Previews: PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE dell' OFF OFF THEATRE

In un’affollatissima sala ed altrettanto affollatissima via Giulia, si sono riuniti attorno al Direttore Artistico Silvano Spada, attori, registi, scenografi, la stampa e tanti amici per presentare una stagione ricca e molto interessante di uno dei più rappresentativi teatri Off di Roma. Alla presenza di Paola Gassman, Anna Mazzamauro, Kaspar Capparoni, Pino Strabioli e tanti altri artisti e autori, uno dopo l’altro sono apparsi sul grande schermo le locandine di tutti gli spettacoli che arricchiranno una stagione di un ottimo livello culturale e indirizzata a tutti i tipi di pubblico. Almeno quel pubblico che fortunatamente ancore preferisce una serata a teatro che davanti alla televisione. Molto interessante anche la varietà di questo cartellone che spazia dal varietà alla commedia al dramma con grandi classici e drammaturgie di giovani autori, senza tralasciare ne il sociale ne gli scottanti temi di purtroppo grande attualità. Viene dato come sempre un attento sguardo alle tematiche LGTBQ+ che ora più che mai necessitano di diffusione e difesa, ma non solo.Tra gli spettacoli si inseriscono serate uniche da non mancare, come l’incontro con Dacia Maraini o la serata dedicata al ricordo di Anna Magnani nel 50° anniversario della sua scomparsa.

Questa la bellissima citazione letta da Silvano Spada sull’importanza del teatro nella nostra crescita culturale:

“Viva il Teatro, perché il Teatro rende vivace, varia e intelligente la vita ed è parte integrante della società perché a teatro ci si incontra, si incrociano persone e mondi, si riflette o diverte, si è spinti a pensare o ci si rilassa sorridendo o ridendo in un match di sensazioni ed emozioni dal vivo, tra gli attori in scena e il pubblico in sala.

E il Teatro è per tutti, giovani e adulti, colti e meno colti, di destra o di sinistra.

O meglio, il Teatro è per tutti coloro che non vogliono addormentarsi davanti a un televisore o passare le loro ore di fronte a un computer o, al massimo, uscire per una serata sushi.

In tutto il mondo, in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti, in Germania, il Teatro è motore sociale, fa parte della quotidianità culturale e di divertimento e non è un rito sacrale, un club riservato a iniziati o adepti.

E la cultura alta e la cultura “altra” non sono in antitesi e sono ambedue indispensabili alla più moderna e attuale vita sociale e collettiva, proiettata in un mondo in continuo cambiamento.”

Qui di seguito potrete trovare l’intero calendario con tutti i dettagli degli spettacoli per poter segnare sulla vostra agenda quelli che non si dovrebbero mancare: praticamente nessuno.

7 ● 19 novembre 2023

OFF/OFF VARIETY

uno spettacolo di

Silvano Spada

conPino Strabioli, Giulia Di Quilio, Pierfrancesco Poggi, Santino Fiorillo

corpo di ballo

Manuel Bartolotto, Alessandro Gioffrè, Aldo Iucci, Biagio Pagano, Davide Rosa

coreografie

Francesco Spizzirri costumi Giuseppe Bambagini

creazioni video spazio scenico e luci

Fabio Massimo Iaquone Umberto Fiore

Il Varietà: ballerini, comicità, canzoni, burlesque. Da Londra, Parigi, New York, Berlino e in tutto il mondo, il Varietà è uno spettacolo di grande successo e l’Off/Off Theatre, anche in Italia, in una operazione culturale, ripropone il Varietà al pubblico di oggi.

● 21 novembre 2023

ANNA MAGNANI, PER SEMPRE

Nel cinquantenario della sua scomparsa:

aneddoti, curiosità e leggende della più grande attrice italiana.

Coordina l’incontro Pino Strabioli.

Ingresso gratuito, previo ritiro ticket in biglietteria.

