Al SOGNOFest Di Tivoli Laboratori Per Piccoli E Incontri Per I Formatori

In scena per 4 serate al Teatrosophia un omaggio al film capostipite della Nouvelle Vague francese, il famosissimo A Bout De Souffle di Jean-Luc Godard. Conosciuto in Italia con il titolo All'ultimo respiro, il film aveva per protagonisti due giovanissimi attori, Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg e diede un definitivo lancio alle loro carriere. Tentare di portare su di un piccolo palcoscenico una storia così iconica e così conosciuta era una scommessa senza meno difficile se non complicata. Il regista e autore del testo Antonio Sinisi ha accettato la sfida affidandosi a due giovani attori per riprendere questi due iconici ruoli.