Adolescentes Y Adultos Podrán Participar En El Taller Munal En La Piel Mediante La Elaboración De Tatuajes Temporales

El Museo Nacional de Arte (Munal) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), llevará a cabo el taller Munal en la piel, en el cual los participantes podrán realizar tatuajes temporales mediante sellos, inspirados en elementos arquitectónicos y decorativos del edificio, como frutos, flores, hojas de acanto, monogramas, entre otros.

La actividad se realizará el 17 de julio de 11:00 a 13:00 h en el Laboratorio de arte del museo, dirigida por María Loera, en el marco del Día Internacional del Tatuaje. El propósito del taller Munal en la piel es realizar un proceso de sensibilización y contacto con la arquitectura del recinto del Inbal para que los participantes conozcan el espacio y, a su vez, disfruten de esta actividad.

Primero recorrerán el museo para conocer los elementos arquitectónicos, alegóricos y decorativos del edificio, como frutos, flores, hojas de acanto, letras y águilas, entre otros y, posteriormente, esos mismos elementos serán recreados en una hoja de linóleo como sellos, para dar paso a la realización del tatuaje en la piel con una tinta base agua. “Queremos hacer énfasis en el arte del tatuaje con un fin decorativo y, al mismo tiempo, generar empatía hacia el inmueble para resaltar su carácter patrimonial y promover su preservación”, aseguró Loera.

El taller está dirigido a adolescentes y adultos. El cupo se encuentra limitado a 20 personas y la entrada es libre con boleto de acceso al museo. Más información en maria.loera@munal.inba.gob.mx. El museo se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

María Trinidad Loera Otero es egresada de la Escuela de Artesanías del Inbal y de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Por medio de su preparación profesional ha podido compaginar la disciplina artística con los procesos de aprendizaje en varios niveles, y profundizar en la metodología que implementa Munal+Educa. En la actualidad trabaja en los talleres del Laboratorio de Arte para crear vínculos entre las obras y el público, y proponer ejercicios multisensoriales que permitan hacer una reinterpretación plástica de un tema específico.

