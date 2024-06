Abren La Convocatoria Para Participar En La 44 Muestra Nacional De Teatro A Través Del Programa Jóvenes A La Muestra

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaria de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por medio de la Coordinación Nacional de Teatro, y el Gobierno del estado de Baja California Sur, a través del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, convocan a personas jóvenes dedicadas a la creación escénica que acrediten estudios o experiencia entre 1 y 3 años en teatro para formar parte del programa Jóvenes a la Muestra que se desarrollará en el marco de la 44 Muestra Nacional de Teatro (MNT) que este año se celebrará en Baja California Sur del 7 al 16 de noviembre de 2024.

Como en años anteriores, esta convocatoria es una atenta invitación para que las personas entre los 18 y 29 años de edad, dedicadas a las artes escénicas, conozcan, disfruten y se involucren de manera más cercana con los procesos artísticos, de producción y técnicos, y con la labor que desarrollan especialistas y participantes de la MNT. Asimismo, se plantea como un espacio de participación activa donde expresen su experiencia y motivaciones.

Este año se proyecta una ruta de trabajo que permita a las personas participar de la programación artística de la MNT y de actividades académicas en torno a los temas que convoca esta edición, construyendo espacios seguros donde puedan compartir sus experiencias y los ejes que estimulan su práctica escénica, así como la reflexión en torno al vínculo con los públicos.

Esta convocatoria queda abierta a partir de su publicación. La fecha límite para la recepción de candidaturas es el 1 de agosto de 2024, a las 17:00 h.

Los resultados se publicarán el 30 de agosto de 2024, a través de la página mnt.inba.gob.mx y los medios electrónicos de la Coordinación Nacional de Teatro, la Muestra Nacional de Teatro y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

Las personas postulantes deberán escribir al correo electrónico: contacto.mnt@inba.gob.mx, además de llenar el formato de registro completo y firmado, el cual podrá descargarse en la página: mnt.inba.gob.mx

Para la selección, la Coordinación Nacional de Teatro del Inbal delegará esta responsabilidad a la Dirección Artística de la 44 MNT, cuyo fallo será inapelable. Es así como la Dirección Artística de la 44° Muestra Nacional de Teatro, el equipo organizador de la Coordinación Nacional de Teatro, además del equipo organizador del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, reafirman su compromiso de propiciar un ambiente de respeto, inclusión y colaboración entre todas las personas participantes.

Para más información, las personas postulantes pueden comunicarse al número telefónico: 55 1000 5600 ext. 4114, 4116, 4118 y 4150 o escribir al correo electrónico: contacto.mnt@inba.gob.mx

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.