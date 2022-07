Feature: Dance World Cup Al Teatro Kursaal Di San Sebastian

"Una gioia immensa per un risultato incredibile che entra nella storia del musical italiano".

Questo il commento di Erica Picchi, coreografa e direttrice artistica di Evoluzione Performing Arts dopo l'inaspettata ma meritatissima vittoria nel confronto con agguerrite squadre provenienti da tutto il mondo

L' Accademia di musical pre-professionale romana vince la medaglia d'oro nella Song and Dance Senior, con "Newsies" al Dance World Cup, le Olimpiadi della Danza, in una competizione che ha visto la partecipazione di 5000 ballerini da tutto il mondo.

"È stato un momento di fortissima emozione, soprattutto perché è una vittoria inaspettata, in quanto eravamo gli unici italiani contro squadre inglesi, per le quali la Song & Dance rappresenta il loro territorio...la loro specialità" continua Erica Picchi.

L'accademia del X municipio di Roma ha davvero fatto breccia al Dance World Cup, conquistando anche una medaglia d'argento con il solo in Song and dance di Federico Picchi, che inoltre vince una prestigiosa borsa di studio totale presso la Brighton Academy per il Professional full-time course di tre anni. A queste vittorie si aggiunge il 7 posto su 41 competitor con la coreografia di Contemporary Secrets, un grandissimo risultato in un contesto di livello altissimo.

"Il team di Evoluzione composto da Erica Picchi e Emanuele Derosas è un fiore all'occhiello per la città di Roma e soprattutto per il nostro umile quartiere" commenta Eleonora Benedetti, direttrice organizzativa dell'accademia. Questi ragazzi hanno fatto davvero la storia per le arti performative italiane, conquistando così la prima medaglia d'oro Italiana nella Song and Dance alla coppa del mondo con una performance dal repertorio musical.

"Un successo straordinario che ci riempie di orgoglio e che dovremo festeggiare al meglio - aggiunge Eleonora Benedetti - e ringraziamo il Comune di Roma e il X municipio, tutti i nostri sponsor che ci hanno dato la possibilità di andare e tutti gli amici che hanno contribuito alla raccolta fondi. Senza di loro non saremmo potuti partire".

"Questa vittoria, inoltre - aggiunge il team di Evoluzione- portata a casa da un gruppo romano, rappresenta orgoglio per la nostra città, e ci conferma che siamo sulla strada giusta".

L'appuntamento è ora fissato per il 2023 a Braga in Portogallo dove speriamo la partecipazione italiana sarà più numerosa e altrettanto vittoriosa.

Qui di seguito alcune foto della performance e della premiazione: