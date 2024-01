Al Via Parmadanza 2024 Con Paul Taylor Dance Company

L'iconica compagnia statunitense, per la prima volta al Regio, porta in scena due storiche creazioni di Paul Taylor, Mercuric Tidings e Esplanade, accanto alla più recente Somewhere in the Middle del 2022.

Energia e dirompente comunicatività sono i tratti distintivi della Paul Taylor Dance Company che martedì 30 gennaio 2024, ore 20.30 sarà per la prima volta al Teatro Regio di Parma per inaugurare ParmaDanza 2024. Mercuric Tidings ed Esplanade sono le due storiche creazioni di Paul Taylor che rispettivamente aprono e chiudono la serata; al centro del programma, il più recente Somewhere in the Middle, brano del 2022 di Amy Hall Garner.

Mercuric Tidings, creazione del 1982 di Paul Taylor, con i costumi di Gene Moore e le luci di Jennifer Tipton, riporta la complessità delle Sinfonie di Franz Schubert in un disegno geometrico, che i tredici danzatori attraversano dando l'idea di un caos organizzato, in una velocità sempre più accecante, al limite della collisione. Una vera e propria musica visiva.

La pura gioia di danzare è il messaggio di Somewhere in the Middle, brano del 2022 di Amy Hall Garner con le scene di Donald Martiny, i costumi di Mark Eric e le luci di Christopher Chambers, che si sviluppa su una selezione di brani jazz che include i più importanti artisti dal ‘900 in poi, tra Count Basie, Sarah Vaughan, Duke Ellington, Wynton Marsalis, e Bill Evans.

La quotidianità diventa danza in Esplanade (letteralmente “passeggiata”), coreografia di Paul Taylor del 1975 divenuta un classico della danza moderna. Ispirato dalla vista di una ragazza in procinto di prendere l'autobus, il coreografo, trasforma in danza movimenti comuni come camminare, correre, cadere, scivolare, stare in piedi, per conferire, sulle musiche di Johann Sebastian Bach (il Concerto per violino in Mi maggiore e il Concerto per due violini in Re minore), una dimensione ritmica al nostro vivere quotidiano.

Fondata da Paul Taylor nel 1954, la Compagnia, tra le più rinomate e iconiche della modern dance americana, ha innovato e trasformato la danza moderna con una storia di multidisciplinarietà, atletismo e passione che l'ha resa celebre in tutto il mondo. Con il suo vasto repertorio che spazia dalle opere del fondatore a nuovi lavori creati da alcuni dei coreografi più affermati di oggi, la Compagnia è dedita alla diffusione e condivisione della danza moderna con il fine di raggiungere un pubblico il più vasto possibile, ed è presente nei teatri di oltre 600 città e 65 paesi. La Compagnia è stata diretta da Paul Taylor fino alla sua morte, avvenuta nell'agosto 2018. Attualmente la direzione artistica è affidata a Michael Novak.

LA DANZA DIETRO LE QUINTE

Alle ore 18.00 di martedì 30 gennaio, primo appuntamento de La danza dietro le quinte, con una masterclass gratuita tenuta da un maître della compagnia, rivolta ai migliori allievi delle scuole di danza di livello avanzato, per approfondire le tecniche e gli stili della modern dance.

La danza dietro le quinte è il ciclo di incontri, masterclass, classi aperte realizzate dal Teatro Regio di Parma a cura di Valentina Bonelli, che avrà protagonisti ballerini, danzatori e coreografi delle compagnie ospiti di ParmaDanza 2024. Gli appuntamenti a ingresso libero e partecipazione gratuita sono dedicati ai migliori allievi delle scuole di danza, e al pubblico degli appassionati che potranno scoprire da vicino il lavoro delle compagnie. Il calendario dei prossimi appuntamenti sarà presto annunciato.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO REGIO DI PARMA

Biglietti da €10,00 a €50,00 (riduzioni under30 e allievi scuole di danza da €8,00 a €40). Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma Tel. +39 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

ORARI DI APERTURA da martedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00, il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e un'ora e mezza prima dello spettacolo. In caso di spettacolo nei giorni di chiusura, da un'ora precedente lo spettacolo. Chiuso il lunedì, la domenica e i giorni festivi. Il pagamento presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma può essere effettuato con denaro contante in Euro, con assegno circolare non trasferibile intestato a Fondazione Teatro Regio di Parma, con PagoBancomat, con carte di credito Visa, Cartasi, Diners, Mastercard, American Express. I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online su teatroregioparma.it. L'acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio.

Foto Whitney Browne