24 novembre ● 3 dicembre 2023

IO E LEI

Confessioni della Sclerosi multipla

di Fiamma Satta

con

Melania Giglio

scene Roberto Crea musiche Paolo Fresu e Patrizio Maria D’Artista assistente Matteo Fiori

regia Daniele Salvo

Una seduta psicoanalitica bruciante e senza filtri, un punto di vista spiazzante e anticonformista che turba, diverte e fa riflettere. “Incredibile quanto ogni malattia, da elemento terrorizzante e distruttivo, possa trasformarsi in un insegnamento che aiuta a conoscersi e a cambiare il proprio sguardo sulla vita per meglio comprenderla e amarla ancora di più”. Fiamma Satta

7 ● 10 dicembre 2023

Teatri di Vita

EVƏ

di Jo Clifford

traduzione Stefano Casi

con Eva Robin’s, Patrizia Bernardi, Rose Freeman

e Anas Arqawi, Met Decay, Saverio Peschechera

scene e costumi

Andrea Barberini e Giovanni Santecchia

regia Andrea Adriatico

Dio creò Adamo ed Eva e, come affermazione di superiorità, prima il maschio e poi la femmina, due generi ben distinti, ma non fu prevista la condizione dell’essere umano con un po’ dell’uno e un po’ dell’altra, né la fluidità di storie e identità diverse.

Con il sostegno di Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Ministero della Cultura

In accordo con Arcadia & Ricono ltd - Per gentile concessione di Alan Brodie representation ltd

● 11 dicembre 2023

DACIA MARAINI: RIFLESSIONI SULL’OGGI

La grande scrittrice è intervistata da Silvano Spada per una riflessione sul mondo, le incognite e le speranze per il futuro, i giovani, i social e il racconto dei suoi viaggi, per ampliare il nostro sguardo, conoscersi e confrontarci.

Ingresso gratuito, previo ritiro ticket in biglietteria.

13 ● 17 dicembre 2023

Fondamenta

PIETRO ORLANDI, FRATELLO

scritto e diretto da

Giovanni Franci

con

Valerio Di Benedetto

elaborazioni digitali Nuvole Rapide Produzioni direzione tecnica Umberto Fiore

assistente Fabio Del Frate

Si ringraziano per la preziosa collaborazione

Pietro Orlandi e l’avvocato Laura Sgrò

Lo spettacolo è il resoconto dell’incontro avvenuto tra Pietro Orlandi e l’autore/regista: una “stand up tragedy”, il bilancio doloroso, intimo, toccante, di una lunga battaglia alla ricerca della verità, ripercorrendo quarant’anni di silenzi ostinati, torbidi segreti e incredibili menzogne.

21 ● 31 dicembre 2023

Ge.A

Francesca Reggiani

in

AGITARSI PRIMA DELL’USO

Lo sguardo sull’attualità che viviamo, la confusione del nostro tempo e le mitomanie dell’oggi.

L’unica cosa certa… siamo sempre tutti più agitati, prima dell’uso.

3 ● 7 gennaio 2024

Teatro Vascello – La Fabbrica dell’Attore

UNA VITA NEL TEATRO

di David Mamet

traduzione Roberto Buffagni

con Duccio Camerini e Edoardo Sani

musiche Paolo Vivaldi costumi Benedetta Nicoletti elementi di scena e luci Eugenio Razzeca aiuto regia Marcello La Bella e Lorenzo Rossi ambienti sonori Samuel Desideri

fotografie Alberto Martinangeli

regia Duccio Camerini

Il grande drammaturgo David Mamet mette in scena una educazione teatrale che non è così lontana da quella sentimentale e pone al confronto due generazioni di attori, un giovane all’inizio del suo percorso e un attore maturo che ha già dato tutto.

● 9 gennaio 2024

Associazione Cantieri d’Arte

Paola Gassman

in

MIO CARO VERDI… UN BACIO SUL CUORE

di Antonella Campani

con Paola Sanguinetti Davide Burani

regia Davide Burani

Giuseppina Strepponi, seconda moglie di Giuseppe Verdi: amica, confidente, consigliera. Soprano all’epoca celeberrimo, per amore di Verdi abbandonò le scene, creando grandissimo scandalo. Poi, da parte di Verdi, l’amore finì ma “invecchiarono insieme nel mondo della musica”.

