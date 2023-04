Review: IL CUORE NONOSTANTE - LA VERA STORIA DI STEVE & DIANE al TEATRO TRASTEVERE

Debutto romano e seconda rappresentazione in assoluto per l'ultimo lavoro di Luca Guerini intitolato Il Cuore Nonostante al Teatro Trastevere.

Una coppia artisti americani, Steve & Diane, un tempo marito e moglie, hanno raggiunto l'apice della loro popolarità negli anni '80 con le loro canzoni. Seppur divorziati da anni, i due hanno continuato a lavorare insieme soprattutto in lunghi tour. In una specifica data in una città a loro cara per ricordi passati, il concerto viene annullato per l'arrivo di un tornado. Il loro agente ne approfitta per cercare di guadagnare di più proponendo a ciascuno dei due di prendere un break e lavorare come solista. La reclusione dovuta al tornado e le proposte del loro agente spingeranno i due artisti ad aprirsi l'un l'altro. Entrambi tenevano dentro di se un segreto che non avrebbero mai voluto rivelare all'altro ma le circostanze li costringono a questa doppia rivelazione.

Il testo di Luca Guerini che è anche regista, è ben scritto, e approfondisce concretamente la psicologia di una coppia che è tuttora legata da un profondissimo sentimento che li ha sostenuti nel portare avanti la loro carriera. Tra un rinfacciarsi i numerosi tradimenti di lui e le intransigenze di lei, i due hanno comunque messo la loro carriera davanti a tutto e continuano a farlo anche in questo momento decisivo per le loro vite e non solo quelle artistiche. L'alternanza usata da Guerini tra il dialogo fra i due artisti e i loro monologhi rivolti al pubblico in uno stile "seduta di terapia", è molto efficace e svicola il dover rivivere in scena alcuni periodi del loro passato. Nel testo non c'è alcun riferimento allo stile musicale dei due artisti anche se i loro abiti in pelle li avvicina più al rock. Per scelta registica non c'è alcuna musica di sottofondo o di accompagnamento alle scene: forse qualche minimo accenno avrebbe aggiunto un po'di atmosfera ai ricordi e ad un passato glorioso: a parole non si riesce ad immaginarlo fino in fondo.

A detta dell'autore i due artisti non sono ispirati a nessuna coppia realmente esistita, anche se vagamente possono venire in mente Sonny & Cher o gli Eurythmics. Steve è interpretato da Romano Talevi, attore con una lunga carriera teatrale e cinematografica. Diane ha il volto di Roberta Sarti protagonista di fiction televisive e cortometraggi e un habitué delle pièce di Luca Guerini.

Entrambi hanno interpretato con passione e trasporto i loro ruoli appassionando nei momenti più drammatici.

Il testo de Il cuore nonostante è incluso nella raccolta Malfunzionamenti dell'essere uomo di Luca Guerini, pubblicata dalla casa editrice Le Mezzelane.

REALTÀ TEATRALE SKENEXODIA

Presenta

IL CUORE NONOSTANTE

LA VERA STORIA DI STEVE & DIANE

Scritto e diretto da Luca Guerini

Cast

Romano Talevi - Steve

Roberta Sarti - Diane