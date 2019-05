QUANDO IL LAVORO SI FA ROSA: gli allievi della Dreaming Academy in scena a Teatrò

COMUNICATO STAMPA

Quando il lavoro si fa rosa

"Donne: diritti e rovesci..."

La programmazione 2019 di Teatrò continua all'insegna del Musical con "Quando il lavoro si fa rosa". Protagonisti gli allievi del triennio accademico della Dreaming Academy, i quali si cimenteranno con una commedia musicale romantica e satirica.

Si è appena aperto il decennio degli anni Ottanta e all'interno degli ipecinetici uffici della Consolidated si incontrano i destini di tre donne: la tenace Violet (Giorgia Auriemma), vedova con una figlia, Judy (Ambra Goffi) , appena lasciata dal marito e la procace Doralee (Martina Tasso), giunta dal profondo Texas in cerca di fortuna.

Stanche del clima di ingiustizia e di sessismo imposto da Mr.Hart (Nicolò Slavik), il capoufficio, le tre segretarie svilupperanno la loro personalissima vendetta, con metodi decisamente poco ortodossi... Riusciranno in ogni caso ad ottenere una piena rivincita nell'ufficio, ribaltandone tutte le regole.

L'adattamento registico, curato da Vittorio Attene e Bruna Laura Filippini, le coreografie curate da Alessio Guerra e la direzione musicale, ad opera di SIlvia Girotto, vogliono offrire al pubblico di Abano Terme un evento divertente e coinvolgente, portando sul palcoscenico i talenti e la dedizione dell'Academy, unendo la qualità dell'intrattenimento a tematiche di viva attualità, nel segno della commedia e della leggerezza.

L'acquisto dei biglietti potra' essere fatto direttamente sul sito www.vivaticket.it , presso la segreteria della Dreaming in via Monta', 75 (PD) o direttamente al botteghino del teatro. Il costo del biglietto singolo e' di €20,00 per gli interi, €10,00 per i ridotti (bambini tra i 4 e i 12 anni, adulti over 65, studenti universitari previa esibizione del libretto universitario a teatro).

Sono inoltre disponibili ulteriori sconti e diversi "pacchetti abbonamento" per la visione di due o piu' spettacoli all'interno della rassegna.

Per maggiori informazioni potete contattare: 049 2021937 - www.teatroabanoterme.it

Trattandosi di attivita' culturali di teatro e danza, gli spettacoli della rassegna rientrano nell'iniziativa 18App, promossa dal Governo per tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2018..





