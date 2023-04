Review: SE IO FOSSI UN ANGELO al TEATRO LO SPAZIO

Per tre serate, nell'ambito del MINDIE, Indipendent Minds Fest 2023, Andrea Perrozzi sarà sul palcoscenico del Teatro Lo Spazio con Se io fossi un angelo, uno spettacolo scritto da Elisabetta Tulli e diretto da Alessandro Salvatori. Questo affiatato trio di artisti ci ha offerto in questa stagione altri due spettacoli che li ha visti coinvolti in diverse sfaccettature della loro arte. In Ben Hur, una storia di ordinaria periferia avevano dato una prova di recitazione non indifferente a cavallo tra una comicità amara ed una drammaticità divertente. In Trasteverini, oltre che interpreti, erano nel team di autori e compositori. In questo spettacolo i tre si sono divisi i compiti anche se con evidenti straripamenti l'uno nel campo dell'altro. Ne esce una serata piacevolissima in cui interpretazione, regia e scrittura si fondono attorno ad un denominatore comune le canzoni di Lucio Dalla. Con molta umiltà Elisabetta Tulli si è avvicinata a quei capolavori che tutti conosciamo e che fanno parte della storia musicale del nostro paese. Lucio Dalla non è stato un semplice cantautore, è stato un poeta che ha saputo mettere in musica delle storie profonde, divertenti, a volte dure ma con una sensibilità fuori del normale. Ed è per questo che suoi brani come L'anno che verrà, Balla balla ballerino, Piazza Grande, 4 marzo 1943, Anna e Marco, Disperato erotico stomp, Se fossi un angelo e altre, restano canzoni che potrebbero essere state scritte ora come allora per quanto sono atemporali.

In scena, Andrea Perrozzi interpreta il geometra divenuto cantante Domenico Sputo: nell'attesa dei suoi amici invitati ad una cena, tutti in forte ritardo, intraprende un divertente racconto sia di vita vissuta che da vivere, prendendo spunto da personaggi del suo condominio intrecciando le loro storie con la sua e con le sue esperienze. Questi personaggi escono quasi per magia dai testi di Lucio Dalla che Elisabetta Tulli ha profondamente studiato per rapportare i racconti del celebre menestrello con le storie raccontate dal protagonista adattandole ad hoc. Certamente in alcuni punti ci sono delle piccole forzature ma la simpatia e la bravura di Andrea Perrozzi nel non lasciare il tempo di accorgersene fa scorrere queste storie in maniera semplice e appassionante. In questo è stato sapientemente diretto da Alessandro Salvatori, dal suo ben noto tempismo e dalla sua sagacia. La sintonia tra questi tre amici/artisti ha creato un modo estremamente affascinante di raccontare, un modo in cui le storie scivolano nell'interpretazione delle canzoni scelte nel vasto repertorio di Lucio Dalla e viceversa. Andrea Perrozzi le presenta con grande classe, con una perfetta intonazione e una passionalità in cui non ha tentato di imitare il grande maestro neanche in una singola inflessione. La delicatezza con cui ha approcciato i brani denota ancora una volta la sua grande sensibilità. Dalle canzoni si torna al racconto con divertenti aneddoti lanciati con semplicità e capaci di strappare risate e applausi, lunghi e molto sentiti nei saluti finali. Ad accompagnarlo nelle sue interpretazioni, alla chitarra, il maestro Max Spurio ha aggiunto un tocco di magia. Ieri sera si è avuta un'altra prova di quanto non serva poi tanto per intrattenere il pubblico. Serve principalmente una grande passione e anche in questa occasione nel teatro Lo Spazio ce n'era proprio tanta: da respirarla nell'aria. In scena fino al 30 aprile.

Teatro Lo Spazio

presenta

SE IO FOSSI UN ANGELO

scritto da Elisabetta Tulli

con le canzoni di Lucio Dalla

regia di Alessandro Salvatori

Cast

Andrea Perrozzi

accompagnato alla chitarra da Max Spurio