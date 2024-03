Abren La Convocatoria Para El Premio Bellas Artes De Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello 2024

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por medio de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el Estado de Durango, mediante su Instituto de Cultura, convocan al Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello 2024.

En esta convocatoria podrán participar escritoras originarias de América Latina y España, sin importar el lugar de residencia, estatus legal o migratorio, a través de un libro de cuentos escrito en español cuya primera edición se haya publicado en cualquier país de América Latina o España por primera vez durante 2023.

La participante deberá realizar, como primer paso, un registro vía digital en la Plataforma de Participación de los Premios Bellas Artes de Literatura: sgba.inba.gob.mx/pbal, la cual estará abierta desde la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta el cierre, miércoles 24 de abril de 2024, a las 13:00 h (horario de la Ciudad de México).

El fallo del jurado será definitivo e inapelable, y se efectuará en la primera semana de julio de 2024.

Para más información se pueden consultar las bases de la convocatoria en la plataforma de la Secretaría de Cultura federal o en el portal del Inbal (/tinyurl.com/4jrssew8), así como en el sitio web de la CNL (literatura.inba.gob.mx).

Un estímulo al cuento desde 2018

El Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello es un reconocimiento que surgió en 2018, con el objetivo de distinguir la obra narrativa de escritoras y escritores originarios de América Latina y España.

En ediciones anteriores, el premio ha distinguido a Antonio Ortuño, de México (2018); Miguel Ángel Manrique, de Colombia (2019); Itzel Guevara del Ángel, de México (2020); Lilián López Camberos (2021), de México, y Alisa Lein, de Argentina (2022).

