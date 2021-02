FACCIAMO LUCE SUL TEATRO! - l'iniziativa di U.n.i.t.a. e i teatri aperti il 22 febbraio 2021

Proteggere e liberare le città dai danni provocati da un'epidemia - intimava Sofocle nel suo immortale Edipo - significa innanzitutto conoscere se stessi, prima che un'intera comunità si ammali di tristezza non riuscendo più a immaginare un futuro.

Un anno è passato dalla comparsa della pandemia in suolo italiano con le sue inimmaginabili conseguenze. Un anno da quando il settore teatrale in tutte le sue sfaccettature soffre ,oltre che del mancato lavoro, del silenzio delle istituzioni, categorizzato come "attività non essenziale" al Paese in tempi pandemici.

A chiedere l'ascolto e la restituzione di un'ontologica dignità è U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) con l'iniziativa FACCIAMO LUCE SUL TEATRO!

"U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) invita tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri Nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 19,30 alle 21,30).

A un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che come prima misura di contrasto al Coronavirus intimava la chiusura immediata dei teatri nelle principali regioni del Nord, estendendo rapidamente il provvedimento a tutto il territorio nazionale nel giro di pochi giorni, Unita chiede al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi.

Unita chiede a tutti gli artisti, a tutte le maestranze e al pubblico delle città di organizzare, ovunque possibile, in tutta Italia - rispettando, come hanno sempre dimostrato di saper fare, ogni misura di sicurezza - un presidio dei teatri nella serata del 22 febbraio, perché questi luoghi tornino simbolicamente ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità.

Garantendo l'osservanza di tutte le norme, invitiamo tutti i cittadini a testimoniare la propria vicinanza, con la propria presenza fisica. Vi aspettiamo davanti ad un teatro della vostra città o del vostro quartiere per lasciare una traccia scritta di un pensiero su un foglio portato da casa o su un registro che ogni teatro potrà mettere a disposizione. Torniamo per una sera a incontrare quella parte essenziale e indispensabile di ogni spettacolo senza la quale il teatro semplicemente non è: il pubblico."

Numerosi i teatri aderenti all'iniziativa:

