad como ‘un abominable desdoblamiento de su personalidad'”, refirió.

