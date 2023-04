L'UNDICESIMO GIORNO DELLA FALENA Di Eva Forte Con La Regia Tina Agrippino Al Teatro Hamlet-Roma

Torna a grande richiesta al Teatro Lo Spazio il 22 e 23 aprile DIS-ORDER, spettacolo scritto da Neil Labute e diretto da Marcello Cotugno.

April 12, 2023

Amelia Milo, a young Italian American soprano, will be the role of Christine Daaé in the new version of Andrew Lloyd Webber's The Phantom of the Opera produced by Broadway Italia and on stage at Politeama Rossetti in Trieste from 4th to 16th July 2023.