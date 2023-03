Review: L'OMBRA ACCANTO al TEATRO HAMLET

Ipocrisia, incomprensione, non accettazione, segreti, questo e altro ancora in L'Ombra Accanto, il nuovo testo di Antonio Mocciola in prima assoluta al Teatro Hamlet di Roma. Tre personaggi si confrontano, si affrontano cercando disperatamente una via d'uscita da un dramma che lega indissolubilmente le loro miserabili vite.

Ilario e Antima sono una coppia ormai allo sbando dopo il suicidio del figlio adolescente. L'uomo cerca di alleviare il totale diniego della donna che parla al figlio come fosse ancora in casa, con l'aiuto di un terapista ma senza risultati. Antima non riesce a superare il senso di colpa di non aver accettato l'omosessualità del figlio dopo averlo letto nel suo diario. Ilario si consola con una relazione omosessuale in cui sia lui che il suo compagno si frequentano in totale segretezza. Oltre alla terapia, Ilario cerca conforto recandosi in chiesa dove parla ad un prete silenzioso e invisibile nel suo confessionale. Solo nel finale si scoprirà che anche il figlio si era rivolto allo stesso confessore che aveva duramente condannato l'omosessualità del ragazzo. Ilario, l'unico che aveva sostenuto l'amore del figlio per un suo compagno di scuola, è anche quello che, impotente, aveva assistito al salto nel vuoto del ragazzo.Scoprirà nel finale un'altra ancora più cruda verità.

Con questa complessa trama Antonio Mocciola prosegue il suo cammino di ricerca attorno alle ingiustizie e alle drammatiche azioni che segnano per sempre i destini di giovani innocenti. Che sia l'ipocrisia di una borghesia votata a salvare le apparenze, quella ancora più pericolosa della Chiesa o l'esercizio di un potere distruttivo solamente per proprie insicurezze, queste e altre situazioni vengono sbattute in faccia allo spettatore evidenziandone le conseguenze a volte letali. L'esame fatto da Mocciola in questo come in altri suoi lavori è una denuncia a cui non si può rimanere indifferenti. Ai giorni nostri, con continui tentativi di repressione e non accettazione delle diversità, spettacoli come questo sono fondamentali per tenere alta l'attenzione.

La non facile regia di questo testo è stata gestita in maniera particolare da Giorgia Filanti. Alla recitazione sono stati aggiunti giochi di luce, suoni ma soprattutto intensi movimenti scenici molto ben coreografati per raffigurare quelle intime sensazioni altrimenti inesprimibili a parole. Serena Borelli interpreta Antina, la madre incapace di reagire alla tragedia che l'ha colpita. Solo l'ammissione dell'omosessualità del marito le darà la forza di lasciarsi alle spalle quella casa e quella tragedia. La sua recitazione esprime con profondità i suoi alti e bassi e la sua disperazione. Gabriele Guerra è Ilario il padre, l'uomo conteso tra l'affetto per la donna che ha amato e l'erotismo di una passione che si rivelerà distruttiva. Efficaci e concentrati i suoi monologhi quando parla al confessionale. Francesco Giannotti è il sensuale, rude e duro amante Marzio: la sua virulenta interpretazione, quasi didascalica, funge quasi da coscienza e anche se risulta a tratti fredda e impersonale, riesce ad esprimere proprio quella gelida ipocrisia del personaggio dalla doppia vita che si trova ad impersonare. La sensibilità di Antonio Mocciola ha però reso assoluto protagonista di questa pièce un personaggio non presente in scena: è Andrea, quella giovane vittima ripetutamente evocata e uccisa dall'indifferenza, dall'ipocrisia, dal rifiuto. Qui trova una collocazione a simboleggiare tutte le vittime di questi vergognosi comportamenti.

Teatro Hamlet

presenta

L'OMBRA ACCANTO

Di Antonio Mocciola

Regia Giorgia Filanti

Foto di Marco Lausi

Cast

Serena Borelli - Antina

Francesco Giannotti - Marzio

Gabriele Guerra - Ilario