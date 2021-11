PAPÀ GAMBALUNGA il musical arriva in Italia, tournée da ottobre 2022

Arriva in Italia PAPÀ GAMBALUNGA il musical grazie alla collaborazione tra Chi è di Scena e Compagnia della Rancia.

I nati negli anni '90 ricorderanno sicuramente la sigla dell'omonimo cartone animato cantata da Cristina D'Avena; nella versione teatrale i testi e le musiche sono composte dal candidato al Tony Paul Gordon e da John Caird, regista per Les Miserables.

La trama di Papà Gambalunga il musical

La trama è tratta, come per l'anime, dal romanzo di Jean Webster e narra del rapporto non convenzionale tra Jerusha e il suo misterioso Papà Gambalunga.

Jerusha Abbott è l'orfana più anziana nella casa di John Grier fino a quando un misterioso benefattore decide di mandarla al college per essere istruita come scrittrice. Richiesto di scrivergli una lettera una volta al mese, non dovrà mai conoscere l'identità dell'uomo: così Jerusha ne inventa una per lui: Papà Gambalunga. Sebbene sappia che non risponderà mai alle sue lettere, si affeziona sempre più a questo "vecchio" signore sfuggente e gentile. Ma presto un'altra relazione inizia a svilupparsi nella vita di Jerusha. Jervis Pendleton è lo zio "giovane" benestante di uno dei coinquilini di Jerusha che la introduce in un mondo di letteratura, viaggi e avventura. Attraverso la sua corrispondenza con suo "Papà" e la sua crescente intimità con Jervis, le lettere di Jerusha raccontano la sua nascita come "New American Woman" deliziosamente indipendente.

La compagnia Chi è di Scena

Nata come associazione culturale per diffondere l'arte del musical theatre nel territorio piemontese, Chi è di Scena è dal 2012 a tutti gli effetti una compagnia che produce per lo più spettacoli inediti. A capo dell'associazione troviamo il performer italiano Gioacchino Inzirillo per la direzione artistica e Gabriele de Mattheis per la direzione organizzativa.

Tra gli spettacoli prodotti I tre porcellini, Fantasmi sotto sfratto, La bambola maledetta, La Dama in Nero...

Potete trovare tutte le info sulla compagnia sul sito ufficiale https://www.ac-chiediscena.it/

Tra pochi giorni si terranno gli ultimi casting per la nuova produzione Papà Gambalunga che prevede di andare in scena nella prossima stagione (2022-2023) dopo una serie di anteprime nella prima parte del 2022.

Stay tuned per ulteriori aggiornamenti su cast e date della tournée

Team creativo di Papà Gambalunga il musical

Supervisione artistica - Mauro Simone

Regia - Mariasole Fornarelli e Gioacchino Inzirillo

Direzione vocale - Elisa Fagà

Direzione musicale - Ariel Lanteri

Traduzioni italiane - Michele Renzullo

Light & Sound design - Gioacchino Inzirillo e Roberto Chiartano

Costumi - Old House Costumes

Scenografie - Alessio Onida