LOMBARDIA

Milano

TEATRO ALLA SCALA

PICCOLO TEATRO DI MILANO

TEATRO FRANCO PARENTI

TEATRO ELFO PUCCINI

TRIENNALE DI MILANO

TEATRO GEROLAMO

TEATRO i

TEATRO ZELIG

TEATRO CIRO MENOTTI

ALTA LUCE TEATRO

TEATRO FILODRAMMATICI

TEATRO OUT OFF

ECOTEATRO

CAMPO TEATRALE

TEATRO DELLA COOPERATIVA

TEATRO BELLO

TEATRO CARCANO

MTM TEATRO LITTA

MTM TEATRO LEONARDO

TEATRO LINGUAGGICREATIVI

TEATRO MANZONI

TEATRO fACTORy32

TEATRO BLU

IMBONATI11

TEATRO PRINCIPE

Bergamo

FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI

TTP TEATRO TASCABILE

TEATRO PROVA

Brescia

TEATRO SOCIALE

Varese

TEATRO SANTUCCIO

Mantova

TEATRO SOCIALE

TEATRO MAGRO

CAFFE' TEATRO GONZAGA

Sondrio

TEATRO SOCIALE

Saronno

TEATRO GIUDITTA PASTA

Cremona

TEATRO PONCHIELLI

Sondrio

TEATRO SOCIALE

Lodi

TEATRO ALLE VIGNE

Busto Arsizio

TEATRO SOCIALE

CINEMA TEATRO LUX

Seregno

TEATRO SAN ROCCO

Vigevano

TEATRO CAGNONI

Pavia

TEATRO FRASCHINI

Treviglio

TEA TEATRO

Casalmaggiore

TEATRO COMUNALE

PIEMONTE

Torino

TEATRO REGIO

TEATRO CARIGNANO

TEATRO ALFIERI

TEATRO ASTRA

TEATRO BARETTI

TEATRO CONCORDIA - Venaria Reale

CUBO TEATRO

Asti

TEATRO ALFIERI

Novara

TEATRO COCCIA

TEATRO FARAGGIANA

Casale Monferrato

TEATRO MUNICIPALE

Bra

TEATRO POLITEAMA BOGLIONE

Fontaneto Po

TEATRO VIOTTI

Chiaverano

TEATRO BERTAGNOLIO

Alba

TEATRO SOCIALE

Savigliano

TEATRO MILANOLLO

LIGURIA

Genova

TEATRO Ivo Chiesa

TEATRO Eleonora Duse

SALA MERCATO

TEATRO GUSTAVO MODENA

TEATRO DELLA TOSSE

TEATRO SOC CERTOSA

Arenzano

TEATRO IL SIPARIO STRAPPATO

VENETO

Venezia

TEATRO GOLDONI

TEATRINO GROGGIA

Mestre

TEATRO TONIOLO

SPAZIO FARMA

TEATRO MOMO

TEATRO DEL PARCO

Verona

TEATRO NUOVO

TEATRO SCIENTIFICO

FUCINA CULTURALE MACHIAVELLI

TEATRO RIZZA (ACEC Sdc Triveneta)

TEATRO DAVID (ACEC Sdc Triveneta)

TEATRO SANTA TERESA (ACEC Sdc Triveneta)

TEATRO SAN MASSIMO (ACEC Sdc Triveneta)

Padova

TEATRO VERDI

TEATRO BAGNOLI DI SOPRA

TEATRO SAN CLEMENTE (TOP TEATRI)

CIRCOLO CUTURALE CARICHI SOSPESI

MULTISALA PIO X

Vicenza

TEATRO COMUNALE

TEATRO SPAZIO BIXIO

LA PICCIONAIA

TEATRO ASTRA

Treviso

TEATRO DEL MONACO

Thiene

TEATRO COMUNALE

Cittadella

TEATRO SOCIALE

TEATRO BRESCI

Limena (Padova)

TEATRO FALCONE E BORSELLINO

Piove di Sacco

TEATRO FILARMONICO

San Donà di Piave

TEATRO METROPOLITANO ASTRA

San Giovanni Lupatoto

CINEMA TEATRO ASTRA

San Stino di Livenza

TEATRO ROMANO PASCUTTO

Schio

TEATRO CIVICO

Scorzè

TEATRO COMUNALE

Camponogara

TEATRO Dario Fo

Castelfranco Veneto

TEATRO ACCADEMICO

Cavarzere

TEATRO TULLIO SERAFIN

Lendinara

TEATRO COMUNALE BALLARIN

Fontaneto Po

TEATRO VIOTTI

Legnago

TEATRO Antonio Salieri

Marghera

TEATRINO DI VIA PASINI

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pordenone

TEATRO VERDI

Udine

TEATRO GIOVANNI DA UDINE

TEATRO STABILE

TEATRO PALAMOSTRE

TEATRO SAN GIORGIO

Trieste

TEATRO POLITEAMA ROSSETTI

TEATRO LA CONTRADA

TEATRO STABILE SLOVENO

Gorizia

KULTURNI DOM GORICA

Cervignano del Friuli

TEATRO PASOLINI

Sacile

TEATRO RUFFO

TRENTINO

Bolzano

TEATRO STABILE

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE AUDITORIUM/STIFTUNG STADTTHEATER UND KONZERTHAUS

FONDAZIONE HAYDN STIFTUNG

VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN

EMILIA ROMAGNA

Bologna

TEATRO ARENA DEL SOLE

TEATRO DELLE MOLINE

TEATRO DEHON

TEATRO DUSE

CINEMA TEATRO TIVOLI

Modena

TEATRO STORCHI

TEATRO DELLE PASSIONI

Cesena

TEATRO ALESSANDRO BONCI

Parma

FONDAZIONE TEATRO DUE

Piacenza

TEATRO MUNICIPALE

Ferrara

TEATRO COMUNALE

Reggio Emilia

TEATRO ROMOLO VALLI

Imola

TEATRO EBE STIGNANI

Ravenna

TEATRO RASI (Teatro delle Albe)

TEATRO ALIGHIERI

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI

RAVENNA TEATRO

TEATRO COMPAGNIA DRAMMATICO VEGETALE

ARTIFICERIE ALMAGIA'

