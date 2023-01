LEGALLY BLONDE il musical si prepara al debutto al Teatro Arcimboldi di Milano

Arriva finalmente in Italia, il musical tratto dalla commedia "La rivincita delle bionde" che ha collezionato premi in tutto il mondo, LEGALLY BLONDE.

Legally Blonde, un divertente musical per tutti contro le discriminazioni

Vivace e brillante musical dal ritmo vertiginoso si avvale di testi e musiche incalzanti scritte dalla coppia Laurence O'keefe e Nell Benjamin, di un libretto originale scritto da Heather Hach e di coreografie esplosive ed iper-colorate.

E' un musical per tutti, spiritoso e brioso che porta lo spettatore in un mondo stravagante, a volte surreale ma mai noioso.



Con esuberanza e attraverso una trama "leggera" il musical affronta alcuni temi forti e vincenti, un pretesto per sconfiggere pregiudizi e discriminazioni, un viaggio verso il riscatto di una donna e della sua femminilità.

Insegna che la personalità di ciascuno non deve necessariamente essere annientata

per farsi rispettare negli ambienti di lavoro o di studio e vuole sottolineare con vigore la potenza della solidarietà femminile, quella fitta rete di relazione tra donne che permette di sostenersi a vicenda a prescindere dal proprio temperamento.



Elle si presenta come un personaggio empatico, in cui facilmente si tende ad identificarsi. Si tifa per lei perché positiva e spontanea, non è poi così superficiale come suggerirebbe il prototipo della bionda perfetta nell'immaginario collettivo, al contrario è una persona intelligente che capisce come mettere gli altri a proprio agio e tirare fuori il meglio da ogni situazione dando il massimo.



Bionde di tutto il mondo unitevi! E' giunto il momento del riscatto.

Una storia, una rivincita (delle bionde ma non solo!)

La storia è semplice. La biondissima protagonista Elle Woods, presidentessa dell'associazione studentesca femminile Delta Nu, è una assidua seguace dei dettami delle riviste patinate: tutta glamour, manicure, shopping e accessori total pink.

E' impeccabile, sempre di buon umore, apparentemente frivola e poco intelligente. Viene improvvisamente lasciata dal suo fidanzato, Warner, rampollo di una dinastia di senatori, perché considerata troppo bionda e troppo superficiale per il suo futuro da politico.

Determinata a riconquistarlo Elle usa il suo fascino e il suo ingegno per essere ammessa ad Harvard, nella stessa facoltà che frequenta il suo ex. Ma la vita universitaria è ricca di

insidie e difficoltà, Warner ha trovato un'altra fidanzata, una "brava ragazza" castana, mentre l'ambiente che la circonda non la accetta per come è, non la rispetta e non valorizza le sue capacità.

La frustrazione ma soprattutto alcune nuove amicizie però la spingono a cominciare a credere in se stessa, a riconoscere le sue abilità e ad impegnarsi nello studio della legge. Sarà così in grado di aiutare concretamente anche gli altri difendendo con successo una persona accusata ingiustamente di omicidio grazie alla sua preparazione e alle sue brillanti intuizioni femminili.

La Tournée di Legally Blonde il musical

Di seguito le date e le città che toccherà la prima tournée dello spettacolo

1-5 FEBBRAIO 2023 - TEATRO ARCIMBOLDI, MILANO

24-25 FEBBRAIO 2023 - POLITEAMA GENOVESE, GENOVA

10-12 MARZO 2023 - TEATRO VERDI, FIRENZE

17-19 MARZO 2023 - TEATRO ALFIERI, TORINO

Biglietti acquistabili su Ticketone.

Il Cast Artistico

Elle Woods LUCIA BLANCO

Emmett Forrest CLAUDIO ZANELLI

Paulette Buonofonte GIOVANNA D'ANGI

Professor Callahan ANDREA CARLI

Warner Huntington III LUCA POZZAR

Vivienne Kensington LAURA GALIGANI

Shandi/Brooke Wyndham Alice Mistroni

Serena GIULIA GEROLA

Margot SERENA OLMI

Pilar STELLA KABLAN

Kate/Chutney SARA MARINUCCI

Veronica/Enid Hoops CLAUDIA SOPHIE DELL'UTRI

Grandmaster Chad/Dewey/Kyle NICOLA MONTERUMISI

Mr. Woods/Winthorp/Reporter GIUSEPPE GALIZIA

Gaelen/Linda/Mrs. Woods/Whitney MARTA BRUZZICHELLI

Boutique Manager/Ens./Giudice MADDALENA LOSPALLUTO

Lowell/Ens./Pedro: DAVIDE DAL SENO

Charles/Ens. FRANCESCO CENDERELLI

Sundeep Padamadan/Ens. ROBERTO TARSI

Aaron/Ens. MATTEO PORTIERI

Pforzheimer/Ens. FRANCESCO PIZZEGHELLO

Leilani FRANCESCA FOGAÇA

Cece ISABELLA COCIGLIO

Ens. DENES MATTEO GIOIA

Swing MARIA SACCHI

Swing GIANLUCA PILLA

Cast Creativo

Musiche e Liriche di Laurence O'Keefe e Nell Benjamin

Libretto di Heather Hach

Scene di Matteo Piedi

Costumi di Veronica Iozzi

Disegno luci di Valerio Tiberi

Disegno fonico di Marcello Mannini

Hair e Make Up di Elisa Bocchi

Fotografo in studio e di scena Luca Vantusso

Traduzione e adattamento liriche di Eugenio Contenti, Silvia Contenti, Matteo Franchi, Davide Lovera

Consulente artistico Eugenio Contenti

Direzione casting Elisa Panfili

Marketing e comunicazione Letizia Schifano

Organizzazione tecnica Sergio Luppino

Direttore tecnico Luca Tombolato

Associato alle coreografie Ilaria Suss

Direzione musicale Fabio Serri

Regia e Coreografie Matteo Gastaldo