Review: IL MAGO DI OZ al TEATRO BRANCACCIO

Con la regia di Maxim Romanov, è giunto a Roma Il Mago Di Oz, spettacolo interdisciplinare presentato dalla compagnia ucraina ROMANOV ARENA. Ispirato alla celebre fiaba di Dorothy scritta da L. Frank Baum e immortalata nel famosissimo film interpretato nel 1939 da Judy Garland, lo spettacolo viene presentato con nuove composizioni originali composte dal maestro Andrei Zubets.

In scena si è assistito ad uno spettacolo che ha miscelato il musical più classico, con canzoni e balletti accattivanti, con le esibizioni di artisti circensi di grande bravura che hanno strappato applausi a scena aperta, ben integrati con lo svolgimento della storia.

Sul grande schermo le scenografie e gli oggetti di scena sono accompagnate da immagini in stile cinematografico e luci che rendono la scena luminosa e piena di colore. Così come sono coloratissimi e molto curati i costumi di tutti gli artisti in scena realizzati dai creativi della compagnia Romanov.

Nel ruolo principale la giovane Anastasia Dyatlova interpreta Dorothy con il giusto candore e la sua bellissima voce. La giovane artista aveva già preso parte alla competizione Voice Children e allo spettacolo The Blue Bird. Attorno a lei un cast di attori cantati di ottimo livello sia nella recitazione che nel canto, hanno raccolto il plauso del pubblico incluso quello dei molti bambini presenti. Questo Mago Di Oz è senza meno un family show, ma non per questo deve essere declassato ad un livello inferiore. Anzi, sia la Dyatlova che i suoi compagni di scena avrebbero molto da insegnare a parecchi artisti chiamati a volte a coprire ruoli principali in grandi produzioni senza averne le giuste qualità canore e recitative. Tutti i sei interpreti principali hanno tenuto la scena con un'altissima professionalità. Ovviamente anche i numeri circensi hanno visto entusiasmanti performance di alta qualità.

Lo show, ha toccato i maggiori teatri italiani e giunge a Roma dopo le tappe di Ferrara, Verona, Milano, Firenze e molte altre città. È presentato in versione originale inglese con i sopratitoli in italiano per i dialoghi. Forse per uno spettacolo destinato anche ai bambini sarebbe stato opportuno tradurre anche i testi delle canzoni. Questo comunque non ha impedito ai piccoli spettatori di entusiasmarsi e di correre sotto la scena a fine spettacolo per vedere da vicino l'uomo di latta, lo spaventapasseri e il simpaticissimo leone dei quali, anche dopo una attenta ricerca sulla rete, non siamo riusciti a conoscere i nomi e che avrebbero invece meritato di essere citati.

LIGHT DANCE

Presenta

IL MAGO DI OZ

Regia di Maxim Romanov

Musiche originali di Andrei Zubets

Distribuzione MG Distribuzione

Con Anastasia Dyatlova e Vladimir Dybskiy