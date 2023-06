Previews: A.R.M.A UN MUSICAL DI LIBERTÀ alla SALA UMBERTO

Per una sola serata (per ora) debutta il 22 giugno alla Sala Umnerto di Roma un nuovo musical tutto italiano scritto e diretto da Piero di Blasio con le musiche di Dino Scuderi.

A.R.M.A. sono le iniziali di quattro donne che hanno fatto ognuna la storia del XX° secolo ognuna nel proprio campo, risollevando la cultura e la scienza in un'Italia, distrutta dal fascismo e dalla seconda guerra mondiale. Anna Magnani, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack e Alda Merini hanno simboleggiato la voglia di libertà, di cultura, di indipendenza di emancipazione. Quattro donne che hanno ispirato il poliedrico Piero di Blasio a costruire una storia che porta alla ribaltà la necessità di combattere per la libertà di espressione e contro ogni tipo di oppressione.

Cos’è A.R.M.A.?

Un piccolo teatro di un piccolo paese del Nord Italia, forse alle porte di Milano. La sera prima del debutto di una piccola e scalcinata compagnia di avanspettacolo. Una data che resterà impressa nella memoria collettiva di tutti i sopravvissuti alla seconda guerra mondiale. Queste sono le premesse per parlare di A.R.M.A. che, effettivamente, ha molto a che fare con le armi. Ma le armi non sono solo quelle che tutti ben conosciamo. Bombe, mitragliatrici e carabine sono solo la parte visibile della lotta. La scienza, l’arte… la cultura sono gli assi nella manica per vincere la guerra. Potrebbe sembrare il racconto di una resistenza, ma forse non solo.

L’A.R.M.A. del titolo è l’unione delle iniziali dei nomi di queste mitiche 4 donne più importanti del ‘900 italiano: Anna, Rita, Margherita e Alda . Proprio loro hanno costituito e costruito la lotta, la resistenza e la crescita della cultura italiana. Attraverso le vite di quattro giovani attrici di avanspettacolo, proviamo a raccontarle come se le anime delle grandi donne entrassero, con la violenza di una bomba, dentro i loro cuori e utilizzassero le loro voci per una ennesima chiamata alle armi… quelle vincenti però.

È uno spettacolo sulle donne del ‘900, ma forse non solo.

C’è un attore, un capo comico squattrinato che ha un sogno: debuttare con lo spettacolo più divertente di tutti, ma allo stesso tempo con il messaggio più diretto possibile… fuori i tedeschi dall’Italia! Evviva l’Italia libera! Astore, questo il nome del capo comico, non vuole cedere agli oppressori e vuole sentirsi libero come libera è l’arte.

È uno spettacolo sulla capacità dell’arte di comunicare messaggi universali, ma non solo.

“Non solo” perché, come in un odierno “Sogno di una notte di mezz’estate”, cosa accadrebbe se questi tre piani del racconto, questi tre “sogni” si incrociassero e si incastrassero tra loro? Cosa accadrebbe se la potenza delle bombe facesse tremare i piani temporali e li portasse, anche solo per poco, a convivere? Chi è il narratore di chi? Chi racconta davvero cosa accade?

La risposta non è da giallo o thriller, in fondo questa è una commediola leggera dove si respira l’aria del teatro nel 1945, ma è molto chiara per tutti: l’unica vera voce e ragione è della Storia e l’unico vero messaggio è la libertà.

I CINQUE GIOVANI PROTAGONISTI DELLO SPETTACOLO A.R.M.A.

Le splendide musiche originali del maestro Dino Scuderi (Salvatore Giuliano, Odysseus, Edda Ciano – tra cuore e cuore) hanno cesellato un testo nuovo con l’eleganza e la classe di un grande artigiano e le coreografie di Rita Pivano (Rapunzel, La regina di ghiaccio, Peter Pan, Aladin – il musical geniale) hanno confezionato il tutto con quel gusto moderno e rispettoso della tradizione che lei ben conosce, coadiuvata, alle coreografie di Tap, della grande figlia d’arte Elisabetta Ventura. Il testo originale, le liriche e la regia dello spettacolo sono affidate alla mano esperta di Piero di Blasio (Tutti parlano di Jamie, La piccola bottega degli orrori, Aggiungi un posto a tavola, Shrek il musical, Ti amo sei perfetto ora cambia, Ciao Amore Ciao) che ha inserito il repertorio dell’avanspettacolo in un contesto letterario originale, cercando di far convivere mondi apparentemente inconciliabili.

In scena 5 giovanissimi attori al loro diploma alla BMA – Brancaccio Musical Academy.

La scelta di immergerli nel mondo del professionismo allestendo un musical originale è una scommessa che BMA sceglie di giocare, consci che i nostri giovani artisti posso vincere.

A.R.M.A

Testo e regia Piero di Blasio

Musiche e direzione musicale DINO SCUDERI

Coreografie RITA PIVANO

Coreografie Tap ELISABETTA VENTURA

Scene e costumi ANNAMARIA PORCELLI

Con

Ida Benvenuto

Anna Di Matteo

Lucandrea Martinelli

Caterina Sebastiano

Sofia Tocci

SERATA UNICA IL 22 GIUGNO 2023

TEATRO SALA UMBERTO

Via della Mercede, 50

ROMA

BIGLIETTI SU