12 ● 14 gennaio 2024

Nicola Canonico per la GoodMood

Anna Mazzamauro

in

COM’È ANCORA UMANO LEI, CARO FANTOZZI

di Anna Mazzamauro

e con Sasà Calabrese chitarra e pianoforte

disegno luci Alexis Doglio fonica Simone Todesco

Un dietro le quinte, un rimbalzo di emozioni tra il ragionier Ugo Fantozzi e la signorina Silvani: il loro primo disastroso incontro, Fantozzi che racconta il suo matrimonio, il cinema che l’ha reso leggenda, la piccola mostruosa Mariangela al concorso per bimbi belli, il ristorante giapponese… e tanta musica.

19 ● 28 gennaio 2024

Ge.A

METTI, UNA SERA A CENA

di Giuseppe Patroni Griffi

adattamento Fausto Nicolini

con

Kaspar Capparoni, Laura Lattuada, Carlo Caprioli, Clara Galante, Edoardo Purgatori

scene Alessandro Chiti

regia Kaspar Capparoni

Un testo cult del Teatro e del Cinema e un omaggio ad un autore oggi attualissimo: Giuseppe Patroni Griffi. E, sullo sfondo, il periodo di un grande Teatro quando sulle scene trionfavano La Compagnia dei Giovani, le regie di Visconti e Strehler, Eduardo De Filippo e tanti altri protagonisti che hanno reso il teatro, un mito.

30 gennaio ● 4 febbraio 2024

Compagnia Mauri Sturno

EZIO BOSSO. MUSICA LIBERA

di Mirko Gancitano e Guenda Goria

con Guenda Goria

regia Felice Panico

Ezio Bosso, una persona molto speciale, il musicista che ha commosso l’Italia e che ha trasmesso al pubblico la passione per la musica e per la vita e il messaggio che l’arte e la bellezza sono contagiose e cambieranno il mondo. Ha combattuto i pregiudizi, non aveva paura perché la passione fa vincere il dolore.

● 7 febbraio 2024

Teatro Valmisa

RAGGIO DI SOLE

Viaggio tra Lettere e Fiabe di Italo Calvino

drammaturgia Elia Castello

con Lucia Bendia

regia Fabio Massimo Iaquone

Un viaggio tra le pagine di Italo Calvino e la sua storia d’amore con l’attrice e scrittrice Elsa De Giorgi in un amore consumato tra treni e lettere e “raggio di sole” è il nome con cui lui la chiamava.

14 ● 18 febbraio 2024

Ge.A

BACK TO BLACK

uno spettacolo di Silvano Spada

con Lorenzo Balducci e Elena Croce

disegno luci Umberto Fiore

I rapporti di coppia e le infinite sfumature nella realtà di ognuno. C’è un momento nella vita in cui si resetta il passato e ci si confronta con l’attuale: curiosità inesplorate, tentazioni schivate, occasioni perdute e il tempo trascorso nella routine. E ci si domanda se ne è valsa la pena.

20 ● 25 febbraio 2024

La Città degli Artisti

Pino Quartullo Roberta Giarrusso

in

28 MOTIVI PER INNAMORARSI

di Jennifer Lane

traduzione di Enrico Luttmann

adattamento e regia

Fabrizio Coniglio

Singolare, ma scientifico test sulle affinità amorose. Protagonisti un uomo e una donna: emozioni, risate, ricordi del passato, canzoni che hanno legato, frammenti di vita dimenticati, ma ci si può innamorare o rinnamorare? E anche il pubblico può prendere parte al gioco.

27 ● 29 febbraio 2024

Nutrimenti Terrestri

Gaia Aprea

in

GIOVANNA D’ARCO

di Maria Luisa Spaziani

musiche a cura di Davide Pennavaria

regia Gaia Aprea

Giovanna d’Arco: Santa ma eretica, donna ma uomo, dolce ma inflessibile, umile ma nobile.

Chi è oggi Giovanna? Una donna che potremmo incontrare ovunque.

