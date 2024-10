Activaciones, Poesía Visual Y Presentación Editorial, Actividades Para Todo Público En La Tallera

La Tallera, espacio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Proyecto Siqueiros, realizará diversas actividades este 26 de octubre, dirigidas a todo público, entre las que se incluyen la activación denominada Propagaciones de un hilo lapizlázuli: activaciones textuales de Austria no tiene salida al mar; la presentación editorial del libro In Situ, y el Jam Poetaudiovisual (Diaria adopción).

Héctor Julián Coronado, Efraím Blanco y Christian Uribe llevarán a cabo intervenciones a partir de versos de Kenia Cano que componen su poemario Austria no tiene salida al mar (Diaria adopción). Varios versos se despliegan en la Oficina de proyectos de La Tallera a modo de rótulos en las paredes, como hojas sueltas o transformados en collages y figuras de origami que dotan de versatilidad a la propuesta de Cano.

Las intervenciones jugarán con esos elementos tridimensionales. Los recompondrán por medio de proyecciones generadas con inteligencia artificial, ejercicios lúdicos basados en el origami y la intervención directa de las y los visitantes. La cita es a las 17:00 h.

Por otra parte, el libro In Situ es el resultado de la residencia artística en La Tallera de las poetas Kenia Cano, Pura López Colomé y Ana Velarde, quienes trabajaron con elementos de la exposición Trópico fantasmático, de Magali Lara, con los cuales generaron un ejercicio poético. Al término de su residencia las poetas leyeron sus versos en el museo y ahora regresan para presentarlos reunidos en un libro, a las 18:00 h.

El sábado 26 de octubre habrá un Jam poético con Michael Jachner, Minerva Ayón, Sara Fernández, Puzz Amatizta, CiYi, Alan Maqueda, Adrienne Blanc, Fernanda Cabral, Ileana Hernández y Héctor Julián Coronado, a las 19:30 h en la sala principal del recinto.

Las y los artistas multidisciplinarios participantes harán sonidos, acciones y visuales para crear diálogos no verbales basados en la escucha e intuición. Jugarán a estirar y transformar cada elemento a través de la interacción espontánea. Este jam forma parte de las actividades de la residencia de Minerva Ayón en el programa La Rotativa.

La Tallera está en Venus 52, colonia Jardines de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos. Horario de visita: martes a domingo, 10:00 a 18:00 h. Domingo, entrada libre para todas las personas visitantes.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More