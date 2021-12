AUDIZIONI 2022/2023 per l'accademia professionale MTS - Musical! The School di Milano

Si aprono le audizioni per il prossimo anno accademico 2022/2023 per la MTS - Musical! The School, l'accademia biennale professionale diretta da Simone Nardini.

DATE E MODALITA' per le AUDIZIONI MTS

La prima data è il 16 gennaio 2022 alle ore 09.30

L'audizione, con lo scopo di valutare le potenzialità e l'attitudine all'apprendimento del candidato, si svolgerà nella seguente modalità:

Prova di danza classica (per i neofiti è prevista una parte adatta) Prova di danza Modern jazz Prova di canto Prova di recitazione Colloquio individuale

In particolare, per la Prova di Canto il candidato dovrà preparare 2 brani, uno in italiano e uno in inglese, tratto dal repertorio musical, una ballad e un uptempo per meglio mostrare la vocalità del partecipante. La base dovrà durare al massimo 1 minuto e 30 ca. e dovrà essere inviata tramite email.

Per la Prova di Recitazione occorrerà presentare 2 monologhi, uno tratto dal repertorio teatrale, l'altro dal repertorio cinematografico. Entrambi dovranno durare un massimo di 1 minuto ciascuno.

Tutte le prove saranno visionate da una Commissione composta dai docenti MTS e presieduta dal direttore Simone Nardini.

Come iscriversi?

Per partecipare alla sessione di audizioni è sufficiente mandare un' email all'indirizzo info@musicalmts.it entro le ore 12.00 del giorno precedente l'audizione.

In risposta riceverai tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione.

FAQ Audizioni MTS

Posso essere accompagnato?

No, l'audizione non è aperta ad eventuali accompagnatori

Quanto devo pagare per l'audizione?

Niente, l'audizione è gratuita.

Quando avrò l'esito dell'audizione?

Il giorno stesso, al termine delle prove di canto e recitazione di tutti i partecipanti.

Posso presentarmi senza aver mandato l'email?

No, per questioni organizzative e sanitarie è obbligatoria la prenotazione

Sono minorenne, posso partecipare?

No, l'audizione è aperta a candidati con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni

Non ho mai studiato danza, devo comunque affrontare le prime due prove?

Si, il candidato è obbligato a sostenere tutte le materie previste dall'audizione

Per la prova di canto posso utilizzare un microfono?

No, non è previsto l'uso di un microfono per i brani cantati.

Per ulteriori informazioni sul programma e sull'accademia

visita il sito www.musicalmts.it

MTS - MUSICAL! THE SCHOOL Via Imbonati, 11 Milano

Tel. 02 35998359 mail: info@musicalmts.it