2 ● 10 marzo 2024

Orizzonti Artistici Moda Musica Teatro

INTERRAIL

di Armando Quaranta e Riccardo D’Alessandro

con Federica Torchetti, Andrea Lintozzi, Riccardo Alemanni, Leonardo Mazzarotto

assistente alla regia Aurora Cataldi scene e costumi Nicola Civinini direzione tecnica Umberto Fiore coreografie Clelia Enea

regia Riccardo D’Alessandro

Vent’anni tra feste e alzatacce, lezioni in facoltà e i primi lavori: emozioni, finte sicurezze e vere indecisioni per voler diventare grandi e ritrovarsi, semplicemente, ad essere giovani.

13 ● 14 marzo 2024

Teatro Segreto

MAMMOLETTA

di Federica Tuzi e Serafino Iorli

con Serafino Iorli

regia Mariano Lamberti

Ricordi d’infanzia, rabbia, paure e tragicomiche follie, il boom economico degli anni ’60 e il figlio maschio che gioca di nascosto con le bambole. Il cortocircuito tra una madre impotente, un padre padrone e un figlio che si invaghisce dei suoi compagni di scuola.

16 ● 17 marzo 2024

Anton Art House

Vinicio Marchioni

in

ROMA E DINTORNI, TRA SACRO E PROFANO

Trilussa, Califano, Belli, Remotti

regia Vinicio Marchioni

Roma e la romanità, tra la bellezza più assoluta e la suburra più oscena:

comica, cinica e disincantata.

Un viaggio immaginifico da Trilussa a Califano, da Belli a Remo Remotti.

19 ● 24 marzo 2024

Anton Art House

AM∞RE - IL TEOREMA DI SARAH

di e con Milena Mancini

luci e tecnica Umberto Fiore organizzazione Tommaso De Santis

regia Vinicio Marchioni

In un’epoca di social, emoticon e stories a termine, grandi riflessioni di genere e molta confusione, tutti vogliono essere straordinari, più straordinari di tutti. Ma che cos’è la normalità? È qualcosa da ripudiare, qualcosa di mediocre, di statico, che non fa notizia? E che cos’è l’amore?

5 ● 7 aprile 2024

Ondadurto Teatro

GENDER GAMES

di Ondadurto Teatro

con Margò Paciotti e H.E.R.

regia Lorenzo Pasquali

Il continuo ribaltamento dei punti di vista nel mondo che ci circonda, un percorso intimo, un viaggio emotivo per abbattere i confini del genere. E tanta musica: dalla classica al rock, al pop, all’elettronica.

9 ● 11 aprile 2024

Associazione Culturale 4012 Libertine ST.

in collaborazione con Harumi

CONTENUTO PORNOGRAFICO

scritto e diretto da

Tommaso Agnese

con Giulio Corso e Manuela Zero

e con le voci di Luigi Di Fiore, Edoardo Purgatori, Laura Adriani, Maurizio Tesei

costumi Silvana Turchi scene Fabrizio Bellacci hair stylist Adriano Cocciarelli aiuto regia Giovanni Ardizzone musiche Stefan Larsen foto Manuela Giusto grafica Carola Scotti

Da una parte megafono con slogan di rivolta e dall’altra manganello e scudo, l’indifferenza che incontra l’odio, una società in frantumi, terrorismo e tradimento e un avatar della realtà virtuale protagonista della società consumistica. Ma l’odio è più forte dell’amore?

12 ● 14 aprile 2024

La Bilancia

CABARET STORY

di e con Pierfrancesco Poggi

suona con lui Lamberto Macchi

Una risata in musica lunga più di un secolo: da Petrolini a Jannacci, da Nebbia a Villaggio, tutto come nuovo. Il Cabaret è la forma di spettacolo che combina Teatro e Canzone, non solo intrattenimento ma anche sperimentazione e, da sempre, di grande successo in tutto il mondo.

● 15 aprile 2024

GRETA GARBO

Hollywood la fabbrica dei sogni

di e con Natalia Simonova

Greta Garbo, “ la Divina” misteriosa e irraggiungibile, ma , allo stesso tempo, fragile che non concede nulla di se stessa agli altri, che sfugge e ossessiona. Una bellezza, al suo tempo, che già interpreta la donna moderna che tratta l’uomo alla pari. Una femminista priva di femminismo.

