Previews: DIE WEIHNACHTSMäUSEPOLIZEI at Komödie Am Klosterplatz

Mit „Die Weihnachtsmäusepolizei“ feiert am 30. November 2026 ein neues Weihnachtsmärchen in der Komödie am Klosterplatz in Bielefeld seine Uraufführung. Die Familienproduktion verbindet eine neu geschaffene Geschichte mit bekannten Figuren aus der Märchenwelt.

Geschrieben und inszeniert wird das Stück von Lea Weiß, die damit nach mehr als 10 Jahren Arbeit hinter den Kulissen ihr Debüt als Autorin und Regisseurin gibt.

Inhalt des Stücks:

Weihnachten steht vor der Tür, doch etwas stimmt nicht! Die Weihnachtsglocke, die jedes Jahr das Fest einläutet, ist kaputt. Als die geheime Weihnachtsmäusepolizei Alarm schlägt, fällt die Wahl ausgerechnet auf Bernhard, einen ganz gewöhnlichen Hausmeister. Kein Held, kein Abenteurer und eigentlich überhaupt nicht der Richtige für eine solche Aufgabe. Sein Weg führt ihn hinein in einen geheimnisvollen Märchenwald, in dem er unter anderem auf Rotkäppchen, den Froschkönig und einen ziemlich ungewöhnlichen Drachen trifft. Was als Auftrag beginnt, wird für Bernhard zu seinem ersten großen Abenteuer und zu einer Geschichte darüber, dass Mut manchmal ganz leise beginnt.

Die Produktion wird von lediglich drei Darstellerinnen und Darstellern getragen. Für die Rolle des Bernhard setzte sich Kevin Citozi in einem Casting mit mehr als 60 Bewerbungen durch. Alina Meinold übernimmt mit dem energiegeladenen Froschkönig eine der komödiantischen Figuren des Stücks. Eine besondere Besetzungsentscheidung ist Johannes Groeger als Rotkäppchen: Die traditionell als junges Mädchen erzählte Märchenfigur wird bewusst von einem männlichen Schauspieler verkörpert.

Über Lea Weiß:

Lea Weiß arbeitet seit mehr als 10 Jahren in unterschiedlichen Bereichen des Theaters. Ihre beruflichen Erfahrungen reichen von Maskenbild und Dressing bis zum Stage Management. Darüber hinaus konnte sie auch außerhalb Deutschlands Theater- und Produktionserfahrungen sammeln; insbesondere die Londoner Theater- und Musicalszene ist seit vielen Jahren eine wichtige Inspirationsquelle ihrer Arbeit.

Ihre Begeisterung für die Welt hinter dem Vorhang begann allerdings wesentlich früher: Bereits als kleines Kind kam sie durch einen jährlich neben ihrem Elternhaus gastierenden Wanderzirkus mit Show und Theater in Berührung. Sie half hinter den Kulissen, verkaufte Popcorn und erlebte früh, wie aus vielen einzelnen Gewerken am Ende eine gemeinsame Vorstellung entsteht.

Ein besonderes Anliegen ihrer Arbeit ist es, Kinder früh für Theater zu begeistern. Die Inszenierung richtet sich bewusst an ein junges Publikum, ohne Theater für Kinder als vereinfachte Form des Erwachsenentheaters zu verstehen.

Die Darsteller:

Kevin Citozi, Johannes Groeger und Alina Meinold

Sound Designer:

Amadeus Lindemann

Hier geht es zur STORYVILLE Podcast Episode mit Lea Weiss: