10 Musical Horror da guardare ad Halloween

Halloween 2021 è ormai alle porte. Se stai preparando un party in maschera o prevedi una serata sul divano con gli amici più stretti perché non farlo a suon di musical?

Ecco alcuni film musical a tema horror ideali per la notte più terrificante dell'anno. Sebbene non abbiano l'intento primario di spaventarti, le spettacolari ambientazioni, le colonne sonore incalzanti e il dark humour sapranno regalarti ore di spensierata compagnia.

I musical horror adatti ai più piccoli

Iniziamo da due film d'animazione che sapranno accontentare grandi e piccini:

Nightmare before Christmas

Nightmare Before Christmas non è solo uno dei musical horror più amati da guardare ad Halloween, ma semplicemente il più popolare dei film da guardare durante la stagione autunnale. La straordinaria narrativa riesce a combinare la festa spettrale di Halloween con il Natale, evento più allegro e benevolo. Un connubio tenuto insieme perfettamente dall'ideatore (e non regista!) Tim Burton.

Nightmare Before Christmas non avrebbe avuto la stessa influenza sul pubblico se fosse stato prodotto tramite animazione disegnata a mano o CGI. Lo strumento dello stop motion è ciò che ha contribuito a definire la sua immagine gotica e unica e a mostrare la creatività artistica di Tim Burton. I dettagli della città immaginaria di Halloween sono incredibili e la fluidità del movimento della telecamera è impressionante, anche oggi.

Naturalmente, il musical horror non è solo un trionfo per le immagini, ma anche per la colonna sonora. Danny Elfman compone una colonna sonora evocativa che si sposa senza sforzo con il movimento dei personaggi. Da personaggi deliziosamente strani a una trama avvincente, è un must di ogni Halloween che si rispetti.

La sposa cadavere

Altro film d'animazione a toni dark firmato da Tim Burton.

Ambientato in un villaggio vittoriano del 1800, ci viene raccontata la particolare storia di Victor Van Dort e Victoria Everglot, promessi in un matrimonio combinato nonostante non si siano mai scambiati una parola. Continuando a rovinare la prova ufficiale prima del matrimonio, Victor fugge nei boschi per esercitarsi, ma mette accidentalmente l'anello nuziale al dito di una "sposa cadavere", che crederà di essere sposata con lui.

Sebbene Victor sia un ruolo un po' blando, sono la Sposa cadavere e Victoria Everglot che portano avanti la narrazione per la loro profondità e personalità. La colonna sonora è stravagante e affascinante e come sempre di prim'ordine, targata Danny Elfman.

Sebbene Nightmare Before Christmas sia IL musical horror da guardare ad Halloween assicurati di non perderti anche La Sposa cadavere.

Film musicali da spavento per gli over14

Vediamo ora i titoli meno fanciulleschi per dare brio alla tua notte di Halloween. Iniziando dai più famosi:

Il fantasma dell'opera

Non si può negare, l'adattamento musicale di Joel Schumacher de Il fantasma dell'opera è un significativo downgrade dall'omonimo musical di Andrew Lloyd Webber del 1986 (specialmente con la performance vocale di Gerald Butler). Tuttavia, è comunque un potente pezzo di dramma teatrale che vale la pena guardare.

La storia è in qualche modo un racconto de La Bella e la Bestia, in cui un uomo sfigurato si nasconde nelle segrete del Teatro dell'Opera di Parigi. Trova la sua ossessione in una giovane ragazza del coro di nome Christine. Negli anni la addestrerà per diventare la protagonista indiscussa dell'Opera di Parigi ma a quale prezzo?

Se c'è un elemento perfetto del Fantasma dell'Opera di Schumacher, è l'estetica. Ogni singolo pezzo, ogni costume, ogni trucco è spettacolare e dettagliato. Inoltre, la straziante colonna sonora di Lloyd Webber esalta davvero la drammaticità della narrazione.

Potrebbe non essere all'altezza della versione teatrale, ma è comunque una grande storia da vedere.

Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street

È stato un vero tocco di genio dare a Tim Burton la possibilità di dirigere la versione cinematografica di Sweeney Todd perché gli ha dato le immagini gotiche tanto necessarie per amplificare un musical così cupo. La fotografia è composta da colori monocromatici scialbi, che danno un tono sinistro e consentono alle effetti del sangue di risaltare maggiormente. I numeri dell'ensemble sembrano davvero un'autentica rappresentazione dell'era vittoriana.

Il film regge immensamente anche grazie al casting. Dalla performance (attoriale) funesta di Johnny Depp come personaggio principale ad Alan Rickman come il malvagio giudice Turpin, i personaggi sono ciò che intensifica questo dramma istrionico.

La storia di Sweeney Todd è violenta, tragica e persino comica a tratti. È un musical che va contro lo stereotipo secondo cui tutto è "felice e perfetto", poiché introduce temi di sangue, omicidio e vendetta.

Ci sono pochissimi scorci di luminosità, motivo per cui la fantasia di Mrs. Lovett sul mare è un momento così visivamente sorprendente. A mio avviso, il vero musical horror di Halloween.

La piccola bottega degli orrori

C'è qualcosa di straordinario in come Little Shop Of Horrors sia in grado di intrecciare una colonna sonora pop con una trama così sorprendentemente raccapricciante. Ascoltare il ritmo delle canzoni dà un senso di elevazione, ma combinalo con i testi e avrai qualcosa di incredibilmente cruento.

La trama parla di una negozio di piante fallimentare con due miserabili membri dello staff, Seymour e Audrey, che desiderano una vita migliore e lontano dalla dura città. Sono totalmente innamorati l'uno dell'altro, ma non se ne rendono ancora conto. Le loro vite stanno per essere capovolte quando Seymour porta una pianta dall'aspetto particolare. Migliora gli affari ma ha l'orribile segreto di nutrirsi di sangue umano.

Con una pianta mangiauomini in continua crescita, un dentista malizioso e un proprietario di un negozio abusivo, Little Shop of Horrors non ha paura di sconfinare in temi più oscuri. Per fortuna, è tutto bilanciato da una commedia ben scritta, musica fantastica e cameo a sorpresa eccellenti, tra cui John Candy e Bill Murray.

Il Rocky Horror Picture Show

Il Rocky Horror Picture Show non è per tutti, ma dovrebbe almeno essere apprezzato per la sua singolarità e innovazione. Il film marcia al ritmo del proprio tamburo e va felicemente al proprio ritmo, che di per sé è una caratteristica di ciò che ha reso il classico del 1975 un classico di culto così amato.

C'è così tanto da dire per The Rocky Horror Picture Show. È un musical nel vero senso del termine. Lo contraddistinguono costumi, musica rockettara e l'incantevole fotografia. Tutto il cast offre interpretazioni fantastiche, ma l'ovvio ladro di scena è Tim Curry nei panni del Frank-N-Furter, un transilvano completo di seduzione e teatralità.

Oltre a essere un fanta-horror, il film non ha problemi ad affrontare il tema dell'esplorazione del proprio genere e della sessualità, ancora rilevanti e attuali.

Phantom of the Paradise

Phantom of the Paradise è liberamente ispirato al romanzo di Gaston Leroux Il fantasma dell'opera (oltre a Faust e Dorian Gray) ma Brian De Palma fa un lavoro fantastico nel trasformare la trama in qualcosa di completamente diverso e nel farla sua.

Dalla colonna sonora alle immagini, gli stili classici del Fantasma dell'Opera sono resi contemporanei e quasi un po' distopici nella loro ambientazione. Sebbene il film abbia ricevuto opinioni negative ed è stato un fallimento al botteghino, ora è stato rivalutato arrivando a diventare quasi un cult.

Uno dei maggiori punti di forza di Phantom of the Paradise è il modo in cui presenta un musical rock stravagante e vivace con un grande livello di malinconia. La storia è la tragedia di un uomo che cerca di riprendersi la giovinezza e il successo che aveva una volta vendendo la sua anima al diavolo. È una corsa completamente selvaggia dall'inizio alla fine, non priva di colori distintivi, costumi unici, eccellenti personaggi secondari e una colonna sonora rock di Paul Williams unica nel suo genere.

