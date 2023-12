Feature: LIGHTS IN NATURE ai GIARDINI DI PALAZZO BRANCACCIO

Nei magici e segreti giardini di Palazzo Brancaccio a Roma la società madrilena LETSGO in partenariato con la SHOWBEES di Marzia Ginocchio e Gianmario Longoni presentano un'esperienza di luci e suoni che ha già ottenuto un grandissimo successo in moltissime città del mondo e in Europa, a Parigi, Madrid e Barcellona. Per la prima volta in Italia si può assistere nelle ore serali a questa incredibile magia che si svolge tra la meravigliosa flora di questo giardino com posta di ogni tipo di alberi ecolari. Tra pini marittimi, lecci, querce, cipressi ma ancjhe enprmi piante di agrumi e fichi d'india, magici effetti di luci accompagnano il visitatore in un mondo che sembra chiedere aiuto. I quattro elementi, acqua, terra, aria e fuoco vengono rappresentati con giochi di luci e grandi oggetti che rappresentano la vita animale e vegetale di un pianeta che l'essere umano sta purtroppo velocemente distruggendo. I suoni delle formiche lavoratrici si alternano a quelli delle onde dell'oceano, a quelli dello scoppiettare del fuoco, al canto delle balene al cinquettio degli uccelli. Un'esperienza visiva e auditiva che affascina e incanta senza farci dimenticare che siamo proprio noi umani che stiamo distruggendo quello che allo stesso tempo stiamo distruggendo.

LIGHTS IN NATURE – LIFE è uno dei capitoli del progetto Naturaleza Encendida, nato in Spagna e che dalla sua creazione nel novembre 2020 nel Real Jardín Botánico de Madrid, ha fatto tappa in diverse città europee, accogliendo oltre 1 milione di persone da tutto il mondo.

Naturaleza Encendida è un concept sviluppato dalla società madrilena di produzione di spettacoli LETSGO Company che ha dimostrato un eccezionale impegno per l’innovazione e la sostenibilità nel campo degli spettacoli di luce.

Diversi sono gli spettacoli luminosi offerti dal progetto Naturaleza Encendida contemporaneamente aperti al pubblico: Origen a Barcellona, Explorium a Tenerife, Insectos a Madrid, Itsasaldi a Bilbao e il recente Dalì Universe inaugurato lo scorso 15 novembre con grande successo a Parigi.

Ogni parco offre magiche passeggiate notturne in differenti ambienti naturali dove il visitatore diventa protagonista e viene invitato a scoprire una ricca biodiversità in spettacoli di luci carichi di sorprese e adatti a ogni fascia di età.

LIGHTS IN NATURE – LIFE

BIGLIETTI DISPONIBILI su:



https://lightsinnature.eventim-inhouse.it/webshop/webticket/timeslot

https://www.ticketone.it/artist/lights-in-nature/

Indirizzo

Giardini Brancaccio

Via delle Terme di Traiano, 2 – Roma

Info

web: www.lightsinnature.com

mail: info@lightsinnature.it

Date

dal 14 dicembre 2023 al 18 febbraio 2024

Orari di apertura

dal 14 dicembre al 31/12: primo ingresso ore 16:45

dal 01/01 al 14/01: primo ingresso ore 17:00

dal 15/01 al 21/01: primo ingresso ore 17:15

dal 22/01 al 04/02: primo ingresso ore 17:30

dal 05/02 fino al 18/02: primo ingresso ore 17:45

mercoledì, giovedì, domenica ultimo ingresso 21:30 (chiusura mostra ore 22:30),

venerdì e sabato ultimo ingresso 22:30 (chiusura mostra ore 23:30)

Lunedì e martedì giorni di chiusura (ad eccezione del 25 e 26 dicembre e 1 e 2 gennaio)

Biglietteria in loco aperta 30 minuti prima dell’orario di apertura

Ingresso ogni 15 minuti



Tipologia ingressi e prezzo dei biglietti

PREZZO FERIALE:

Biglietto intero: 18€ + prev

Biglietto Open: 25€ + prev

Ridotto gruppi (minimo 6 max 10): 17€ + prev

Pacchetto Family: (bambini con adulto, minimo 3 max 4) 13€ + prev

Ridotto Bambini 5-12 anni: 8€ + prev

Bambini under 5: omaggio



PREZZO WEEKEND E FESTIVI (compreso il venerdì):

Biglietto intero: 20€ + prev

Biglietto Open: 25€ + prev

Ridotto gruppi (minimo 6 max 10): 19€ + prev

Pacchetto Family: (bambini con adulto, minimo 3 max 4) 15€ + prev

Ridotto Bambini 5-12 anni: 10€ + prev

Bambini under 5: omaggio

Acquisto biglietti:

Lights in Nature: Click Here

Ticketone: www.ticketone.it