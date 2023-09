Previews: GUYS & DOLLS al TEATRO COCCIA

GUYS & DOLLS

Lo spettacolo dei diplomandi STM

diretto da Joe Deer in scena il 9 e 10 settembre

al Teatro Coccia di Novara

Sarà GUYS & DOLLS la prova finale dei diplomandi STM che andrà in scena il 9 e 10 settembre al Teatro Coccia di Novara. Per l’anniversario dei suoi 10 anni la Scuola del Teatro Musicale non solo è riuscita a portare in Italia un regista e formatore di livello internazionale – Joe Deer, docente e direttore del dipartimento di Musical Theatre alla Wright State University, già noto per la sua partecipazione alla versione di Broadway del 1992 con il celebre attore Nathan Lane – ma ha anche coinvolto quattro partner che arricchiranno e renderanno l’evento indimenticabile.

Da metà agosto i diplomandi STM stanno lavorando a stretto contatto con Joe Deer e il cast creativo per la realizzazione di questo ambizioso progetto. Il celebre musical, scritto da Jo Swerling e Abe Burrows, con musiche e liriche di Frank Loesser, andrà in scena sabato 9 e domenica 10 settembre presso il Teatro Coccia di Novara. Un allestimento originale, cantato in inglese e recitato in italiano, che prevede il pubblico sul palcoscenico a stretto contatto con gli interpreti.

IL CAST DURANTE LE PROVE CON IL REGISTA JOE DEER

Per arricchire ulteriormente l’esperienza del pubblico, la STM ha invitato quattro partner ad unirsi al progetto: Dal Negro fornirà l’attrezzeria di scena e regali per il pubblico, Solo Italia, delizierà il palato dello spettatore con patisserie al cucchiaio, Mole Cola insieme all’Azienda Vitivinicola Pepe Rocco offrirà beverage e bollicine perfette per accompagnare lo spettacolo, mentre San Carlo metterà a disposizione deliziosi snack salati per una pausa gustosa.

Questo spettacolo ha ottenuto il riconoscimento e il sostegno del Ministero della Cultura come Progetto Speciale 2023, confermando l’eccellenza e l’importanza dell’istituzione nell’ambito della formazione teatrale. Inoltre, sarà supportato anche grazie al bando Not&Sipari 2023 della Fondazione CRT.

GUYS & DOLLS, diretto a Joe Deer con i diplomandi della STM debutterà sabato 9 settembre alle 21:00 e andrà in replica domenica 10 settembre alle 16:00 e alle 21:00 presso il Teatro Coccia di Novara.

Joe Deer - Regia

Joe Deer è direttore artistico e Distinguished Professor del dipartimento di Musical Theatre alla Wright State University, oltre a essere un esperto regista, coreografo, attore, ballerino, stage manager e direttore artistico. Tra i suoi incarichi di stage manager figurano il revival di Guys and Dolls con Nathan Lane a Broadway, Anything Goes, The Music Man, Brigadoon e le tournée nazionali statunitensi di Singin’ In The Rain. Joe lavora come stage manager a Broadway e Off Broadway e ricopre il ruolo di assistente di produzione per il primo workshop di Assassins di Stephen Sondheim. Da quasi trent’anni si occupa di formazione per il teatro musicale insegnando allo Steps Studio di New York City, al Dance Theatre di Harlem, per The American Dance Machine e in molti centri regionali. È autore di due libri sul Teatro Musicale e di numerosi articoli teatrali su Teaching Theatre Journal e Dramatics Magazine.

SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE

La Scuola del Teatro Musicale è il centro di formazione e produzione per il Musical riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che ha sede al Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Teatro Coccia di Novara e al Teatro Politeama Pratese di Prato. La mission della Scuola è fornire il più alto livello di formazione artistica a interpreti e creativi di talento provenienti da tutto il mondo, in modo che possano realizzare pienamente il loro potenziale come artisti e professionisti. Dalla fondazione ha prodotto L’Attimo Fuggente, Green Day’s

American Idiot, Next to Normal, Oklahoma!, Le Nozze di Figaro, Ami e Tami, Maria, Tick, Tick… BOOM! e Completamente Esaurito.



NOTE DI REGIA, Joe Deer

It has been an enormous pleasure working at the Scuola del Teatro Musicale for much of the last month. I have been extremely impressed with the professionalism of the everyone involved in this production of GUYS AND DOLLS, from the heads of the school to the other members of the creative team, and every student involved.

STM is one of the premier international Musical Theatre training institutions in Europe and is clearly preparing its students with top level skills, a professional mindset, and a well-developed artistic perspective. The city of Novara has so much to be proud of. This production of GUYS AND DOLLS is a rare opportunity for audiences to experience a grand-scale Broadway musical up close. You will feel the incredible energy of this young cast and

be swept away with the romance and optimism of this classic Broadway musical. There are many surprises awaiting you from the moment you enter the theatre until the end of the evening.

MESSAGGIO di Corinne Baroni, Direttore Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara

STM - Scuola del Teatro Musicale e Fondazione Teatro Carlo Coccia sono l’emblema di una sistema ideale e operativo in grado di produrre valore per la propria comunità di riferimento. Questo straordinario binomio è un esempio emblematico di come professionalità ed impegno, creatività e coraggio possano unirsi per diventare

sistema ideale di riferimento. Marco Iacomelli e Davide Ienco sono il riscontro tangibile della capacità di condividere spazi, economie ed idee in favore di un’ ideale artistico condiviso. Auguro quindi il meglio per Guys&Dolls, un in bocca al lupo di cuore a voi, agli studenti e al team creativo con l’augurio di poter festeggiare 10 e ancora 10 anni di lavoro in squadra.



TEAM CREATIVO



Musica e liriche di Frank Loesser

Libretto di Jo Swerling e Abe Burrows

Libretto italiano di Andrea Ascari

Regia di Joe Deer

Direzione musicale di Andrea Calandrini

Coreografie di Daniela Gorella

Scene di Ludovico Gandellini e Gabriele Moreschi

Costumi di Ilaria Ariemme

Trucco e parrucco di Emanuela Monti

Suono di Donato Pepe

Luci di K5600 Design

CAST

Samuele Bazzi, GIOCATORE

Amy Maria Boda, Sarah Brown

Anna Botticelli, ARVIDE ABERNATHY / HOT-BOX GIRL

Andrea Ciampi, NATHAN DETROIT

Carlo Colloridi, SKY MASTERSON

Anna Copertino, TENENTE BRANNIGAN

Maria Rosaria Criscuolo, AGATHA / GIOCATORE

Giulia Crugliano, HOT-BOX GIRL (MIMI) / GIOCATORE

Camilla D’Agostino, BENNY DELSUD

Alessia De Cecilia, GIOCATORE

Sabrina Di Iorio, SIGNORINA ADELAIDE

Martina Fistetto, MARTHA / HOT-BOX GIRL / GIOCATORE

Angelica Furlato, HARRY LA FANTINA

Astrid Galetto, HOT-BOX GIRL / GIOCATORE

Giorgia Labella, CALVIN / HOT-BOX GIRL / GIOCATORE

Italia Laera, GENERALE MATILDA B. CARTWRIGHT

Matteo Malanchini, BELLO-BELLO JOHNSON

Carlo Marchioni, JULI IL MAGNO

Flaminia Maria Matrone, GIOCATORE

Sara Musolino, HOT-BOX GIRL / GIOCATORE

Francesca Pala, GIOCATORE

Carmela Riso, GIOCATORE

Lelio Varenna, CHARLIE RUGGINE / JOEY BILTMORE / MC

Produzione STM – Scuola del Teatro Musicale

Con il sostegno del Ministero della Cultura

Con il supporto della Fondazione CRT

Sponsor tecnici: Game & Gift Dal Negro, Food & Beverage San Carlo, Mole Cola, Solo Italia, Azienda

Vitivinicola Pepe Rocco

Si ringrazia il Museo Civico Etnografico Archeologico C.G. Fanchini e la Banda Musicale di Caltignaga per

la fornitura di attrezzeria e cappelli.

This amateur production is presented by arrangement with Music Theatre International

All authorised performance materials are also supplied by MTI

www.mtishow.co.uk