Previews: FUTURO FESTIVAL al TEATRO BRANCACCIO

Con lo slogan "Il futuro è negli occhi di chi guarda" è stato presentato il ricco programma di Futuro Festival, giunto quest'anno alla terza edizione e che si svolgerà dal 19 al 28 maggio nelle 4 location che gravitano attorno al Teatro Brancaccio: oltre al grande palcoscenico del teatro stesso, verrà aperto al pubblico il giardino dove si trova il grande Chapiteau del Brancaccino Open Air, il Brancaccio Danza dove sarà possibile seguire workshop e prove aperte e la Galleria d'Arte Contemporary Cluster all'interno del Palazzo Brancaccio dove si terranno presentazioni ed esposizioni. L'apertura del Festival è prevista per le 17 del 19 maggio con una performance che avverrà sulla via Merulana e sulla facciata del teatro stesso.

Questa nuova edizione si presenta ricca di interessanti spettacoli per gli amanti della danza contemporanea con compagnie provenienti da vari paesi oltre che nazionali. Come hanno spiegato Alessandro Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio e Alessia Gatta, direttore artistico del Festival, il programma presenter√† tematiche di formazione in grado di coinvolgere ed educare lo spettatore ad intraprendere una comprensione pi√Ļ profonda dell'esperienza teatrale. Questo avverr√† attraverso l'uso di tecnologie esperienziali innovative e nuove strategie comunicative. Sulla scena del teatro e sotto il grande Chapiteau si esibiranno compagnie di rinomanza internazionale come la Spellbound Contemporary Ballet, l'Aura Dance Theatre, la Compagnia Nexus e la Orly Portal, solo per citarne alcune, in spettacoli di cui sei rappresentati per la prima volta in Italia. In tutto 15 spettacoli con 150 artisti coinvolti.

A questo link potrete trovare tutte le informazioni sui singoli eventi, la biglietteria e la Futuro Festival Card per accedere a pi√Ļ spettacoli con una speciale card da 6 o da 13 spettacoli:

https://www.teatrobrancaccio.it/futuro-festival-2023/

Qui di seguito il programma completo:

19 MAGGIO

H 17:00 - OUTDOOR / FACCIATA DEL TEATRO

"OPENING"

BRANCACCIODANZA + [MATRICE] N IT

"KEEPER"

IL POSTO DANZA VERTICALE IT

H 18:00 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

performance

"MIRAI"

VITTORIA MARKOV, DANIELE TOTI, JESUS GUIA IT

tavola rotonda

"RńĒ-MŇéVńíRE"

IL FUTURO √ą NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA

a cura di MATILDE CORTIVO

H 21:00 - TEATRO BRANCACCIO

spettacolo

"WE, US AND OTHER GAMES"

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET IT

Coreografia DUNJA JOCIC

20 MAGGIO

H 18:00 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

spettacolo

"DELETED DOORS"

AURA DANCE THEATRE LT

Coreografia BIRUTńĖ LETUKAITńĖ

H 21:00 - TEATRO BRANCACCIO

spettacolo

"CROLLI" LE IDEE SOPRAVVIVONO

[RITMI SOTTERRANEI] CONTEMPORARY DANCE COMPANY IT

Coreografia ALESSIA GATTA

21 MAGGIO

H 17:00 - CONTEMPORARY CLUSTER

presentazione del libro + mostra

"33"

autore MARCO UBERTINI AKA HUBEIT

artista LUCAMALEONTE IT

rassegna di videodanza

"DANCING CAMERA"

a cura di ARTSITE FEST IT

H 19:00 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

spettacolo

"ENTANGLEMENT"

ZAKURO COMPANY IT

Coreografia JENNIFER ROSATI + LORENZO DI ROCCO

H 21:00 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

spettacolo

"MADE IN"

BRANCACCIODANZA JUNIOR COMPANY IT

Coreografia DAMIANO ARTALE

25 MAGGIO

H 18:00 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

spettacolo

"LA DANZA DELLA REALTÀ"

COMPAGNIA ATACAMA IT

Coreografia PATRIZIA CAVOLA + IVAN TRUOL

H 21:00 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

spettacolo

"MOHÀBBAT"

INC - INNPROGRES COLLECTIVE IT

Coreografia AFSHIN VARJAVANDI

26 MAGGIO

H 18:00 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

spettacolo

"PERFORMATIVE SPEECH - IL LATO B DELLA DANZA"

ZAPPALÀ DANZA IT

Coreografia ROBERTO ZAPPALÀ

H 21:00 - TEATRO BRANCACCIO

spettacolo

"MANBUHSA - EXTENDED VERSION + RER (DOUBLE BILL IVONA)"

COMPAGNIA IVONA IT

Coreografia PABLO GIROLAMI

27 MAGGIO

H 18:00 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

spettacolo

"ALEXIS 2.0"

COMPAGNIA NEXUS IT

Coreografia ARISTIDE RONTINI

A SEGUIRE

performance

"SYSTEMA ROMA"

IEDFACTORY IT

a cura di VIOLA PANTANO IT

in collaborazione con IEDFACTORY / IEDROMA + BRANCACCIODANZA

H 21:00 - TEATRO BRANCACCIO

spettacolo

"FAKAROUN"

COMPAGNIA ORLY PORTAL ISR

Coreografia ORLY PORTAL

28 MAGGIO

H 16:00 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

battle

"FUTURO FESTIVAL EXPERIMENTAL BATTLE"

giuria ALESSIA GATTA, MAURO ASTOLFI, BBOY SALO, MARCO CAVALLORO

mc FRITZ ZAMY

dj FRELLO

a cura di CRUISIN / MC HIP HOP CONTEST

H 20:30 - BRANCACCINO OPEN-AIR / CHAPITEAU

party*

"FUTURO FESTIVAL CLOSING PARTY"

line-up DJ SINE, WHITE TRASH AKA BANANA, DJ BALOO

a cura di MARCO UBERTINI AKA HUBE IT

*su invito