Stage Fright

Se Scary Movie è l'horror satirico per parodiare il genere slasher, allora Stage Fright è l'horror satirico per parodiare il musical... e anche lo slasher. Questo è un film che piace a entrambi i gruppi di pubblico che amano o odiano Broadway. È tutt'altro che perfetto, ma è completamente consapevole di sé e lo usa a suo vantaggio con l'umorismo.

La storia si apre con la diva del palcoscenico Kylie Swanson (Minnie Driver) che interpreta il ruolo principale in The Haunting of the Opera. Quella stessa notte, viene uccisa nel backstage da qualcuno che indossa la maschera del fantasma dell'opera, lasciando i suoi due figli orfani. Dieci anni dopo, Camilla e Buddy frequentano un campo estivo di teatro musicale, gestito da Roger McCall, l'uomo che ha cresciuto i figli della sua ex amante Kylie.

Il campo è terrorizzato da un implacabile assassino e odiatore del teatro musicale (decisamente black humour).

La trama è un po' debole e le canzoni potrebbero essere migliorate considerando che si tratta di un musical, ma nel complesso è davvero divertente. Proprio come il già citato Scary Movie, questo è tutt'altro che un vero horror e tutt'altro che un vero musical, ma nella sua follia funziona.

Repo, the Genetic Opera

A differenza di alcuni dei film in questa lista, Repo, The Genetic Opera non ha ancora un seguito di culto, ma è quasi inevitabile che lo farà. Prodotto dai produttori di Saw l'enigmista e con Paris Hilton e Sarah Brightman nel cast, sebbene Repo sia un po' disordinato e privo di chiarezza, è anche così stravagante e senza senso nella sua trama e nei suoi temi che in realtà merita apprezzamento.

Fin dall'inizio, l'impostazione è bizzarra. Ambientato nel 2056 con un'apertura in stile fumetto, c'è un'impennata di fallimenti dei governi di tutto il mondo. Emerge una nuova società che si basa sui trapianti di organi, tuttavia coloro che mancano il pagamento dovuto sono inseguiti per il recupero e trovati dalla malvagia Repo.

È molto cruento con alcune scelte molto interessanti nell'uso del trucco e dei costumi. La trama è difficile da seguire e spesso Repo sembra una brutta copia di altri musical. E' sicuramente un gusto che va acquisito ma nessuno può negare che sia anche questa un'esperienza da vedere.

The Devil's Carnival

Diretto da Darren Lynn Bousman - lo stesso uomo che ha prodotto il sopracitato Repo - The Devil's Carnival è un musical horror inquietante e vigoroso. A differenza del suo predecessore, ci sono seri miglioramenti nella regia, nella musica e nei temi.

Nonostante la sua umile autonomia di cinquantasei minuti, Bousman racchiude davvero molti contenuti per creare un'atmosfera infernale che si trova per l'appunto all'interno di un carnevale.

Darren ha un ottimo modo per trasportarti in un mondo da incubo attraverso l'uso delle immagini. L'ensemble ha tutti costumi e trucco dai colori audaci, così come l'ambientazione, che è spesso oscurata da scelte di light design molto oscure. Nel complesso, l'estetica a volte è difficile da apprezzare, ma è trasmessa nel miglior modo possibile per farti entrare nel mondo ideato dal regista.

Anche la colonna sonora è fantastica, simile ai suoni che spesso ascoltiamo durante il carnevale, come il tipico jingle in loop che accompagna una giostra ma con un'accordatura molto più tagliente e sinistra.

La recitazione in generale potrebbe essere migliorata, ma il risultato è certamente portato a casa dall'atmosfera generale.

Siamo arrivati alla fine di questa piccola guida ai musical horror da guardare durante la serata di Halloween.

Li conoscevi tutti? Su quale ricadrà la tua scelta?