Spettacolo fuori abbonamento

16 ● 18 aprile 2024

Resistenza Teatro & Musiciens

ADOLF PRIMA DI HITLER

di Antonio Mocciola

con Vincenzo Coppola e Francesco Barra e Jessica Ferro

musiche Gianluigi Capasso costumi Dora Occupato trucco forma e colore Agostino Amore

regia Diego Sommaripa

Vienna inizi ’900. In un modesto monolocale convivono due amici per la pelle: uno è Gustav Kubizek e l’altro è Adolf Hitler. Tra di loro un rapporto morboso, viscerale e indicibile all’epoca. E forse il corso della storia avrebbe potuto essere diverso, forse sarebbe bastato il coraggio di un sentimento. Forse sarebbe bastato un bacio.

19 ● 21 aprile 2024

Centro Mediterraneo delle Arti

Urbano Barberini in

SULLE SPINE

scritto e diretto da

Daniele Falleri

aiuto regia Viviana Broglio direttore di scena Simone Romano musiche Marco Schiavoni

foto Carlo De Gori grafica Ruggero Pane

Torna in scena uno spettacolo di grande successo e acclamato dal pubblico, uno spettacolo molto comico e molto crudele con un’ironia travolgente. Cronaca drammaticamente attuale e la piaga del bullismo. Quali ripercussioni può avere sulla vita di un adulto la ferita, mai rimarginata, di vessazioni subite nell’adolescenza?

3 ● 5 maggio 2024

T.T.R.

SHAKESPEARE IN LOVE WITH MARLOWE

di Vittorio Cielo

con Ennio Coltorti e Jesus Emiliano Coltorti

regia Ennio Coltorti

La vita segreta di Shakespeare, il suo rapporto con il potere e con Kit Marlowe, i due geni del Teatro elisabettiano, protagonisti insieme in scena. E poi la vita e un episodio misterioso: chi uccise Marlowe? E l’ombra di Elisabetta I en travesti.

7 ● 9 maggio 2024

Mercuzio Centro Culturale Artistico

IL FASCINO INDISCRETO DELL’IPOCRISIA

di e con Grazia Di Michele e Patrick Rossi Gastaldi

regia Patrick Rossi Gastaldi

Due protagonisti in scena, con ironia, e le condizioni esistenziali nelle quali si trovano. E il concetto di ipocrisia che serpeggia nelle pieghe dei rapporti personali e professionali. Progetti solidali spesso infestati da cattivi pensieri e certa retorica della solidarietà e del diversamente abile, vissute come insofferenze.

10 ● 12 maggio 2024

SHAKESPEARE IN BURLESQUE

di e con Giulia Di Quilio

drammaturgia Valdo Gamberutti

costumi Maria Grazia Cimini scene e luci Umberto Fiore

Cosa c’entra Shakespeare con il Burlesque? Fingere di parlare di ieri per smascherare l’oggi e con il Burlesque, forma d’arte e strumento di emancipazione femminile, inserirsi nel dibattito incandescente tra body positivity e gender fluid e app di incontri e sesso virtuale.

15 ● 19 maggio 2024

Teatro Segreto

PLAY HOUSE

di Martin Crimp

traduzione di Enrico Luttmann

diretto e interpretato da Francesco Montanari

con la collaborazione di Davide Sacco luci e scenografie Andrea Pistoia

organizzazione Ilaria Ceci, Luigi Cosimelli

Un uomo e una donna. L’amore, la noia, la famiglia, il sesso, i battibecchi, il rancore: l’impressione di spiare dal buco della serratura la vita drammaticamente esilarante di un uomo, disperatamente solo. Cosa tiene legate le persone? Rapporti disfunzionali, incoerenti, confusi, egocentrici e una sottile linea tra finzione e realtà.

21 ● 22 maggio 2024

Ge.A

Santino Fiorillo

in

A LETTO CON MARLENE

a cura di Pino Strabioli

Due uomini, forse due amanti, Parigi, una camera d’albergo, un gioco en travesti

e Marlene Dietrich.

