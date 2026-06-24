ATLANTA RHYTHM SECTION & FIREFALL to Perform at Florida Theatre
By: Stephi Wild
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Upcoming Shows
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Barry Manilow
Amerant Bank Arena (1/15-1/15)
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Hamilton (Angelica Company)
Jacksonville Center of the Performing Arts (12/01-12/13)
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Benson Boone
VyStar Veterans Memorial Arena (8/25-8/25)
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Anchors, Anthems, and Ales at NOVA 535
NOVA 535 (6/27-6/27)
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Shrek the Musical
Alhambra Theatre & Dining (6/18-8/09)
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Pink Martini
Au-Rene Theater (1/17-1/17)
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Hamilton
Moran Theatre (12/01-12/01)
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Side Show
The Gordon (11/03-11/08)
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WHEN TWO OF US MEET
The Gordon (7/23-7/26)
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Saturday Night Fever
Alhambra Theatre & Dining (8/20-9/27)