COOPERATIVA E

FANNY & ALEXANDER

TEATRO MENOVENTI

TEATRO SOCJALE DI PIANGIPANE

Riccione

SPAZIO TONDELLI

San Giovanni in Marignano

TEATRO A. MASSARI

Russi

TEATRO COMUNALE

Carpi

TEATRO COMUNALE

Predappio

TEATRO COMUNALE

San Clemente

TEATRO VILLA

TOSCANA

Firenze

TEATRO DELLA PERGOLA

CANTIERE FLORIDA

Grosseto

TEATRO MODERNO

Pisa

TEATRO VERDI

TEATRO NUOVO

Siena

TEATRO DEI RINNOVATI

Lucca

TEATRO DEL GIGLIO

Pontedera

TEATRO ERA

Scandicci

TEATRO STUDIO

Castelfiorentino

TEATRO DEL POPOLO

Pistoia

TEATRO MANZONI

Prato

TEATRO BORSI

Cecina

TEATRO COMUNALE DE FILIPPO

Campiglia Marittima

TEATRO COMUNALE DEI CONCORDI

San Casciano in Val di Pesa

TEATRO COMUNALE NICCOLINI

Barberino del Mugello

TEATRO COMUNALE

Anghiari

TEATRO ANGHIARI

Camaiore

TEATRO DELL'OLIVO

MARCHE

Ascoli Piceno

TEATRO VENTIDIO BASSO

PALAFOLLI TEATRO

Ancona

TEATRO DELLE MUSE

TEATRO SPERIMENTALE

TEATRINO DEL PIANO

Macerata

TEATRO LAURO ROSSI

Urbino

TEATRO SANZIO

Pesaro

TEATRO ROSSINI

TEATRO SPERIMENTALE GIANSANTI

Osimo

TEATRO LA NUOVA FENICE

Recanati

TEATRO PERSIANI

Sant'Elpidio a mare

TEATRO CICCONI

Corinaldo

TEATRO GOLDONI

Fermo

TEATRO DELL'AQUILA

Porto Sant'Elpidio

TEATRO DELLE API

Porto San Giorgio

TEATRO COMUNALE

San Severino Marche

TEATRO FERONIA

Senigallia

TEATRO LA FENICE

Fano

TEATRO DELLA FORTUNA

Grottammare

TEATRO DELLE ENERGIE

San Benedetto del Tronto

TEATRO CONCORDIA

Urbania

TEATRO BRAMANTE

Mombaroccio

TEATRO COMUNALE

Matelica

TEATRO PIERMARINI

Mondavio

TEATRO APOLLO

Gradara

TEATRO COMUNALE

Montecarotto

TEATRO COMUNALE

Apecchio

TEATRO PERUGINI

Cerreto d'Esi

TEATRO CASANOVA

Montemarciano

TEATRO ALFIERI

San Costanzo

TEATRO LA CONCORDIA

Mogliano

TEATRO APOLLO

Jesi

TEATRO G.B. PERGOLESI

Macerata Feltria

TEATRO ANGELO BATTELLI

Cagli

TEATRO COMUNALE

UMBRIA

Spoleto

TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI

Perugia

TEATRO ZENITH

Assisi

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI

Narni

TEATRO COMUNALE

Umbertide

TEATRO DEI RIUNITI

Montone

TEATRO SAN FEDELE

Cannara

TEATRO THESORIERI

FONTEMAGGIORE TEATRO

AUDITORIUM SAN SEBASTIANO

Calvi Dell'Umbria

TEATRO MONASTERO

Marsciano

TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE

Bevagna

COMUNALE FRANCESCO TORTI

Gualdo Tadino

DON BOSCO

ABRUZZO

L'Aquila

TEATRO STABILE D'ABRUZZO

Chieti

TEATRO MARRUCINO

Sulmona

TEATRO COMUNALE

Pescara

PICCOLO TEATRO ORAZIO COSTA

Ortona

TEATRO F.P. TOSTI

Alanno

TEATRO COMUNALE

LAZIO

Roma

TEATRO ARGENTINA

TEATRO VASCELLO

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

TEATRO BRANCACCIO

TEATRO SALA UMBERTO

TEATRO AMBRA JOVINELLI

TEATRO TORDINONA

SPAZIO DIAMANTE

ALTROVE TEATRO STUDIO

TEATRO ANFITRIONE

TEATRO TOR BELLA MONACA

OFF/OFF THEATRE

NUOVO TEATRO ORIONE

TEATRO ACCENTO

TEATRO YGRAMUL

Latina

TEATRO FELLINI

Bracciano

TEATRO CHARLES DE FOUCAULD

Veroli

TEATRO CHARLES DE FOUCAULD

Torrimpietra

SPAZIO ARTISTICO

CAMPANIA

Napoli

TEATRO SAN CARLO

TEATRO MERCADANTE

TEATRO DIANA

TEATRO SAN FERDINANDO

TEATRO TRIANON

TEATRO AUGUSTEO

TEATRO BELLINI

NUOVO TEATRO SANITA'

