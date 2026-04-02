Review: GREG - CELEBRITY ROAST al TEATRO OLIMPICO

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Serata unica al Teatro Olimpico di Roma per Claudio “Greg” Gregori in una serata di musica, quella vera. Accompagnato da un’ottima orchestra di 12 elementi diretta dal Maestro Attilio Di Giovanni, Greg ha portato in scena una serata di alta qualità musicale in cui ha esplorato un repertorio a lui caro di grandi classici dagli anni ’30 agli anni ’60 (con qualche ulteriore piccola licenza), passando dal jazz, allo swing, al rock’n’ roll, al blues.

Ha snocciolato con gran classe brani portati al successo da Dean Martin, Frank Sinatra, Burt Bacharach, Bobby Darin, Jerry Lee Lewis, Cab Calloway, The Beach Boys e molti altri.

Tra i brani eseguiti, Peggy Sue, Roll’ Over Beethoven, Something Stupid, I’ll Never Fall In love again, Close to you, Raindrops Keep Fallin’ On My Head, God Only knows, Sway, solo per citare qualche esempio, in un susseguirsi di stili e di epoche ma sempre con un filo conduttore di livello, di qualità e di puro piacevole intrattenimento.

Non ha mancato di inserire il suo ben noto humour con battute e minisketch qua e la con il suo aplomb, in questo caso molto anglosassone. Da qui il titolo Celebrity Roast , un format in cui alla musica si affianca quell’humour calcato, quasi al limite della mancanza di rispetto ma che ci si può permettere solo tra artisti che veramente si rispettano.

La maggior parte dei brani sono stati presentati nella loro lingua originale, altri in traduzioni in italiano.

Al suo fianco sul palco del Teatro Olimpico alcuni ospiti degni di nota. Prima fra tutti Ilaria Della Bidia, cantante di cui ci si meraviglia, come ha sottolineato lui stesso, che non sia molto più conosciuta di quanto non sia. La bravissima interprete nota anche per la sua collaborazione in concerto con Andrea Bocelli, ha entusiasmato con la sua bellissima e intonatissima voce in alcuni brani come Think di Aretha Franklin o My Baby Just Care For Me di Nina Simone, oltre che in vari duetti con Greg.

Altri ospiti della serata Paolo Bonolis e il batterista Roberto Gatto noto per le sue innumerevoli collaborazioni con i più grandi della musica jazz e pop.

La serata è scorsa via in maniera squisita, divertente ma soprattutto ad un livello di qualità sonora ormai poco comune. La passione di Greg per questo repertorio è ben nota ed è rifiorita in ognuna delle sue interpretatazioni a cui il pubblico ha risposto con entusiasmo a riprova che quando un brano è ben scritto, non invecchia mai ed è capace non solo di riportare alla memoria ricordi di tempi passati, ma di creare ad ogni ascolto nuove emozioni superando le epoche e le generazioni.

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