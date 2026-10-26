潜入取材：シルク・ドゥ・ソレイユ オーディション IN 大阪 at 大阪

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世界最高峰のエンターテインメント集団、シルク・ドゥ・ソレイユによる日本初のクラウン・ワークショップおよびオーディションが、10月7日と8日に大阪で開催された。さらに、9日にはサーカスアクトオーディションも実施。事前審査を通過したパフォーマーたちが、世界の舞台を目指して自身の可能性をぶつけ合った。

BroadwayWorldは、クラウン・ワークショップおよびオーディションとサーカスアクトオーディションに潜入。参加者たちがさまざまな課題に挑む様子から、シルク・ドゥ・ソレイユが求める表現者の姿に迫った。

アジア初開催のクラウン・ワークショップ＆オーディション

日本で初めて開催されたクラウン・ワークショップおよびオーディションには、応募総数120名の中から事前審査を通過した23名が参加。そのうち11名は吉本興業に所属する芸人たちだ。

ワークショップでは、言葉に頼らず感情や情景を伝えるための多彩なアクティビティが行われた。

数字だけを使って会話を成立させる課題では、声の調子や表情、身振りなどを駆使し、言葉の意味を超えたコミュニケーションに挑戦。また、鬼ごっこのようなゲームにも、単に相手を追いかけるだけではない工夫が凝らされていた。

参加者は、泣いているバレリーナや恐竜になりきるなど、与えられた設定に合わせて身体と表情を変化させる。何気ない動きにも物語や感情を宿し、観客に伝わる表現へと昇華させることが求められた。

一見すると遊びのような課題も、世界各地の観客を魅了してきたシルク・ドゥ・ソレイユの舞台につながる重要なトレーニングだ。参加者たちはキャスティングチームの指導を受けながら、一つひとつの課題に真剣に取り組んでいた。

2日間にわたる濃密な時間を通して、参加者たちは普段の活動とは異なる角度から、自らの身体表現や発想力と向き合った。

キャスティングチームのフィリップ・ティボドーは、参加者たちについて、次のように振り返った。

「体と顔を使っての表現が良かった。日本人はシャイだと聞いていたが今日はそれを感じなかった。それぞれが出す強力なエネルギーやステージに立つときの目力が良かった」

参加した芸人の一人も、今回の経験を通じて新たな気づきを得たという。

「芸人としてアグレッシブさも求められてると感じる」

笑いを生み出す技術に加え、身体全体で感情を伝える力や、観客の視線を引きつける存在感。ワークショップは、普段の芸人活動とは異なる表現の可能性を探る機会にもなったようだ。

多彩な才能が集結したサーカスアクトオーディション

10月9日に開催されたサーカスアクトオーディションには、応募総数136名の中から事前審査を通過した26名が参加した。

エアリアル、バトントワリング、ハンドスタンド、ジャグリングなど、披露される技は実に多彩。それぞれが磨き上げてきた技術を発揮し、キャスティングチームに自身の実力をアピールした。

会場で印象的だったのは、参加者同士の関係性だ。選考の場でありながら、互いに声援を送り合う姿が見られ、ライバル同士というよりも、同じ目標を追う仲間としての一体感が生まれていた。

審査はサーカスの技術だけにとどまらない。後半には演技とダンスの課題も用意され、参加者たちは新たな表現力を試された。

演技審査では、天使や猿になりきる課題に挑戦。演技経験のない参加者もおり、慣れない表現に苦戦する場面もあったが、それぞれが試行錯誤しながら自分なりのアプローチを探っていた。

キャスティングチームのチャーリー・バローズは、オーディションに参加した関西テレビのアナウンサーについて、次のように評価した。

「素晴らしいパフォーマンスで表現もしっかりしていてとても良かった」

ダンス審査では、その場で振り付けを伝えられ、マイケル・ジャクソンの『スリラー』に合わせて踊る課題も実施された。ダンス未経験者も含め、限られた時間で振り付けを覚え、身体を動かすことが求められた。

空き時間にもキャスティングチームに積極的に質問する参加者の姿が見られた。専門外の課題にも前向きに取り組み、少しでも多くを吸収しようとする姿勢が、会場の随所から伝わってきた。

サーカスアーティストとして培った高度な技術に加え、演技やダンスにも対応する柔軟性。今回の審査は、舞台上で観客を魅了するために必要な能力の幅広さを実感させるものとなった。

世界の舞台へ。大阪から広がる新たな可能性

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今回のオーディションは、特定の公演への出演者選考だけを目的としたものではない。世界各地で公演を展開するシルク・ドゥ・ソレイユが、将来の作品や舞台を担う人材と出会う機会でもある。

クラウン・ワークショップでは、表情や身体の動きによって観客に感情を届ける力が試された。一方、サーカスアクトオーディションでは、卓越した身体能力に加え、演技やダンスへの適応力も問われた。

参加者たちの姿から浮かび上がったのは、単に技を成功させるだけではない、観客の心を動かす表現者としての資質だ。

シルク・ドゥ・ソレイユは2027年、東京と大阪で『クーザ』の公演を予定している。

今回のオーディションが同作だけを対象としたものではないとはいえ、世界の舞台を目指す人々の挑戦を間近で目にしたことで、同団体が生み出すエンターテインメントの奥深さを改めて感じさせられた。

鍛え抜かれた身体能力、豊かな発想力、そして観客を楽しませようとする情熱。世界最高峰のサーカス・エンターテインメントを支える才能の一端に触れた今回の取材は、来年の日本公演への期待をさらに高めるものとなった。

『クーザ』公演情報： 公式サイト

Photo Credit :[Ayaka Ozaki]

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