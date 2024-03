Review: JEAN PAUL GAULTIER - FASHION FREAK SHOW at Teatro Arcimboldi Milano

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Dopo il debutto al Folies Bergère di Parigi nel 2019 e due serie di repliche a Londra nel 2019 e nel 2022, l’ultima creazione di Jean Paul Gaultier, Fashion Freak Show, sbarca a Milano, come unica data del suo tour mondiale.

Lo spettacolo si apre con un numero che ti trasporta immediatamente all’interno di quella che è la visione dello stilista: un gruppo di orsi che balla sulle note di Le Freak (C’est chic), guidato da un’orsa in corsetto e l’iconico reggiseno a cono di Jean-Paul Gaultier. Scopriamo subito dopo che l’orsa non è altro che la prima modella di Jean-Paul, un orso di peluche per cui aveva creato i suoi primi vestiti. “La prima orsetta transgender della storia”, si definisce.

Ovviamente, il pezzo forte dell’intero show sono i costumi: curati dallo stilista in prima persona, sono un misto di nuove creazioni, costumi di archivio o ricreazioni di essi, quando sarebbe stato impossibile ballare negli originali. Anche a un occhio poco esperto, lo stile dei vestiti risulta familiare, grazie all’impatto che le creazioni di Jean-Paul Gaultier hanno avuto sulla cultura popolare durante i suoi 50 anni di carriera.

Oltre ai costumi, però, lo stilista è anche il creatore, autore e regista della rappresentazione, mettendo in scena qualcosa di estremamente personale, ma allo stesso modo condivisibile e comprensibile dal pubblico, come se fosse un album fotografico dei momenti più importanti della sua vita. Lo spettacolo, quindi, prosegue mettendo in scena i traguardi dello stilista tramite numeri musicali, come la sua prima sfilata, ma non solo: vengono mostrati anche gli attimi significativi della sua vita privata, come la conoscenza e la perdita del suo compagno Francis Menuge, interrompendo la celebrazione per lanciare un messaggio sulla lotta all’AIDS. I numeri musicali, di diverso genere e stile, vengono intervallati da qualche bit parlato che li collega vagamente. A seconda dei protagonisti, gli intermezzi sono recitati in inglese o francese. Alcuni di loro, invece, utilizzano l'italiano per interagire con il pubblico. Sono presenti sottotitoli sui mega schermi mobili sul palco, che però a volte sono stati omessi completamente o coperti da altri schermi. Nonostante questo, lo spettacolo risulta comprensibile anche se non si è trilingue.

Tra gli omaggi alla cultura popolare e alla comunità queer, non possono mancare anche delle frecciatine, come quella a Karl Lagerfeld in conversazione con Anna Wintour.

Ognuno dei 18 performer ha la possibilità di mettere in mostra l’ampio spettro delle sue abilità, grazie alla diversità delle esibizioni, che passano dallo sfilare, al balletto, al twerk e al vogueing, ma anche alle performance aeree e contorsionismo. Alcuni di essi, cantavano anche dal vivo alcune delle hit che fanno da colonna sonora dello spettacolo, che accompagnano perfettamente ciascun numero musicale e contribuiscono anche alla definizione temporale e stilistica di essi. È raro che all’interno di una stessa rappresentazione il pubblico possa ascoltare La vie en rose seguita poco dopo da una canzone di Ru Paul, eppure funziona perfettamente. L’intero spettacolo viene legato insieme nel finale con un messaggio direttamente dello stilista, che ci ricorda che il bello è presente in tutto e tuttə noi, e, come ha ricordato anche Gaultier, presente sul palco alla fine dello show, in Italia abbiamo l’occhio giusto per farlo.

Fashion Freak Show resta in scena al Teatro Arcimboldi di Milano fino al 24 marzo.

Jean Paul Gaultier – FASHION FREAK SHOW

CREATIVE TEAM

Jean Paul Gaultier

Creator, Autore, Regista e Costumista

Tonie Marshall

Co-Regista

MARION MOTIN

Coreografa

SIMON PHILPS

Consulente Artistico

RAPHAËL CIOFFI

Co-Autore

FANNY COINDET

Assistente alla Regia

PER HÖRDING

Lighting Designer

Keegan Curran

Sound Designer

Justin Nardella

Scenografia e co-progettazione video

RENAUD RUBIANO

Co-progettazione video

CAST

Beatrice Brunet

Anouk Viale

Jonathon Baker

Mizai Kobi

Aliashka Hilsum

Dylan Finlande

Max Cookward

Jordan Boury

Quentin Di Gregorio

Pablo Pauldo

Laura Braid

Lea Vlamos

Kali Musa

Leon DiDomenico

Verity Wright

Clyde Devoh

Amelie Solange

Cooper Terry