TEATRO SANNAZARO

GALLERIA TOLEDO

TEATRO ELICANTROPO

TEATRO BRACCO

TEATRO CORTESE

TEATRO TOTO'

TEATRO SERRA

NEST-NAPOLI EST TEATRO

Salerno

TEATRO LA RIBALTA

AUDITORIUM CENGTRO SOCIALE

Caserta

TEATRO CIVICO 14

Agropoli

CINE TEATRO Eduardo De Filippo

Sala Consilina

TEATRO MARIO SCARPETTA

Vallo della Lucania

TEATRO LA PROVVIDENZA

Torre Annunziata

TEATRO MAGMA

Santa Maria Capua Vetere

TEATRO GARIBALDI

Villaricca

TEATRO MADREARTE

Sant'Arpino

TEATRO LENDI

MOLISE

Campobasso

SALA ALPHAVILLE

Ferrazzano

TEATRO DEL LOTO

Termoli

TEATRO VERDE

PUGLIA

Bari

KISMET OPERA

FONDAZIONE TEATRO PETRUZZELLI

TEATRO PICCINNI

TEATRO ABELIANO

SITARA TEATRO

TEATRO CASA DI PULCINELLA

TEATRO BARIUM

Foggia

TEATRO GIORDANO

TEATRO DEL FUOCO

Lucera

TEATRO GARIBALDI

Molfetta

CITTADELLA DEGLI ARTISTI

Monopoli

TEATRO RADAR

Taranto

TEATRO FUSCO

Lecce

TEATRO APOLLO

CANTIERI TEATRALI KOREJA

Barletta

TEATRO CURCI

TEATRO FANTÀSIA

Monopoli

TEATRO RADAR

SPAZIO 12 (ASS. ALLEGRA BRIGATA)

Bisceglie

TEATRO GARIBALDI

Ceglie Messapica

TEATRO COMUNALE

Massafra

TEATRO COMUNALE

Francavilla Fontana

CINEMA TEATRO ITALIA

Corato

TEATRO COMUNALE

Leverano

TEATRO COMUNALE

Gravida

TEATRO VIDA

Maglie

CORTE DE' MIRACOLI

Aradeo

TEATRO COMUNALE Domenico Modugno

Bitonto

TEATRO COMUNALE TOMMASO TRAETTA

Mola di Bari

TEATRO ANGIOINO

Gioia del Colle

TEATRO ROSSINI

Trani

TEATRO COMUNALE

Trepuzzi

SPAZIO TEATRO

CALABRIA

Soverato

TEATRO COMUNALE

Catanzaro

CINEMA TEATRO COMUNALE

POLITEATRO IL MINORE

SICILIA

Palermo

TEATRO MASSIMO

TEATRO BIONDO

TEATRO SAVIO

Catania

TEATRO STABILE DI CATANIA

TEATRO GATTO BLU MUST

MUSCO TEATRO

Ragusa

MAISON GODOT

Noto: FONDAZIONE TEATRO TINA DI LORENZO CODEX FESTIVAL Serradifalco: TEATRO COMUNALE ANTONIO DE CURTIS Santa Teresa di Riva: TEATRO VAL D'AGRO'

Noto

FONDAZIONE TEATRO TINA DI LORENZO CODEX FESTIVAL

Serradifalco

TEATRO COMUNALE ANTONIO DE CURTIS

Santa Teresa di Riva

TEATRO VAL D'AGRO'

SARDEGNA

Cagliari

TSE TEATRO DEL SEGNO

Nuoro

BOCHETEATRO

Sassari

TEATRO VERDI

Alghero

CIVICO TEATRO GAVI' BALLERO

Mogoro

TEATRO LA FABBRICA DELLE GAZZOSE

Sinnai

TEATRO CIVICO

Sanluri