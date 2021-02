Michelangelo Nari in VOUS PERMETTEZ AZNAVOUR? all'Antico Caffè Greco di Roma COMUNICATO STAMPA

"VOUS PERMETTEZ, AZNAVOUR?"

Il concerto in streaming video venerdì 12 Febbraio H. 21

"Io non posso non vivere, e vivo solo quando sono in scena. Sono felice sul palco, e si vede".

Il progetto "Vous permettez, Aznavour?", dedicato al celebre chansonnier francese, con la voce di Michelangelo Nari ("Sweeney Todd", "Siddhartha", "Sanremo Musical", "Tutti insieme appassionatamente", "L'ultima strega", "La Bussola e il Cuore" con Amedeo Minghi), non si ferma, nonostante questo complicato periodo storico.

Prodotto dal Théâtre Français de Rome, in collaborazione con l'Antico Caffè Greco, storico locale nel cuore della Capitale, è stato registrato infatti un concerto che sarà trasmesso in streaming Venerdì 12 Febbraio alle ore 21:00. Un viaggio di 1h30 tra 15 brani più e meno famosi del cantante franco-armeno, in un delicato racconto tra sorriso e malinconia, per lo più cantato in francese ed in italiano ma con interventi anche in altre lingue (inglese, tedesco, spagnolo, ebraico e russo), per far rivivere le canzoni più note e scoprire alcune gemme nascoste. Il tutto contornato dalla meravigliosa atmosfera del Caffè Greco, bar che nei suoi oltre 260 anni di vita ha ospitato letterati, premi Nobel e importantissimi personaggi della scena mondiale (da Giacomo Casanova a Lord Byron, da Hans Christian Andersen a Lady Diana, da Buffalo Bill a Felix Mendelssohn, fino a Mia Martini).

Come dice Hélène Sandoval, ideatrice di questa collaborazione e direttrice del Théâtre Français de Rome: "In questo momento così particolare, con i teatri chiusi, il mondo della cultura paralizzato e gli artisti costretti al silenzio, ho voluto proporre questo concerto per provare a ripartire. La cultura è più forte di tutto, la cultura non si ferma".

Le canzoni sono riarrangiate in versione acustica (pianoforte, contrabbasso e percussioni) e nei duetti sarà ospite la bellissima voce di Rosy Messina ("La Famiglia Addams", finalista in "All Together Now", corista per A. Britti e F. Mannoia e partner di Michelangelo Nari in "Sanremo Musical").

Oltre al concerto teatrale, "Vous permettez, Aznavour?" è anche un album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e ordinabile fisicamente dal sito www.michelangelonari.com

"Scrivo tutte le mie canzoni come si scrive per un attore. Ho sempre in mente il palcoscenico, l'interpretazione".

Trailer del concerto: www.youtube.com/watch?v=CBQYSEq3H38

Prezzo: 5€