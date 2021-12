BWW Review: ALADIN IL MUSICAL GENIALE al TEATRO BRANCACCIO

Dopo il debutto del 2019, torna al Teatro Brancaccio di Roma, Aladin Il Musical Geniale in una nuova versione rivista e corretta che rende questo musical più originale e soprattutto meno musical juke-boxe.

UNA NUOVA VERSIONE DECISAMENTE MIGLIORATA

Rispetto alla prima edizione, una delle ultimissime produzioni prima della sosta forzata a causa della pandemia, sono infatti state eliminate tutte le canzoni non originali (con l'unica eccezione per il brano Aisha, legato al nome di una delle protagoniste): questo fatto rende più "vero" il musical e da senz'altro più valore alle composizioni originali di Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari, brani simpatici, accattivanti che danno una nuova dimensione a questa conosciutissima storia. Anche i dialoghi sono stati semplificati dando più risalto ai lati comici e all'essenziale delle varie scene, rendendo l'intero spettacolo decisamente più scorrevole. I ritocchi e il lavoro fatto dall'autore e regista Maurizio Colombi in questa versione hanno indubbiamente migliorato l'insieme di questa produzione anche se a volte manca quel sottile filo conduttore che lega una scena alla seguente: ma questa è purtroppo è una pecca ricorrente nel musical italiano.

Efficaci le imponenti scenografie di Alessandro Chiti e ben elaborati i ricchi costumi di Francesca Grossi: meno persuasive le luci, specialmente nella scena del volo sul tappeto in cui i due protagonisti quasi spariscono dietro un eccessivo turbinio di effetti visivi che non rendono godibile quell'iconica scena.

CONFERME E NEW ENTRY IN UN CAST MOLTO AFFIATATO

Il punto forte di questa produzione risiede sicuramente nel cast di ottimi professionisti, giovani e meno giovani che hanno interpretato i vari ruoli con grande intensità e bravura.

Rispetto al cast originale troviamo alcune conferme e alcune new entry.

La principessa Jasmine ha ritrovato il volto e soprattutto la potente e calda voce di Emanuela Rei che si conferma come una delle più promettenti nuove leve del musical italiano. Ad interpretare Aladin invece si è cimentato per la prima volta Giovanni Abbracciavento, atletico, fisicamente costruito per questo ruolo e con una preparazione vocale e recitativa ancora forse da elevare ma con ottime basi.

Nei ruoli dei due geni anche qui una conferma e una novità: torna a vestire i panni del Genio della lampada Umberto Noto con la sua nota verve e semiseria recitazione e le sue notevoli capacità vocali. Mentre il Genio dell'anello viene interpretato per la prima volta da Michele Savoia che, con caricaturale simpatia, si diverte tanto quanto fa divertire il pubblico. Nel doppio ruolo del narratore e dell'amico Abdul torna Renato Crudo che riceve sempre un forte applauso per la sue notevoli prestazioni vocali. Tutti confermati gli interpreti degli altri ruoli: Maurizio Semeraro è un Jafar molto più a suo agio della prima edizione. Stessa impressione ha dato Daniele Derogatis nel ruolo del Sultano, meno parodistico e più satirico. Jonathan Guerrero torna nel ruolo di Skifus e Raffaella Alterio in quello della scimmietta Coco. Gloria Miele nel ruolo di Aisha e Fulvia Lorenzetti nel ruolo di Kamira, la madre di Aladin completano il cast degli interpreti principali che hanno conservato i loro ruoli.

Sempre azzeccate e trascinanti le coreografie di Rita Pivano ben eseguite da un ensemble scattante e ben preparato.

Aladin il Musical Geniale si riconferma come lo spettacolo spensierato per tutta la famiglia, certamente non ancora un capolavoro ma che lascia comunque una scia di allegria e di buon umore, elemento da non sottovalutare in questo periodo.

OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO

IN COLLABORAZIONE CON VIOLA PRODUZIONI

e ALESSANDRO LONGOBARDI

ALADIN

IL MUSICAL GENIALE

IDEATO E DIRETTO

MAURIZIO COLOMBI



musiche originali e arrangiamenti musicali

DAVIDE MAGNABOSCO, ALEX PROCACCI, PAOLO BARILLARI

SCENE ALESSANDRO CHITI

COSTUMI FRANCESCA GROSSI

DISEGNO LUCI ALIN TEODOR POP

DISEGNO SUONO EMANUELE CARLUCCI

DIREZIONE MUSICALE E ARRANGIAMENTI DAVIDE MAGNABOSCO

ARRANGIAMENTI VOCALI E VOCAL COACH ALEX PROCACCI

COREOGRAFIE RITA PIVANO

EFFETTI SPECIALI ERIX LOGAN

CONTRIBUTI VIDEO CLAUDIO CIANFONI

DIRETTORE PRODUZIONE CARLO BUTTO'

SUPERVISIONE ARTISTICA ALESSANDRO LONGOBARDI



Cast

EMANUELA REI - JASMINE

GIOVANNI ABBRACCIAVENTO - ALADIN

UMBERTO NOTO - GENIO DELLA LAMPADA

MICHELE SAVOIA - GENIO DELL'ANELLO

Maurizio Semeraro - JAFAR

RENATO CRUDO - ABDUL

FEDERICA BUDA - AISHA

JONATHAN GUERRERO - SKIFUS

DANIELE DEROGATIS - SULTANO

FULVIA LORENZETTI - KAMIRA

RAFFAELLA ALTERIO - COCO





ENSEMBLE

RAFFAELE CAVA | CRISTINA DA VILLANOVA | IMMA DE SANTIS

FRANCESCO DE SIMONE | ANNA GARGIULO | STEFANO MARTORIELLO

ALFONSO MOTTOLA | ELEONORA PELUSO | MARIA SACCHI

TEATRO BRANCACCIO DAL 2 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022